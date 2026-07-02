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Margot Robbie

36 éves lett Margot Robbie: DiCapriot tönkretette, Jokert elcsábította, Hollywood uralkodója lett – Fotók

31 perce
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A modern mozi egyik legmeghatározóbb dívája egy különleges mérföldkőhöz érkezett. A ma 36. születésnapját ünneplő Margot Robbie a szemünk előtt változott át dögös bombázóból és őrült képregényhősből Hollywood legbefolyásosabb, milliárdos producerévé.
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Margot RobbieÜvöltő szelekhollywoodfilm

Ma ünnepli 36. születésnapját Ausztrália legfényesebb csillaga, Margot Robbie! Az egykori feltörekvő szappanoperás lányból alig néhány év alatt Hollywood egyik uralkodója lett, aki nemcsak elképesztő szépségével, hanem zseniális játékával és produceri éleslátásával is teljesen letarolta az álomgyárat.

Margot Robbie magasabban szárnyal, mint valaha.
Margot Robbie karrierje sosem látott magasságban jár (Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

Ez a Margot Robbie film hozta meg az áttörést

A globális áttörést a 2013-as A Wall Street farkasa hozta meg számára, ahol Leonardo DiCaprio oldalán mutatta meg, hogy egy dögös szőke bombázó szerepében is képes teljesen háttérbe szorítani a legnagyobbakat. Nem sokkal később a képregényfilmek világát is meghódította: a Suicide Squad – Öngyilkos osztag kattant Harley Quinnjeként olyan popkulturális ikont teremtett, amely örökre beírta a nevét a mozitörténelembe.

Margot Robbie azonban sosem elégedett meg a skatulyákkal. Az Én, Tonya című életrajzi drámában nyújtott nyers alakításáért – ahol a botrányos korcsolyázónőt, Tonya Hardingot alakította – megérdemelt Oscar-jelölést kapott. Ezt követte a megrázó Botrány, majd Quentin Tarantino mesterműve, a Volt egyszer egy... Hollywood, amelyben a tragikus sorsú Sharon Tate-nek állított gyönyörű és felejthetetlen emléket.

Margot Robbie több lábon áll a filmiparban.
Margot Robbie producerként is egyre sikeresebb (Fotó: Clubhouse Pictures (Ii/NORTHFOTO)

Barbie-lázban égett a világ

Bár karrierjében akadtak stílusos, ám megosztóbb kísérletek is – mint a sötét, neonfényes Végállomás című noir-thriller, a hollywoodi aranykort megidéző kaotikus Babilon, illetve a sztárokkal teletűzdelt Amszterdam –, Margot Robbie mindig hű maradt a merész látomásokhoz. Ráadásul producerként a Barbie főszerepével megcsinálta a modern filmgyártás legnagyobb bravúrját: nemcsak egy kulturális világjelenséget teremtett, de milliárdos bevételt is kaszált, rózsaszínbe borítva a bolygót.

A színésznőt legutóbb az idei év egyik legforróbb mozijában, az új Üvöltő Szelek-adaptációban láthattuk Catherine Earnshaw szerepében Jacob Elordi oldalán, ahol provokatív stílusával ismét bebizonyította, hogy 36 évesen is ő diktálja a tempót. Margot Robbie ma már nem csupán egy gyönyörű arc, hanem az álomgyár egyik legbefolyásosabb üzletasszonya. Isten éltesse sokáig!

Margot Robbie, MargotRobbie, The Wolf of Wall Street Year : 2013 USA Director : Martin Scorsese Margot Robbie, Leonardo DiCaprio Photo: Mary Cybulski. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be cr
Margot Robbie, MargotRobbie, I, Tonya Year : 2017 USA Directed by: Craig Gillespie Margot Robbie Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. Photo: Frank Masi . It is forbidden to reproduce the photograph out
Margot Robbie, MargotRobbie, Terminal 2018 Real Vaughn Stein Margot Robbie. Collection Christophel © Beagle Pug Films / Hassell Free Production (Photo by Beagle Pug Films / Hassell Free / Collection ChristopheL via AFP)
Margot Robbie, MargotRobbie, Once Upon a Time in Hollywood Year : 2019 USA / UK / China Director : Quentin Tarantino Margot Robbie Poster (Key Art) Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. -. It is forbidde
Margot Robbie, MargotRobbie, RELEASE DATE: December 20, 2019 TITLE: Bombshell STUDIO: Lionsgate DIRECTOR: Jay Roach PLOT: A group of women decide to take on Fox News head Roger Ailes and the toxic atmosphere he presided over the network. STARRING:
Margot Robbie, MargotRobbie, BABYLON 2022 de Damien Chazelle Margot Robbie. Collection Christophel © Paramount Pictures - C2 Motion Picture Group - Marc Platt Productions - Material Pictures - Organism Pictures - Wild Chickens Productions 1920's (
Margot Robbie, MargotRobbie, AMSTERDAM 2022 de David O. Russell Margot Robbie. COLLECTION CHRISTOPHEL © Walt Disney Studios Motion Pictures - 20th Century Studios - Canterbury Classic - Forest Hill Entertainment - New Regency Productions - Regency
Margot Robbie, MargotRobbie, THE SUICIDE SQUAD 2021 de James Gunn Margot Robbie. d'apres le comic book (bande dessinee) de John Ostrander based on the comic book by John Ostrander COLLECTION CHRISTOPHEL © DC Comics - DC Entertainment - Warner Bros.
Margot Robbie, MargotRobbie, BARBIE 2023 de Greta Gerwig Ryan Gosling Margot Robbie. COLLECTION CHRISTOPHEL © Warner Bros. Pictures - Heyday Films - LuckyChap Entertainment - Mattel Films - Mattel (Photo by Warner Bros. Pictures - Heyday F / Collect
Margot Robbie, MargotRobbie, HURLEVENT WUTHERING HEIGHTS 2026 de Emerald Fennell Margot Robbie. d'apres le roman "Les Hauts de Hurlevent" de Emily Bronte based on the novel "Wuthering Heights" by Emily Bronte COLLECTION CHRISTOPHEL © Warner Bros. -
Galéria: 36 éves lett Hollywood üdvöskéje: Ezek Margot Robbie legemlékezetesebb alakításai!
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Naomi Lapaglia szerepében Robbie teljesen megbabonázta Leonardo DiCapriót Martin Scorsese kultikus drámájában

 

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