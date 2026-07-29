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Holtan találták az 50 éves világhírű DJ-t, a Drive kultikus betétdalának előadóját

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Párizsi otthonában holtan találták Kavinskyt, a Drive című film kultikus betétdalának, a Nightcallnak az előadóját.
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kavinskynightcallgyász

Meghalt Kavinsky, a Nightcall című slágerével világhírűvé vált francia DJ és elektropop-zenész. A 2024-es párizsi olimpia záróünnepségén is fellépő művészt párizsi otthonában találták holtan – közölte a párizsi ügyészségre hivatkozva a Reuters. 

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Meghalt Kavinsky, a Nightcall világhírű előadója
Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A Drive című film tette világhírűvé

A valódi nevén Vincent Belorgey néven ismert előadó 50 éves volt. Az ügyészség tájékoztatása szerint vizsgálat indult a halál körülményeinek tisztázására. 

A helyszínre elsőként érkező mentők nem találtak idegenkezűségre vagy más gyanús körülményre utaló nyomokat.

Kavinsky legismertebb szerzeménye a 2010-ben megjelent Nightcall, amely a Ryan Gosling főszereplésével készült Drive – Gázt! című film betétdalaként vált nemzetközi slágerré, és a szintipop egyik meghatározó darabja lett.

A zenész pályafutásának egyik legemlékezetesebb fellépését a 2024-es párizsi olimpia záróünnepségén adta, ahol a Nightcall hangzott el a finálé részeként.

 Halálának pontos okát a folyamatban lévő vizsgálat hivatott tisztázni.

 

 

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