A ház, ahol Madonna szeretett, Daniel Craig pedig gyilkolt – Most bárki kibérelheti

Különleges lehetőség nyílik a popzene és a brit filmek rajongói számára, bérbeadóvá vált az a patinás, két hálószobás és két fürdőszobás South Kensington-i otthon, amely egykor Madonna és Guy Ritchie tulajdonában állt, emellett pedig kultikus gengszterfilmek forgatási helyszíneként is szolgált. A Queen’s Gate Mews-ban található bútorozott luxusbérleményt a Dexters South Kensington & Knightsbridge ingatlanirodán keresztül lehet kibérelni, heti valamivel több mint 2700 dolláros áron. Az ingatlan egyik legnagyobb exkluzivitása, hogy a konyháját maga a neves brit rendező, Guy Ritchie tervezte meg.

Madonna és Guy Ritchie lakása kiadóvá vált (Fotó: Northfoto)

Madonna és Guy Ritchie otthona számtalan filmnek adott otthont

A ház és az egykori istállóutca igazi csemege a mozik kedvelőinek. Ez az épület szolgált otthonául a Daniel Craig által alakított főhősnek Matthew Vaughn 2004-es Layer Cake (Torta) című gengszterfilmjében. A patinás helyszín emellett feltűnt az 1970-es Performance című alkotásban, valamint a 2008-as The Bank Job (Banki meló) című sikerfilmben is. Az ingatlan történelmi értéke is jelentős, az istállókat eredetileg az 1860-as évek elején építették a környék nagypolgári házainak kocsiszíneként, és csodával határos módon egy második világháborús bombázást is túléltek: „Az ilyen múlttal rendelkező ingatlanok egyszerűen ritkán bukkannak fel a piacon. A házban Madonna és Guy Ritchie is lakott, Daniel Craig pedig a Layer Cake-ben lelt itt otthonra. Tele van karakterrel, gyönyörűen kidolgozott, és tökéletes a lokációja” — nyilatkozta Elinor Ward, a Dexters igazgatója.

Nem mindennapi látványt nyújt az ingatlan (Fotó: Northfoto)

Belsőépítészet és térfelosztás

A ház földszintje modern, nyitott terű kialakítást kapott, amelyet a sötét fapadló és a szabadon hagyott indusztriális csővezetékek kontrasztja tesz egyedivé. Az emeleten egy hangulatos irodahelyiség található, ahonnan a két tágas hálószoba nyílik. A helyiségek bőséges természetes fényárban úsznak a Juliet-erkélyeknek és a nagyméretű franciaajtóknak köszönhetően. A történelmi hangulatot a fő fürdőszobában található, gyönyörűen megőrzött eredeti tégla boltív koronázza meg.