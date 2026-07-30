Majka egy pixeles szelfivel, Curtis az anyukájával indította el Instagram-karrierjét: alig ismerni rájuk

Aki ismeri a trükköt, amivel egy komolyabb Instagram profil első posztját egyetlen kattintással meg lehet találni, az írja meg nekünk! Mert a hagyományos, görgetési technika kissé időrabló, ha az adott híresség ontja magából a tartalmakat a regisztrálása óta eltelt 10-15 évben. Minden esetre az Origo most rászánta az időt és legörgettünk négy honi híresség Instagram-profiljának legaljára, ahol bizony kincsekre bukkantunk. Majka, Curtis, Zimány Linda és Tóth Gabi is nagyjából egy időben kezdték az "ipart".

Majka a kanapén fekve lőtte az első posztjához használt fotót (Fotó: Instagram)

Majka egy álmos reggelen lőtte az első képet

Majka 2011. június 27-én szó szerint arra ébredt, hogy eljött az ideje az online tér meghódításának. Ekkortájt „vetkőzte le” a valóságshow-hős jelzőt és kezdett el valódi rapsztárként működni. Túl volt már pár saját nótán, a tévés karrierje felfelé ívelő pályára állt és pár hónappal korábban felvállalta kapcsolatát Dundikával. Az a bizonyos első poszt pedig… Nos, ébredés utáni pillanatokban kapta kézbe a mobilját és lőtt egy szelfit, amit megosztott az Instagramon.

Curtis édesanyja láthatóan nem repesett az örömtől, hogy a fia vele nyitotta a sort (Fotó: Instagram)

Curtis egy kedves képpel lépett be az online térbe

Majka és Curtis nagyjából fél év különbséggel fedezték fel maguknak az Instagramot. 2012. február 2-án Curtis úgy döntött, készít egy közös szelfit édesanyjával.