Meghalt a legendás banda frontembere – a magyar rajongók is gyászolnak

Gyászol a hardcore világ: 59 éves korában meghalt Lou Koller, a New York-i Sick of It All alapító énekese. A zenekar a közösségi oldalán jelentette be a lesújtó hírt, megható sorokkal búcsúzva attól az emberről, aki csaknem négy évtizeden át volt a banda meghatározó arca és motorja – adta hírül a Metal Injection.
Negyven év helyett búcsú: meghalt az ikonikus frontember
A zenekar közleményében azt írta, felfoghatatlan veszteségként élik meg Lou Koller halálát.
Mérhetetlen szomorúsággal tudatjuk a világ hardcore közösségével, hogy elveszítettük a testvérünket, Lou Kollert. A fájdalom, amit most érzünk, szavakkal leírhatatlan
– fogalmaztak.
Idén ünnepelte volna fennállásának 40. évfordulóját a Sick of It All, amelyet Lou 1986-ban alapított testvérével, Pete Kollerrel, valamint Craig Setari basszusgitárossal és Armand Majidi dobossal Queensben, New Yorkban.
A csapat hamar a hardcore punk egyik legnagyobb hatású zenekarává vált, Lou pedig karizmatikus színpadi jelenlétével generációk kedvencévé nőtte ki magát.
A zenésztársai szerint mindig ugyanazzal a lelkesedéssel állt színpadra, és egy mosollyal vagy egy szarkasztikus megjegyzéssel pillanatok alatt képes volt magával ragadni a közönséget. Pályafutása során nemcsak a Sick of It Allban alkotott maradandót: olyan együttesekkel is dolgozott együtt, mint a Gorilla Biscuits, az Ensign vagy a The Bouncing Souls.
Két évig harcolt a rákkal
Lou Kollernél 2024-ben nyelőcsőrákot diagnosztizáltak. Tavaly tavasszal még bizakodásra adott okot, hogy a kezelések után daganatmentesnek nyilvánították, ám néhány hónappal később a betegség ismét visszatért.
A zenekar külön köszönetet mondott mindazoknak, akik adományokkal támogatták az énekes gyógykezelését.
Mindannyian hozzájárultatok ahhoz, hogy Lou érezze, mennyire szeretik. Az elmúlt két évben rendkívüli bátorsággal küzdött. A harca most véget ért, végre megpihenhet. Reméljük, valamilyen módon még mindig látja és érzi azt a rengeteg szeretetet és pozitív nyomot, amelyet maga után hagyott a világban
– írták.
Lou Koller halálával a New York-i hardcore színtér egyik legmeghatározóbb alakja távozott. Örökségét nemcsak a Sick of It All csaknem négy évtizedes munkássága, hanem az a közösség is őrzi, amelyet zenéjével és személyiségével inspirált világszerte.
A Sick of It All a magyar közönség egyik nagy kedvence volt: Lou Koller zenekara többször is fellépett Budapesten, többek között a Sziget Fesztiválon, a Budapest Parkban, az A38 Hajón és a Dürer Kertben.