Holtan találták az 50 éves világhírű DJ-t, a Drive kultikus betétdalának előadóját

Meghalt Kavinsky, a Nightcall című slágerével világhírűvé vált francia DJ és elektropop-zenész. A 2024-es párizsi olimpia záróünnepségén is fellépő művészt párizsi otthonában találták holtan – közölte a párizsi ügyészségre hivatkozva a Reuters.

Meghalt Kavinsky, a Nightcall világhírű előadója

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A Drive című film tette világhírűvé

A valódi nevén Vincent Belorgey néven ismert előadó 50 éves volt. Az ügyészség tájékoztatása szerint vizsgálat indult a halál körülményeinek tisztázására.

A helyszínre elsőként érkező mentők nem találtak idegenkezűségre vagy más gyanús körülményre utaló nyomokat.

Kavinsky legismertebb szerzeménye a 2010-ben megjelent Nightcall, amely a Ryan Gosling főszereplésével készült Drive – Gázt! című film betétdalaként vált nemzetközi slágerré, és a szintipop egyik meghatározó darabja lett.

A zenész pályafutásának egyik legemlékezetesebb fellépését a 2024-es párizsi olimpia záróünnepségén adta, ahol a Nightcall hangzott el a finálé részeként.

Halálának pontos okát a folyamatban lévő vizsgálat hivatott tisztázni.