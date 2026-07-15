Ördög Nóráék valamit rejtegetnek a Megasztárban: „Ez az egyik kuckónk, a másikat nem mutatjuk meg”

A Megasztár máig a magyar televíziózás egyik legsikeresebb tehetségkutatója, amely számos előadónak nyitotta meg az utat a zenei pálya felé. A műsor nemcsak új sztárokat adott az országnak, hanem olyan tehetséges előadókat is, akik ma is sikeres szakmabelieknek vallhatják magukat. A TV2 óriási örömhírrel jelentkezett, ugyanis elstartolt a Megasztár legújabb évada. Ráadásul a történelem során először két női műsorvezetővel, Lékai-Kiss Ramónával és Ördög Nórával erősít a csatorna. A TV2 két megkerülhetetlen arca a Megasztár Instagram-oldalán jelentkeztek be a minap, ahol egy kis ízelítőt adtak a kulisszatitkokból.

A Megasztár 9. évadának két műsorvezetője kulisszatitkokat árult el az Instagramon (Fotó: Instagram)

A Megasztár műsorvezetői rejtegetnek valamit?

A Megasztár Instagram-oldalára feltöltött bejegyzésben Ördög Nóra ás Lékai-Kiss Ramóna bemutatta a stúdió kulisszáit, és így köszöntötték a követőket:

Folytatódik a Megasztár forgatása, ez itt már a középdöntő. És egy kis room tour-t tartunk nektek a kuckónkról

– kezdte Ördög Nóra, majd Lékai-Kiss Ramóna közbevágott:

Ördög Nóra már évek óta a Megasztár egyik ikonikus arca (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ez az egyik kuckónk, a másikat nem mutatjuk meg.

Ez a kijelentés pedig teljesen érthető okokból történt. A két gyönyörű Megasztár műsorvezető felnevetve mondta, hogy azt, ahol öltöznek, nem mutatják meg, majd így folytatták mondandójukat:

Ez a dolgozós kuckónk, ahol fogadjuk a versenyzőket, mielőtt színpadra lépnek. Meg ahol az öröm fázis van, tehát ahová a továbbjutók kilépnek az ajtón, amikor megtudták az örömhírt.

A műsorvezetők, miután megmutatták a kulisszát, azt is elárulták: a nézők számíthatnak egy-két újításra az idei évadot illetően, amit egyelőre nem fejtettek ki. Viszont elmondták, hogy ők most olyan helyzetben vannak a színpad ajtaja előtt, hogy akár meg is állíthatnák a műsort.

Ha akarunk, be is rohanhatnánk. Tehát ha valami igazságtalanság történne, akkor mind a ketten bemehetnénk és tiltakozhatnánk. De mi nem vagyunk ilyenek, mi nem csinálunk semmi rosszat

– mesélték nevetve Ramiék.