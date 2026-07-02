36 éves lett Margot Robbie: DiCapriot tönkretette, Jokert elcsábította, Hollywood uralkodója lett – Fotók

Ma ünnepli 36. születésnapját Ausztrália legfényesebb csillaga, Margot Robbie! Az egykori feltörekvő szappanoperás lányból alig néhány év alatt Hollywood egyik uralkodója lett, aki nemcsak elképesztő szépségével, hanem zseniális játékával és produceri éleslátásával is teljesen letarolta az álomgyárat.

Margot Robbie karrierje sosem látott magasságban jár (Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

Ez a Margot Robbie film hozta meg az áttörést

A globális áttörést a 2013-as A Wall Street farkasa hozta meg számára, ahol Leonardo DiCaprio oldalán mutatta meg, hogy egy dögös szőke bombázó szerepében is képes teljesen háttérbe szorítani a legnagyobbakat. Nem sokkal később a képregényfilmek világát is meghódította: a Suicide Squad – Öngyilkos osztag kattant Harley Quinnjeként olyan popkulturális ikont teremtett, amely örökre beírta a nevét a mozitörténelembe.

Margot Robbie azonban sosem elégedett meg a skatulyákkal. Az Én, Tonya című életrajzi drámában nyújtott nyers alakításáért – ahol a botrányos korcsolyázónőt, Tonya Hardingot alakította – megérdemelt Oscar-jelölést kapott. Ezt követte a megrázó Botrány, majd Quentin Tarantino mesterműve, a Volt egyszer egy... Hollywood, amelyben a tragikus sorsú Sharon Tate-nek állított gyönyörű és felejthetetlen emléket.

Margot Robbie producerként is egyre sikeresebb (Fotó: Clubhouse Pictures (Ii/NORTHFOTO)

Barbie-lázban égett a világ

Bár karrierjében akadtak stílusos, ám megosztóbb kísérletek is – mint a sötét, neonfényes Végállomás című noir-thriller, a hollywoodi aranykort megidéző kaotikus Babilon, illetve a sztárokkal teletűzdelt Amszterdam –, Margot Robbie mindig hű maradt a merész látomásokhoz. Ráadásul producerként a Barbie főszerepével megcsinálta a modern filmgyártás legnagyobb bravúrját: nemcsak egy kulturális világjelenséget teremtett, de milliárdos bevételt is kaszált, rózsaszínbe borítva a bolygót.

A színésznőt legutóbb az idei év egyik legforróbb mozijában, az új Üvöltő Szelek-adaptációban láthattuk Catherine Earnshaw szerepében Jacob Elordi oldalán, ahol provokatív stílusával ismét bebizonyította, hogy 36 évesen is ő diktálja a tempót. Margot Robbie ma már nem csupán egy gyönyörű arc, hanem az álomgyár egyik legbefolyásosabb üzletasszonya. Isten éltesse sokáig!