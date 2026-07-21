Megasztár: Puskás-Dallos Bogi esténként agyal a döntésein

Puskás-Dallos Bogi hét évvel ezelőtt már döntött sorsok felett, amikor 22 évesen igent mondott egy tehetségkutató műsorra, vagyis versenyzőket mentorált. Az énekesnő-influenszer most a Megasztár kapcsán visszanézte az akkori felvételeket, és ma már tudja, mesterként sokkal megfontoltabban, a lehetőségekhez képest érzelemmentesebb döntéseket kell hoznia, ha azt szeretné, hogy 2026-ban az ő kezei közül kerüljön ki a legjobb hang és legátütőbb tehetség. Bogi most az Origónak adott egy rövid interjút a Megasztár forgatási szünetében.

Puskás-Dallos Bogi egy jelnek értékelte a Megasztár felkérést (Fotó: Tumbász Hédi)

Puskás-Dallos Bogi: „Régóta kerestem az utat „visszafelé”

Origo: Sikerült rápihenned a Megasztárra? Hogy teltek az utóbbi hónapok?

Puskás-Dallos Bogi: Lehet egy anyuka kipihent? A kisfiunk hamarosan hároméves lesz és természetesen nagyon sok időt töltünk együtt. Ez ugyan a világ legjobb dolga, de egyúttal folyamatos készenlétet is jelent. Mégis a legjobbkor jött ez a feladat az életemben. Január, február környékén nagyon sokat utaztunk a családdal és rengeteget olvastam. Csináltam magamnak egy „könyvkihívást” és idén most tartok a huszonötödik könyvnél. Közben persze forgattam a podcastjeimet.

Érdekes, hogy az utóbbi években az anyaság és az online jelenlétem háttérbe szorították a zenét… Bevallom, nagyon hiányzott.

Régóta kerestem az utat „visszafelé”. Voltak és vannak a fiókban kész és alakuló dalaim, csak azt a pontot vártam, amikor visszakanyarodhatok a zenéhez. Amikor megkerestek, hogy idén legyek én a Megasztár egyik mestere, megéreztem a lehetőséget.

Origo: A podcastjaidben gyakran feszegetsz nagyon komoly témákat. Az influenszerként szerzett tapasztalataid segítenek abban, miként kezeld a Megasztár alatt felmerülő neccesebb helyzeteket?

P.D.B.: Ebben a szerepben előnynek érzem az empátiámat és a kommunikációs készségeimet, amik a podcastek során alakultak, fejlődtek. Huszonkét éves koromban egyszer már zsűriztem, vagyis mentorkodtam az X-Faktorban.

Nemrég visszanéztem a székes feladatomat és azt láttam, hogy az érzelmeim sokszor eluralkodtak rajtam.

A Megasztárban most tudatosan figyeltem és figyelek arra, hogy meddig vezethetnek az érzelmeim és hol az pont, ahol racionális döntéseket kell hoznom.