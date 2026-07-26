Nagyot szólt a Campus utolsó napja: Manuel, ValMar, Halott Pénz és a Scooter is óriási bulit csinált

A Campus Fesztivál szombati napja is felejthetetlen pillanatokat tartogatott a látogatóknak. A debreceni Nagyerdő ezúttal is megtelt fesztiválozókkal, akik egész este a olyan hazai kedvenc előadók is együttesek zenéire bulizhattak, mint például Marics Peti és Valkusz Milán, azaz a ValMar slágerei, az éjszaka végén pedig egy igazi nemzetközi sztárformáció, a Scooter gondoskodott a grandiózus lezárásról.

Marics Petiék a fesztivál negyedik és egyben utolsó napján léptek fel (Fotó: Richárd Dávid Berbuch)

Manuel megalapozta a hangulatot

A negyedik nap egyik első nagy közönségkedvence Manuel volt. Az énekes különleges hangulatú koncerttel készült, amelyben a jól ismert slágerei mellett az érzelmesebb dalai is helyet kaptak. A rajongók lelkesen énekelték vele együtt a számokat, a színpad előtt pedig pillanatok alatt kialakult az igazi fesztiválhangulat.

Manuel koncertje óriási sikert aratott (Fotó: Richárd Dávid Berbuch)

Marics Petiék hozták a formájukat

Manuel után a ValMar vette birtokba a nagyszínpadot. Marics Peti és Valkusz Milán hatalmas energiával érkeztek, és már az első percekben megmozgatták a közönséget. A páros legnépszerűbb dalai ezúttal is óriási sikert arattak. A ValMar koncertje ismét megmutatta, hogy miért tartoznak jelenleg a legnépszerűbb hazai előadók közé.

A ValMar koncertje ezúttal sem okozott csalódást (Fotó: Richárd Dávid Berbuch)

A Halott Pénz felszántotta a színpadot

Az este egyik legjobban várt hazai fellépője a Halott Pénz volt. A zenekar igazi fesztiválélményt hozott a Campus színpadára: a több ezres tömeg egy emberként kapcsolódott be a koncertbe, és együtt énekelte a banda legismertebb számait. Marsalkó Dávidék évek óta tartó népszerűsége töretlen maradt, a koncertjeik pedig garantáltan megmozgatják a közönséget.

A Halott Pénz koncertjére sokan voltak kíváncsiak (Fotó: Kalocsai Richard)

Scooter fergeteges partit csinált

A szombati nap zárásáról a világhírű Scooter gondoskodott. A német elektronikus formáció ikonikus slágereivel valóságos időutazásra vitte a fesztiválozókat, akik a legismertebb dalokra együtt táncoltak és buliztak. A látványos show, a hatalmas energiák és a legendás zenék méltó lezárását adták a Campus negyedik napjának.

Az est egyik fénypontja kétségtelenül a Scooter koncertje volt (Fotó: Kalocsai Richard)

A szombati program ismét bebizonyította, hogy a Campus Fesztivál képes minden korosztály számára emlékezetes élményeket kínálni: a fiatal sztároktól kezdve a hazai kedvenceken át egészen a nemzetközi legendákig mindenki megtalálhatta a számára legjobb koncertélményt.