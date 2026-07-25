Ritka betegségben szenved a születésnapos Matt LeBlanc lánya

Július 25-én töltötte be az 59. életévét a Jóbarátok Joey-ja, Matt LeBlanc. A francia-kanadai és olasz felmenőkkel rendelkező színészt kétségtelenül a 10 évadot megért szitkomból, valamint spin-offjából ismerik a legtöbben. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk 10+1 kevésbé ismert tényt az amerikai sztárról.

Matt LeBlanc július 25-én született

Fotó: FLOWER FILM / / Collection ChristopheL via AFP

10+1 érdekesség Matt LeBlanc-ról

1. Folyékonyan beszél franciául

Karaktere, Joey a Jóbarátokban ugyan megpróbál megtanulni franciául, de nagyon nem sikerül neki. Matt LeBlanc ebben egy cseppet sem hasonlít karakterére: folyékonyan beszéli a nyelvet.

2. A reklámok királya

Egy időben a reklámok királyának nevezték, mert nem csak a díjnyertes 1987-es Heinz ketchup-reklámban tűnt fel, de a Levi's, a Doritos és a Coca-Cola hirdetéseiben is láthatták a tévénézők.

3. Modell-karrier

Korai munkái közt a modellkedés is szerepel, ráadásul egy meleg utazási magazin (Damron Travel Guide For Men) címlapján is szerepelt.

4. Kétkezi munkás

A színészkedés és a modellkedés mellett a kétkezi munka sem áll tőle távol: szakképzett ács.

5. Marina Pearl LeBlanc

Matt és korábbi felesége, Missy McKnight kislánya 2004. február 8-án jött világra. A gyermek 8 hónapos korában rohamoktól szenvedni. Később kiderült: egy ritka agybetegségben szenved, mely a motoros képességeit befolyásolja.

6. Ősz hajszálak

Noha Matt LeBlanc első ősz hajszálai még a Jóbarátok második évadának forgatása közben megjelentek, ezt a nézők sokáig nem tudhatták, a színész ugyanis azonnal elkezdte festetni a haját. Csak jóval később, a spin-off Joey forgatásainak lezárultával vállalta fel, mennyire megőszült.

A Jóbarátok második évada óta őszül Matt LeBlanc, sokan erről mégsem tudhattak

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

7. Tetoválások

Két tetoválása van: egy biciklilánc a jobb bicepsze körül, valamint lánya, Marina Pearl neve.

8. Egy véletlennek köszönheti a sikerét

Bizonyos értelemben a véletlennek köszönheti a színészi karrierjét: az első meghallgatására ugyanis úgy ment el, hogy valójában csak egy nőismerősét kísérte el. Végül a nő menedzsere mégis szerződtette.

9. Különleges hobbik

A színész imád ejtőernyőzni, versenyautókat vezetni, emellett a tájképfotózás is érdekli.