Holtan találták az 50 éves világhírű DJ-t, a Drive kultikus betétdalának előadóját

Meghalt Kavinsky, a Nightcall című slágerével világhírűvé vált francia DJ és elektropop-zenész. A 2024-es párizsi olimpia záróünnepségén is fellépő művészt párizsi otthonában találták holtan – közölte a párizsi ügyészségre hivatkozva a Reuters.
A Drive című film tette világhírűvé
A valódi nevén Vincent Belorgey néven ismert előadó 50 éves volt. Az ügyészség tájékoztatása szerint vizsgálat indult a halál körülményeinek tisztázására.
A helyszínre elsőként érkező mentők nem találtak idegenkezűségre vagy más gyanús körülményre utaló nyomokat.
Kavinsky legismertebb szerzeménye a 2010-ben megjelent Nightcall, amely a Ryan Gosling főszereplésével készült Drive – Gázt! című film betétdalaként vált nemzetközi slágerré, és a szintipop egyik meghatározó darabja lett.
A zenész pályafutásának egyik legemlékezetesebb fellépését a 2024-es párizsi olimpia záróünnepségén adta, ahol a Nightcall hangzott el a finálé részeként.
Halálának pontos okát a folyamatban lévő vizsgálat hivatott tisztázni.