A híres színésznő újra Marilyn Mansont vádolja – súlyos állítások a budapesti koncert előtt

Újra reflektorfénybe került Marilyn Manson. Evan Rachel Wood színésznő egy, a napokban megjelent interjúban ismét részletesen beszélt arról, hogyan élte meg a kapcsolatukat, és azt állította, hogy a rockzenész tudatosan tanulmányozta a szekták működését, valamint a pszichológiai manipuláció módszereit. A megszólalásnak különös aktualitást ad, hogy Marilyn Manson ma, július 22-én telt házas koncertet ad a Budapest Parkban.

Marilyn Manson a Resurrection Fest nagyszínpadán lépett fel a spanyolországi Viveiróban 2026. július 4-én.

Fotó: AFP

„Nagyon jól ismerte ezeket a módszereket”

A színésznő az Andrew Gold YouTube-csatornáján megjelent interjúban arról beszélt, hogy Marilyn Manson – polgári nevén Brian Warner – könyvtárában számos, szektákról, agymosásról és manipulációról szóló könyvet látott. Evan Rachel Wood szerint ez nem volt véletlen – írja a Rock Celebrities.

A könyvtára tele volt a szekták működéséről, a tudatmanipulációról és a pszichológiai befolyásolásról szóló könyvekkel. Szerintem pontosan tudta, hogyan működnek ezek a módszerek

– mondta.

Evan Rachel Wood színésznő

Fotó: Angela Weiss / AFP

Úgy fogalmazott, a különböző szekták eltérő formában működnek, de ugyanazokra a pszichológiai eszközökre építenek, és szerinte Manson pontosan tudta, hogyan lehet ezeket alkalmazni.

Azt állítja, a megtorlástól is tartani kellett

A színésznő azt is elmondta, hogy volt párja állítólag egyértelművé tette: nem hagyja következmények nélkül, ha valaki nyilvánosan beszél róla. Szerinte Manson úgy tekintett minden ilyen megszólalásra, mint árulásra, és felkészült arra is, hogyan reagáljon, ha valaki ellene fordul.

Világossá tette, hogy következménye lesz, ha valaki ellene fordul, vagy – ahogy ő fogalmazott – ’elárulja’. Szerinte árulásnak számított az is, ha valaki leleplezi. Úgy vélem, pontosan tudta, hogyan reagáljon egy ilyen helyzetben, és miként torolja meg

– fogalmazott Wood.

Az interjúban arról is kérdezték, pszichopata nárcisztának tartja-e a zenészt.

Igen, azt hiszem. Sokáig próbáltam elhitetni magammal, hogy csak volt néhány rossz időszakunk. Aztán sorra érkeztek mások történetei, és egy ponton már nem tudtam tovább figyelmen kívül hagyni a hasonlóságokat.

– fogalmazott.