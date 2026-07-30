Majka egy pixeles szelfivel, Curtis az anyukájával indította el Instagram-karrierjét: alig ismerni rájuk

Aki ismeri a trükköt, amivel egy komolyabb Instagram profil első posztját egyetlen kattintással meg lehet találni, az írja meg nekünk! Mert a hagyományos, görgetési technika kissé időrabló, ha az adott híresség ontja magából a tartalmakat a regisztrálása óta eltelt 10-15 évben. Minden esetre az Origo most rászánta az időt és legörgettünk négy honi híresség Instagram-profiljának legaljára, ahol bizony kincsekre bukkantunk. Majka, Curtis, Zimány Linda és Tóth Gabi is nagyjából egy időben kezdték az "ipart".
Majka egy álmos reggelen lőtte az első képet
Majka 2011. június 27-én szó szerint arra ébredt, hogy eljött az ideje az online tér meghódításának. Ekkortájt „vetkőzte le” a valóságshow-hős jelzőt és kezdett el valódi rapsztárként működni. Túl volt már pár saját nótán, a tévés karrierje felfelé ívelő pályára állt és pár hónappal korábban felvállalta kapcsolatát Dundikával. Az a bizonyos első poszt pedig… Nos, ébredés utáni pillanatokban kapta kézbe a mobilját és lőtt egy szelfit, amit megosztott az Instagramon.
Curtis egy kedves képpel lépett be az online térbe
Majka és Curtis nagyjából fél év különbséggel fedezték fel maguknak az Instagramot. 2012. február 2-án Curtis úgy döntött, készít egy közös szelfit édesanyjával.
A kép, ami a rapper első Instagram-posztja lett, pár hónappal a Belehalok című gigasláger ősrobbanásszerű sikere előtt született, vagyis a valódi „nagy idők” már ott lihegtek az egykori profi futballista sarkában.
Zimány Linda sem gondolta túl
2012-ben az akkor már bőven szupersztárnak, sőt leginkább szexszimbólumnak számító Zimány Linda is meglátta az Instagramban rejlő lehetőségeket. Britney Spears magyar hasonmása szintén nem sokat agyalt az első Instára feltöltött szelfije kompozícióján. Megragadta iPhone 5-ös csúcsmobilját és munkára bírta a hátlapi kamerarendszer mind a 8 megapixeljét, hogy elkészítse „álomillatú” portréját, amit aztán megosztott a friss profilján. Linda első szelfije a korszellemnek megfelelően 51 lájkot ért, ami akkor nem is volt olyan kevés, ahogyan azt ma gondolnánk.
Tóth Gabi kommentelte is saját fotóját
Minden jel arra mutat, hogy a honi hírességek nagyjából egyszerre kaptak észbe és kezdték meg hódító útjukat a közösségi média világában. 2012. augusztus 1-jén Tóth Gabi két poszttal nyitotta meg Instagram jelenlétét. Az egyiken egy ismeretlen hölggyel látható, így annak megtekintéséhez magadnak kell legörgetned a múltba. A másik kép viszont egy szelfi, amin látható, azóta mennyire megváltozott az énekesnő, akinek a karrierje egyébként ebben az időszakban szárnyalt. Két egymást követő évben is mentornak hívták az X-Faktorba, emellett a koncertnaptára is dugig volt.
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