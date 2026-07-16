Meghalt az MTV híres műsorvezetője

Elhunyt Dave Kendall brit származású televíziós műsorvezető, az MTV kultikus 120 Minutes című alternatív zenei műsorának megálmodója. A televíziós személyiség 68 éves volt – adta hírül a Metal Injection.

Elhunyt Dave Kendall, a kultikus 120 Minutes megálmodója

Fotó: Peer Grimm / AFP

Új korszakot nyitott az alternatív zenében

Halálhírét Matt Pinfield, az MTV másik népszerű arca jelentette be egy megható búcsúüzenetben. Mint írta, Kendall már jóval azelőtt hitt az alternatív zenében, hogy az a mainstream részévé vált volna, és a 120 Minutes révén olyan zenekarokat mutatott be a közönségnek, amelyek később egy egész korszakot meghatároztak.

A 120 Minutes 1986-ban indult az MTV-n azzal a céllal, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon a punk, a goth, a szintipop és a posztpunk előadóinak egy olyan időszakban, amikor a csatornát főként a pop- és new wave-zene uralta.

Dave Kendall 1989 és 1992 között vezette a műsort, amely az alternatív zenei színtér egyik legfontosabb televíziós platformjává vált.

Egy 2016-os interjúban Dave Kendall úgy fogalmazott, hogy a 120 Minutes akkoriban az Egyesült Államokban szinte az egyetlen országos platformot jelentette a nem mainstream zenék számára az egyetemi rádiókon kívül.

Az MTV-től való távozása után is aktív maradt a médiában:

televíziós műsorvezetőként és DJ-ként dolgozott, később a SiriusXM First Wave műsorának házigazdája lett, emellett a thaiföldi Bangkok Post tudósítójaként is tevékenykedett.

Halálának körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.