Ki hazudik? Mandula Ádám reagált a vádakra: „Nem volt igaz még a fele sem”

Május végén érkezett a hír, hogy Mandula Ádámnak és Alexának megszületett első közös gyermeke. A kis Nolen azóta sem találkozhat édesapjával. A korábban, másik gyermeke, Medox körüli bántalmazás miatt sokan megutálták a rappert, aki pár héttel később jelentette be, hogy ismét édesapa lesz. Mandula Ádám most reagált Alexa legutóbbi szavaira.

Mandula Ádám exe, Alexa olyanokat állított korábbi párjáról, amit nem nézett jó szemmel a rapper (Fotó: TV2)

Mandula Ádámról korábban kitálalt volt barátnője

Nolen velem van, nincs semmi baj. Ő nem jöhet a közelünkbe a viselkedése miatt. Mondták a gyámhatóságon azt is, ha összeköltözöm Ádámmal és odaviszem Nolent, akkor azonnali kiemelés lesz, vagyis elveszik tőlem a kisfiamat. Teljesen jogos és érthető, mert ez az ember alkalmatlan arra, hogy gyereket neveljen, mert csak bántani tudja őket lelkileg vagy fizikálisan, ahogy őt bántották kicsinek otthon

– nyilatkozta korábban a Borsnak Alexa.

Mandula Ádám eddig sem arról volt híres, hogy elengedi az ilyen vádakat és ez most sem így történt. A rapper, bár egy ideje ismét felszívódott a közösségi oldalakról, most egy újabb videót tett közzé, amihez sokat mondó szöveget is írt. „Az engem ért vádakra illetve hazugságokra a sajtóban csak ennyi a válaszom” – tette hozzá a botrányhős, aki ezután videójában egyik dalával fejtette ki véleményét Alexáról és a kialakult helyzetről.

Nézi a TikTokom, mikor lesz, hogy megint szétesem, amit mondott, annak nem volt igaz még a fele sem

– énekelte videójában Mandula Ádám.

Mandula Ádám fia úgy fog felnőni, hogy nem lehet együtt az édesapjával (Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádám kinézete is nagyot változott

A botrányos rapper az elmúlt időben hosszú hajával és szakállával nem győzte meg a rajongókat arról, hogy megváltozott és jobb útra tért. Ám most levágatta a haját és az arcszőrzetét is, ezáltal a kommentelők is elkezdtek reménykedni abban, hogy a mostani történet után megtalálja önmagát és visszatér a zenéléshez.

Mindezek ellenére nem maradhatott el az újabb botrányos videó sem, amivel sikerült még mélyebbre ásni magát az emberek szemében. „Már csak két gumim maradt, úgyhogy még két rossz lány jelentkezését várom. Hozzatok valami kaját is, mert 3 napja nem ettem” – írta egy másik videójához a rapper, aki mindeközben mutogatta a két óvszeres csomagot az ágyában.