A közösségi oldalán megosztott, hivatalos közleményben tudatta a nyilvánossággal Malek Andrea, hogy a nevével fémjelzett Malek Andi Soulistic formáció a 2026-os év elejétől a megszokott formájában megszűnt, és a jövőben semmilyen módon nem működik tovább az erre vonatkozó személyes döntése nyomán. A Máté Péter-díjas művésznő kiemelte, a döntése okait nem kívánja feltárni.

Feloszlott Malek Andrea zenekara / Fotó: Bors

Feloszlott Malek Andrea zenekara

Ezúton tájékoztatom a koncertszervezőket, a szakmai partnereket, a sajtó képviselőit és a közönséget, hogy a Malek Andi Soulistic formáció 2026. év elején megszűnt addigi formájában, így a jövőben semmilyen formában nem működik erre vonatkozó személyes döntésem alapján. Döntésem okait nem kívánom feltárni

- olvasható a közleményben.

Kérem a koncertszervezőket és partnereket, hogy a Malek Andi Soulistic név alatt, bármely harmadik személy által történő mindennemű megkeresést, vagy egyeztetést tekintsenek olyannak, amely nem tőlem származik, nevem felhasználásához nem járultam hozzá 2026. év eleje óta

- tette hozzá Malek Andrea, majd úgy folytatta, a jelen közleménnyel kapcsolatban bővebben nem kíván nyilatkozni, így arra kéri a sajtó képviselői, mellőzzék a megkereséseket.

Szíves eddigi és jövőbeli támogatásukat színésznőként, előadóművészként köszönöm!

- zárta a bejelentést a művésznő.

Malek Andrea a zenekara feloszlásától függetlenül élete talán legszebb időszakát éli jelenleg, miután a kisunokája, Ádám érkezése teljesen felforgatta a mindennapjait - a lehető legjobb értelemben, persze.

Nagyon okos és humoros a gyerek. Állati jól lehet vele kommunikálni. Pont olyan, mint a szülei. Már egyéves és egy hónapos. Megérti a különböző poénokat, arcokat vág. Nagyon szeretik a szülei és nagyon várták, folyton az egyik kézből a másikba adják. Ez most egy új divat, és bátorítok minden szülőt, hogy ez olyan jó, hogy kézben van a gyerek, reggeltől estig

- ecsetelte a Nyár’26 című műsorban a színész-énekesnő, amelyet a Bors szemlézett.