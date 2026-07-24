„Nincs rendszer, amit ne tudna kiszolgálni” – Brutálisan nekimentek Majkának a Campus Fesztiválos produkciója után

Teljesen elszabadultak az indulatok a debreceni Campus Fesztiválon Majka koncertjén, ahol az ózdi rapper olyan botrányos show-t nyomott le, hogy még a veterán fesztiválozóknak is leesett az álla. A tévésztár a maga szókimondó stílusában hergelte a közönséget, miközben kőkeményen odaszólt a haragosainak. Bár a helyszínen tombolt a tömeg, a fellépés után azonnal izzani kezdtek a közösségi oldalak, és a kommentelők kíméletlen jelzőkkel illették a zenészt a hirtelen jött pálfordulása miatt.

Majka Csurran, Cseppenje ezúttal sem maradt el botrány nélkül (Fotó: Kalocsai Richard)

Majka koncertje érdekes fordulatot vett

Az ózdi rapper a fellépés egy pontján teljesen kikelt magából, és nyersen üzent a jobboldali influenszernek: „Sz@pjál le, Bohár Dani!” Ezzel meg is adta az alaphangot a folytatásra, majd egy hosszabb monológgal emlékeztette a rajongókat a tavalyi botrányára, amikor egy színpadi ál-kivégzés miatt napokig a címlapokon pörgött a neve. Majoros Péter szinte szabadságharcosként ünnepeltette magát a színpadon, és ordította telitorokból:

Mérhetetlenül büszke vagyok rátok, mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy Magyarország április 12-én megmutatta, hogy nem lehet ám velünk gecizni. Egy ideig húzzuk, egy ideig tűrjük, egy ideig halasztjuk, de aztán ha kell, mindenkit elzavarunk a p∗csába! Még egyszer mondom: mindenkit elzavarunk a p∗csába! Debrecen, Campus, igaz, hogy most már nincs, de lehet, hogy még valamikor aktuális lesz ez a dal, de addig is: Isten áldja Bindzsisztánt!

Majka dalait egy emberként énekelte a tömeg, ám az eszmefuttatásával már nem mindenki értett egyet (Fotó: Kalocsai Richard)

Durván szétszedték a Redditen

Amíg a debreceni tömeg együtt bulizott vele, a Reddit kevésbé feledékeny népénél azonnal betelt a pohár, és a kommentelők kíméletlenül szétszedték a rappert, akit egyszerű köpönyegforgatónak tartanak: „Az ózdi hős Majka papa! Nincs rendszer, amit ne tudna kiszolgálni. Top 3 legnagyobb érdekember.” Egy másik felhasználó szintén nem fogta vissza magát: „Remélem, hogy Majka papa állami/félállami pénzei is ki lesznek vizsgálva. Napraforgó.”

Arra hajol amerre a szél fúj?

Az emberek túlnyomó része szerint Majka mindig arról fújja a passzátszelet, amerről a legnagyobb hasznot szimatolja. Többen rámutattak arra a kőkemény igazságra is, hogy ha áprilisban a Fidesz győzött volna, akkor ugyanezt mondta volna, annyi különbséggel, hogy most épp Tusványosra parancsolták volna kanosszát járni. A kérdés már csak az, hogy a mostani nagy változások közepette Majka megússza-e a dolgot ennyi színpadi keménykedéssel, vagy a múltbéli zsíros bevételei miatt tényleg magyarázkodnia kell majd az új korszakban.