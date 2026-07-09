Válságba került a hollywoodi álompár házassága

Margaret Qualley és Jack Antonoff különvált, alig néhány hónappal a harmadik házassági évfordulójuk előtt. A PEOPLE információi szerint a 31 éves színésznő és a 42 éves Grammy díjas producer kapcsolata az utóbbi időben megromlott.

Margaret Qualley és Jack Antonoff. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Alig három év után külön utakon Margaret Qualley és Jack Antonoff

A lapnak nyilatkozó forrás szerint a házasságuk „ingatag”, egy másik bennfentes pedig úgy fogalmazott, hogy a pár jelenleg próbálja rendezni a kapcsolatát, és közösen keresi a megoldást.

Jack Antonoff jelenleg a Bleachers együttes turnéján vesz részt, míg Margaret Qualley az új horrorfilmje, a Megszállottság (Possession) előkészületein dolgozik. A hírt egyikük képviselője sem kommentálta.

A szakításról szóló értesülések néhány nappal azután jelentek meg, hogy Antonoff egyedül vett részt Taylor Swift és Travis Kelce július 3-i esküvőjén.

A zenész felesége helyett testvérével, Rachel Antonoff divattervezővel érkezett az eseményre.

Qualley és Antonoff kapcsolata 2021 augusztusában került először a nyilvánosság elé, amikor Brooklynban együtt látták őket.

Hivatalosan 2022-ben vállalták fel kapcsolatukat, még ugyanabban az évben eljegyezték egymást.

Esküvőjüket 2023 augusztusában tartották New Jerseyben. A ceremónián számos világsztár vett részt, köztük Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne és Lana Del Rey.

Jack Antonoff idén tavasszal még arról beszélt egy rádióinterjúban, hogy már az első találkozásukkor tudta, Margaret Qualley lesz a felesége.

A színésznő egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, hogy Antonoff „az ő embere”, és soha nem volt még ennyire boldog egy kapcsolatban. Azóta azonban úgy tűnik, nehéz időszak elé került a házasságuk.