A híres színésznő újra Marilyn Mansont vádolja – súlyos állítások a budapesti koncert előtt

Újra reflektorfénybe került Marilyn Manson. Evan Rachel Wood színésznő egy, a napokban megjelent interjúban ismét részletesen beszélt arról, hogyan élte meg a kapcsolatukat, és azt állította, hogy a rockzenész tudatosan tanulmányozta a szekták működését, valamint a pszichológiai manipuláció módszereit. A megszólalásnak különös aktualitást ad, hogy Marilyn Manson ma, július 22-én telt házas koncertet ad a Budapest Parkban.
„Nagyon jól ismerte ezeket a módszereket”
A színésznő az Andrew Gold YouTube-csatornáján megjelent interjúban arról beszélt, hogy Marilyn Manson – polgári nevén Brian Warner – könyvtárában számos, szektákról, agymosásról és manipulációról szóló könyvet látott. Evan Rachel Wood szerint ez nem volt véletlen – írja a Rock Celebrities.
A könyvtára tele volt a szekták működéséről, a tudatmanipulációról és a pszichológiai befolyásolásról szóló könyvekkel. Szerintem pontosan tudta, hogyan működnek ezek a módszerek
– mondta.
Úgy fogalmazott, a különböző szekták eltérő formában működnek, de ugyanazokra a pszichológiai eszközökre építenek, és szerinte Manson pontosan tudta, hogyan lehet ezeket alkalmazni.
Azt állítja, a megtorlástól is tartani kellett
A színésznő azt is elmondta, hogy volt párja állítólag egyértelművé tette: nem hagyja következmények nélkül, ha valaki nyilvánosan beszél róla. Szerinte Manson úgy tekintett minden ilyen megszólalásra, mint árulásra, és felkészült arra is, hogyan reagáljon, ha valaki ellene fordul.
Világossá tette, hogy következménye lesz, ha valaki ellene fordul, vagy – ahogy ő fogalmazott – ’elárulja’. Szerinte árulásnak számított az is, ha valaki leleplezi. Úgy vélem, pontosan tudta, hogyan reagáljon egy ilyen helyzetben, és miként torolja meg
– fogalmazott Wood.
Az interjúban arról is kérdezték, pszichopata nárcisztának tartja-e a zenészt.
Igen, azt hiszem. Sokáig próbáltam elhitetni magammal, hogy csak volt néhány rossz időszakunk. Aztán sorra érkeztek mások történetei, és egy ponton már nem tudtam tovább figyelmen kívül hagyni a hasonlóságokat.
– fogalmazott.
Évek óta tart a jogi csata
Wood 2021-ben nevezte meg nyilvánosan Marilyn Mansont, azt állítva, hogy tinédzserként manipulálta, majd éveken át bántalmazta. A zenész kezdettől fogva tagadja a vádakat, és azokat a valóság súlyos eltorzításának nevezte. A felek között hosszú jogi vita bontakozott ki.
Manson rágalmazási pert indított a színésznő ellen, ezt azonban 2024 novemberében visszavonta, emellett vállalta Wood ügyvédi költségeinek megtérítését.
A büntetőeljárás ugyanakkor nem vezetett vádemeléshez. 2025 januárjában a Los Angeles-i ügyészség bejelentette, hogy nem emel vádat a zenész ellen, arra hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték, illetve több állítás elévült.
Az ügyet tovább bonyolította, hogy Ashley Morgan Smithline, aki korábban szintén Mansont vádolta, később azt állította, Wood nyomást gyakorolt rá, hogy hamis vallomást tegyen.
Wood ezt határozottan visszautasította, és azt mondta, Smithline kereste meg őt elsőként.
Idén Marilyn Manson neve ismét a bírósági hírek élére került, miután egy Los Angeles-i bíró egy friss jogszabály alapján újranyitotta a korábban elévülés miatt elutasított szexuális zaklatási pert.
A rocksztár az újabb botrány árnyékában érkezik Budapestre
Evan Rachel Wood azt is állította, hogy a jogi eljárások lezárulta után sem szűntek meg a megfélemlítések: beszámolója szerint autók követték, és adathalász-támadások is érték.
Miközben az új interjú ismét Marilyn Mansonra irányította a figyelmet, a
sokkrocker ma este, július 22-én telt ház előtt lép színpadra a Budapest Parkban, ahol több ezer rajongó várja a koncertjét.
Marilyn Manson továbbra is minden ellene megfogalmazott bántalmazási vádat tagad, és következetesen visszautasítja azokat.
A rocksztár tegnap új klippel jelentkezett: