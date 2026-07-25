Ritka betegségben szenved a születésnapos Matt LeBlanc lánya

Július 25-én töltötte be az 59. életévét a Jóbarátok Joey-ja, Matt LeBlanc. A francia-kanadai és olasz felmenőkkel rendelkező színészt kétségtelenül a 10 évadot megért szitkomból, valamint spin-offjából ismerik a legtöbben. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk 10+1 kevésbé ismert tényt az amerikai sztárról.
10+1 érdekesség Matt LeBlanc-ról
1. Folyékonyan beszél franciául
Karaktere, Joey a Jóbarátokban ugyan megpróbál megtanulni franciául, de nagyon nem sikerül neki. Matt LeBlanc ebben egy cseppet sem hasonlít karakterére: folyékonyan beszéli a nyelvet.
2. A reklámok királya
Egy időben a reklámok királyának nevezték, mert nem csak a díjnyertes 1987-es Heinz ketchup-reklámban tűnt fel, de a Levi's, a Doritos és a Coca-Cola hirdetéseiben is láthatták a tévénézők.
3. Modell-karrier
Korai munkái közt a modellkedés is szerepel, ráadásul egy meleg utazási magazin (Damron Travel Guide For Men) címlapján is szerepelt.
4. Kétkezi munkás
A színészkedés és a modellkedés mellett a kétkezi munka sem áll tőle távol: szakképzett ács.
5. Marina Pearl LeBlanc
Matt és korábbi felesége, Missy McKnight kislánya 2004. február 8-án jött világra. A gyermek 8 hónapos korában rohamoktól szenvedni. Később kiderült: egy ritka agybetegségben szenved, mely a motoros képességeit befolyásolja.
6. Ősz hajszálak
Noha Matt LeBlanc első ősz hajszálai még a Jóbarátok második évadának forgatása közben megjelentek, ezt a nézők sokáig nem tudhatták, a színész ugyanis azonnal elkezdte festetni a haját. Csak jóval később, a spin-off Joey forgatásainak lezárultával vállalta fel, mennyire megőszült.
7. Tetoválások
Két tetoválása van: egy biciklilánc a jobb bicepsze körül, valamint lánya, Marina Pearl neve.
8. Egy véletlennek köszönheti a sikerét
Bizonyos értelemben a véletlennek köszönheti a színészi karrierjét: az első meghallgatására ugyanis úgy ment el, hogy valójában csak egy nőismerősét kísérte el. Végül a nő menedzsere mégis szerződtette.
9. Különleges hobbik
A színész imád ejtőernyőzni, versenyautókat vezetni, emellett a tájképfotózás is érdekli.
10. Luxusotthon, dollármilliókból
2006-os válása után 7,4 millió dollárért (mai árfolyamon közel 2,4 milliárd forintért) vett magának egy négyhálószobás luxusotthont Los Angelesben.
+1. Boldog születésnapot!
Matt LeBlanc 1967. július 25-én, az észak-amerikai keleti parti idő szerint hajnali 4 óra 18 perckor jött világra.