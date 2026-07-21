Megasztár: Puskás-Dallos Bogi esténként agyal a döntésein

Puskás-Dallos Bogi hét évvel ezelőtt már döntött sorsok felett, amikor 22 évesen igent mondott egy tehetségkutató műsorra, vagyis versenyzőket mentorált. Az énekesnő-influenszer most a Megasztár kapcsán visszanézte az akkori felvételeket, és ma már tudja, mesterként sokkal megfontoltabban, a lehetőségekhez képest érzelemmentesebb döntéseket kell hoznia, ha azt szeretné, hogy 2026-ban az ő kezei közül kerüljön ki a legjobb hang és legátütőbb tehetség. Bogi most az Origónak adott egy rövid interjút a Megasztár forgatási szünetében.
Puskás-Dallos Bogi: „Régóta kerestem az utat „visszafelé”
Origo: Sikerült rápihenned a Megasztárra? Hogy teltek az utóbbi hónapok?
Puskás-Dallos Bogi: Lehet egy anyuka kipihent? A kisfiunk hamarosan hároméves lesz és természetesen nagyon sok időt töltünk együtt. Ez ugyan a világ legjobb dolga, de egyúttal folyamatos készenlétet is jelent. Mégis a legjobbkor jött ez a feladat az életemben. Január, február környékén nagyon sokat utaztunk a családdal és rengeteget olvastam. Csináltam magamnak egy „könyvkihívást” és idén most tartok a huszonötödik könyvnél. Közben persze forgattam a podcastjeimet.
Érdekes, hogy az utóbbi években az anyaság és az online jelenlétem háttérbe szorították a zenét… Bevallom, nagyon hiányzott.
Régóta kerestem az utat „visszafelé”. Voltak és vannak a fiókban kész és alakuló dalaim, csak azt a pontot vártam, amikor visszakanyarodhatok a zenéhez. Amikor megkerestek, hogy idén legyek én a Megasztár egyik mestere, megéreztem a lehetőséget.
Origo: A podcastjaidben gyakran feszegetsz nagyon komoly témákat. Az influenszerként szerzett tapasztalataid segítenek abban, miként kezeld a Megasztár alatt felmerülő neccesebb helyzeteket?
P.D.B.: Ebben a szerepben előnynek érzem az empátiámat és a kommunikációs készségeimet, amik a podcastek során alakultak, fejlődtek. Huszonkét éves koromban egyszer már zsűriztem, vagyis mentorkodtam az X-Faktorban.
Nemrég visszanéztem a székes feladatomat és azt láttam, hogy az érzelmeim sokszor eluralkodtak rajtam.
A Megasztárban most tudatosan figyeltem és figyelek arra, hogy meddig vezethetnek az érzelmeim és hol az pont, ahol racionális döntéseket kell hoznom.
„Talán emiatt is érdemes lesz majd követni az idei Megasztárt”
Origo: Egy tökéletes Megasztár-jelölt inkább tökéletesen énekel, vagy tökéletes karakter?
D.D.B.: Ha hosszú távon gondolkodunk, akkor a „valamilyenség” elengedhetetlen. Hogy ki kell-e ejteni egy versenyzőt, aki tűpontosan, virtuóz módon énekel, de mellette valahogy semmilyen? Na, ez az igazán nagy kérdés!
Azt gondolom, hogy egy előadó törhetetlen alapját az adja meg, hogy tud-e hatni a hallgatók érzelmeire.
Origo: Mesterként hatalmas felelősség nyugszik a válladon. Képes vagy a nap végén elengedni a tényt, hogy sorsok felett diszponáltál?
P.D.B.: Nem! A nap végén sem tudok lefűzni a döntéseim másokra és magamra gyakorolt hatásairól. Agyalgatok azon, hogy hibáztam-e, hogy csinálhattam volna-e bármit másképpen. De, ha végül sikerül mindent helyrerakni magamban, rájövök, hogy jó döntést hoztam. Hiszen az adott pillanatban vállaltam a döntésem súlyát, következményeit és igyekeztem sok szempontot figyelembe venni. Természetesen a kételyeimet átbeszélem másokkal, hiszen kellenek a visszacsatolások emberi és szakmai oldalról egyaránt. Ugyanakkor határozott típus vagyok és a döntéseimért vállalom a felelősséget.
Origo: Milyen a dinamika közted és a mestertársaid között?
P.D.B.: Nagyon izgalmas a mi kis négyes fogatunk és kicsit talán szokatlan is. T. Danny és Marics Peti ugyan hasonló közegből jöttek, de Erika és én rengeteg szempontból különbözünk egymástól. Talán emiatt is érdemes lesz majd követni az idei Megasztárt. Még nagyon az elején járunk, de már most vannak vitáink.
Ezeket eddig egy ponton mindig sikerült elsimítanunk, mert semmit sem hagyunk kibeszéletlenül, de a helyzet csak most fokozódik.