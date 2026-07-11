Majka irgalmatlan pénzvadászatra utazott: 3 milliárd a tét

A történet innentől kezdve hajlik a képtelenbe, de csupán az okból, hogy annak a matematikai esélye nagyon, de nagyon kicsi, hogy Majka eljut a döntő asztalig és ott behúzza a végső győzelmet. De az esély létezik, hiszen Las Vegasban jelenleg is zajlik a világ legrangosabb pókerversenye, melyre már a nevezési díj is borsos a maga 10 ezer dollárjával (3 millió forint). Ennek értelmében az első helyezésért járó díj sem szerény, hiszen a főasztalnál utoljára „állva maradó” szerencsevadász markát 10 millió dollár üti majd (3 milliárd forint). Ha jól logikázunk, Majka legutóbbi posztjából erősen lehet következtetni arra, hogy már 9 napja veri a blattot, hiszen a Main Event július 2-án indult. A poszt szövegében pedig „sokadik napként” hivatkozik a versenyen eltöltött időre. A rapper egy szponzorra is hivatkozik, ami még valószínűbbé teszi, hogy az említett versenyen menetel.

Majka Las Vegasban kísérti a szerencsét (Fotó: Facebook)

Majka eddig 32 millió forintot kaszált pókeren

No, de félre a fikcióval! Hiszen Las Vegasban jelenleg több hivatalos pókerverseny zajlik. Vagyis, Majka simán játszhat egy alacsonyabban jegyzett eseményen is. Nézzük viszont, hogy eddig mennyit is hozott a Majoros család asztalára a családfő kártyaszenvedélye! Merthogy azon a szinten, ahol ő mozog ebben a sokak szerint hazárdjátékban, bizony lehet egészen jól is „keresni”. Majoros Péter a hivatalos világranglista 35314. helyén áll, de ha csak a magyar versenyzőket nézzük, akkor ő 143. legeredményesebb honfitársunk. Első olvasatra ezek a számok nem túl fényesek, de ha azt nézzük, hogy a pókerversenyeken eddig 32 millió forintnak megfelelő dollárt kasszírozott, akkor talán kijelenthető, hogy esetében nem került többe a leves, mint a hús. Ezt az összeget persze sok év alatt gründolta össze, így megélhetésnek éppen nem nevezhető a keresménye, de egy erős, profizmusba hajló hobbitól azért nem rossz bevétel.

Majka hivatalosan szép summát tett zsebre eddig a pókerrel (Foto: thehendonmob.com)

A legjobb magyarok milliárdokat kerestek és találtak a világ legismertebb kártyajátékával

Mi változik, ha az idei Main Event főasztalától végül Majka áll fel utolsóként, vagyis győztesen? Nos, akkor sem lesz ő minden idők legsikeresebb magyar pókerjátékosa. Sőt, a „szerény” 3 milliárd forintos fődíj csak a lista hatodik helyére lenne elég. Minden idők legsikeresebb magyar pókerversenyzője Bujtás László, aki 13 milliónál is több dollárt nyert már a világ legismertebb kártyajátékán, ami nem kevesebb, mint 4 milliárd forint. De említhetnénk Németh Andrást, vagy Czuczor Mártont is, akik nem sokkal maradnak el tőle. Nos, Majka eddigi pókerteljesítménye sem semmi, de ha most úgy igazán mellé szegődik Fortuna istenasszony… De inkább ne kiabáljuk el a rapper szerencséjét. Csak szorítsunk neki, hogy felkerüljön arra a bizonyos ranglistára egy finoman szólva is szép összeggel!