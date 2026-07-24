Marics Peti megszakítás nélkül dolgozik: "Nem tudok rápihenni a Megasztár forgatásaira"

Marics Peti kissé nyúzottan, de mégis energikusan érkezett meg néhány napja a Megasztár már készülő, új évadának forgatására. A szünetben alkalmunk nyílt egy rövid beszélgetésre a ValMar popduó oszlopos tagjával, aki elárulta, kissé szoros ugyan az idei nyári programja, de bírja még szuflával, sőt…

Marics Peti, a Megasztár mestere erősen meghúzza az idei nyarat is (Fotó: Tumbász Hédi)

Marics Peti: „Amikor feladat van, valami átkapcsol az agyamban...”

„Egyáltalán nem sikerült rápihennem a Megasztár forgatásaira. Ma úgy érkeztem meg reggel, hogy az előző napokban három fellépésünk is volt. Ráadásul az utolsó bulink Szerbiában volt, szóval éjjel kettőkor estem haza. Ez persze kicsit sem panasz, hiszen a nyár évek óta erről szól.”

Ilyenkor aratjuk le a gyümölcsét az egész éves munkánknak.

„Talán a szezon után el tudunk majd menni külföldre a srácokkal. De addig nyomjuk…” – kezdte az Origónak a Megasztár mestere, majd hozzátette: „Szerencsére én is úgy működöm, hogy amikor feladat van, valami átkapcsol az agyamban és amíg nem fáradok ki „ájulásig”, addig csúcsteljesítményen üzemelek. Csak arra kell figyelnem, hogy ne ürüljek ki annyira, hogy nagyobb legyen a baj” – mondta Marics Peti.

Marics Peti szerint az idei Megasztár is tele lesz meglepetésekkel (Fotó: Tumbász Hédi)

„Értek minket hatalmas meglepetések és komoly csalódások is”

A Megasztár mindig is a legnézettebb tévés produkciók közé tartozott. De milyen évadra számíthatunk idén? Peti szerint most erősebb lehet a mezőny, mint a korábbi évadokban. Pedig… „Szépen alakul az idei Megasztár. Már most sokkal izgalmasabbnak érzem, mint a korábbi évadokat, pedig azok is tele voltak tehetségekkel és meglepetésekkel.”

Egyre jobban követelnek teret maguknak az újabb zenei vonalakon mozgó arcok és ez számomra nagy öröm”

– fogalmazott az előadó, aki szerint egy tökéletesen éneklő versenyzőnek éppen annyi esélye van egy Megasztár győzelemre, mint valakinek, akinél nem minden hang mesteri, de erős karaktere van. „Idén is jöttek elképesztően jó hangú versenyzők és persze olyanok is, akik a külsejükkel, vagy a karakterjegyeikkel nyűgöztek le minket. Mindkettő típus jó valamire. A kérdés csak az, hogy mit tud kihozni egyik, vagy másik képességéből az adott versenyző. Illetve, hogy mi mesterek, hogy tudjuk őket motiválni arra, hogy eljussanak a határaikig, majd kitolják azokat. Az átütő tehetséget is el lehet tékozolni, ahogy az átütő személyiség is lehet egy ponton túl sok. A befektetett munka mindkét esetben nagyon fontos.”

Annyit elárulhatok, hogy idén a castingfolyamat során bőven akadtak átütő tehetségek és óriási egyéniségek.

„Illetve értek minket hatalmas meglepetések és komoly csalódások is” – magyarázta lapunknak a Megasztár forgatási szünetében Marics Peti.