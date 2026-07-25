Világsztárok és magyar celebek az időmérőn: velük találkozhatsz a Magyar Nagydíjon

Szerda óta újra a Hungaroring lett az ország közepe, hiszen a Forma-1 Magyar Nagydíjára ezen a hétvégén kerül sor. Ma még az időmérő zajlik, de holnap már a futamot izgulhatják végig a rajongók, akikből a magyar celebvilágban is akad jó néhány. És bár a programok mind Budapesten, mind pedig a mogyoródi pályán már hét közepén elkezdődtek, a valódi izgalmak csak most, a hétvégén indultak be. Mutatjuk, mely sztárokba lehet belebotlani a mai megmérettetésen.

Sydney van den Bosch kislányától és férjétől kapott néhány szabadnapot, így a kiélvezheti a Magyar Nagydíj 2026-os időmérőjét és futamát (Fotó: Instagram)

Bár sokan csak a vasárnapi futamra kíváncsiak, akad jó néhány olyan rajongó, aki az egész hétvégét rászánja, hogy testközelből élje át kedvenc sportjának izgalmait. A sztárok között is akadnak jó páran, akik már a Magyar Nagydíj időmérőjére is kilátogattak. Sydney van den Bosch például friss anyukaként szabadította fel a napjait, és szökött el egy kis kikapcsolódásra a Ferrari vendégeként. Sőt, az influenszer még egy különleges versenyen is részt vesz a magyar csapat tagjaként. Ebben társul kapta az Exatlon Nagy Daniját, valamint Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra párosát. A négy száguldás rajongó sztár pedig négy napon keresztül próbálja ki magát olyan programokban, mint az üzemanyag töltés, a kerékcsere, sőt még vezethettek is egy gyönyörű Ferrarit.

Lipcsei Betta, Iszak Eszti és Gelencsér Timi együtt érkeztek a Magyar Nagydíj szombati napjára (Fotó: Instagram)

Iszak Eszti Gelencsér Timivel csajoskodott a Magyar Nagydíjon

Úgy tűnik, nem Rácz-Gyuricza Dóri és Sydney van den Bosch az egyetlenek, akik egy kis időre elszakadtak kislányaiktól, hiszen a jelek szerint mára Iszak Eszti is kimenőt kapott Gyurta Danitól és Mirabellától. A csodaszép műsorvezető ráadásul minden sztereotípiát megdöntve igazi csajos programként tekint a Forma-1 futamára, ezért Gelencsér Timivel és Lipcsei Bettával jelent meg a paddockban, ahol a jelek szerint istenien érzik magukat.

Világsztárokkal is összefuthatunk a Hungaroringen

Természetesen a világhírű sztárok között szintén akad jó néhány Forma-1 rajongó, akik a magyarok legnagyobb örömére akár hazánkba is szívesen ellátogatnak egy-egy izgalmas futamért. Ráadásul a Magyar Nagydíj jelenleg az egyik legközkedveltebb, hiszen Budapest közelsége miatt az idejutás igen egyszerű. Így idén is többen kilátogattak, köztük Jamie Dornan feleségével, Amelia Warnerrel, akik a boxutcában még a Fradi egykori edzőjével, Robbie Keane-nel is összefutottak. És bár persze hatalmas örömmel fogadta őket mindenki, valljuk be, a legizgalmasabb kérdésekre még mindig nincs válasz, azaz hogy Kim Kardashian jön-e a Magyar Nagydíjra, hogy szurkoljon a nyolc győzelemmel pályacsúcstartó Lewis Hamiltonnak, na meg, hogy a Queen gitárosan, Brian May tiszteletét teszi-e a futamon a legendás népstadioni koncert emlékére.