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15 milliós órával kocsikázott Majka! – Kiakadtak a rajongók

17 perce
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A híres óraszakértő közösségi oldalán buktatta le a rappert. Majka éppen egy Mercedest vezetett, amikor videóra vette, hogy egy 15 milliós karóra van a kezén.
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botrányMajkakaróra

A Beszéljünk órákról közösségi oldala már sok közszereplőt buktatott le. Most Majoros Péter Majka volt soron, aki nem is akármilyen órával villogott Instagram-oldalán. Autója vezetése közben tűnt fel sokaknak, hogy bizony a kezén egy méregdrága, Rolex díszeleg.

Majka sosem a visszafogottságáról volt híres.
Majka autójából jelentkezett be, hogy megmutassa Rolexét (Fotó: Kalocsai Richárd)

Majka nem akármilyen karórát villantott

Visszakaptam a kis szerelmemet. Megjavították, a hátsó része egy kicsit behorpadt, de szerencsére rendbe rakták. Újra az utakon vagyunk baby

– mondta videójában Majoros Péter, aki vezetés közben telefonnal rögzítette a boldog pillanatot, ami épp elég volt ahhoz, hogy a figyelmes követőinek feltűnjön a már-már ékszernek számító óra.

Így került a képbe a híres óraszekértő, akihez eljutott a videó. A férfi nem habozott és egyből elárulta az érdeklődőknek, hogy mégis pontosan milyen karóra szerepel a rapper kezén. „Ezt az órát már többször is láthattuk Majkán, ami az úgynevezett Rolex Cosmograph Daytona 116 515 névre hallgat. A Rolex saját rózsaarany ötözetéből van és a hozzá illő fekete szíjjal van felszerelve. A 40 milliméteres modellnek az ára nagyjából a 15 milliós nagyságrendben van jelenleg – árulta el a Beszéljünk órákról csatorna szakértője.

Számos sztárnak hobbija az óragyűjtés, nem csak Majka gyűjti a drága kiegészítőt.
Majka rajongói is felháborodtak a 15 milliós Rolexen (Fotó: Móricz István)

A rajongók is kiakadtak a karóra árán

A sztároknál nem meglepő, hogy méregdrága kiegészítőkkel halmozzák el magukat. Majka mindig is nyíltan felvállalta, hogy nem az olcsó holmikat részesíti előnyben, és most sem rejtette el a világ elől a Rolex óráját. A kommentelők között többen is voltak, akik nem tetszésüket fejezték ki, mivel szerintük a 15 millió már túl megy egy bizonyos lélektani határon.

Majka is jól tudja, mivel kell kompenzálni az ész hiányát

– írta a videó alá az egyik hozzászóló.

Stohl András, Szoboszlai Dominik és Lakatos Brendon után most a magyar zeneipar egyik legfelkapottabb rapperét is sikerült lebuktatnia a közösségi média óraszakértőjének.

@beszeljunkorakrol Majka órája az Insta sztorijából #rolex #majka #hírességekórái #órák #amainapon ♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról

 

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