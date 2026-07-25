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gyász

Meghalt a legendás banda frontembere – a magyar rajongók is gyászolnak

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Örökre elhallgatott a hardcore egyik legismertebb hangja. Lou Koller, a Sick of It All alapító énekese 59 évesen hunyt el, néhány hónappal azután, hogy betegsége ismét kiújult. A banda Magyarországon is több emlékezetes koncertet adott.
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gyászelhunyténekes

Gyászol a hardcore világ: 59 éves korában meghalt Lou Koller, a New York-i Sick of It All alapító énekese. A zenekar a közösségi oldalán jelentette be a lesújtó hírt, megható sorokkal búcsúzva attól az emberről, aki csaknem négy évtizeden át volt a banda meghatározó arca és motorja – adta hírül a Metal Injection

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Meghalt Lou Koller, a Sick of It All legendás frontembere – 59 éves volt
Fotó: Shutterstock

Negyven év helyett búcsú: meghalt az ikonikus frontember

A zenekar közleményében azt írta, felfoghatatlan veszteségként élik meg Lou Koller halálát.

Mérhetetlen szomorúsággal tudatjuk a világ hardcore közösségével, hogy elveszítettük a testvérünket, Lou Kollert. A fájdalom, amit most érzünk, szavakkal leírhatatlan

 – fogalmaztak.

Idén ünnepelte volna fennállásának 40. évfordulóját a Sick of It All, amelyet Lou 1986-ban alapított testvérével, Pete Kollerrel, valamint Craig Setari basszusgitárossal és Armand Majidi dobossal Queensben, New Yorkban. 

A csapat hamar a hardcore punk egyik legnagyobb hatású zenekarává vált, Lou pedig karizmatikus színpadi jelenlétével generációk kedvencévé nőtte ki magát.

A zenésztársai szerint mindig ugyanazzal a lelkesedéssel állt színpadra, és egy mosollyal vagy egy szarkasztikus megjegyzéssel pillanatok alatt képes volt magával ragadni a közönséget. Pályafutása során nemcsak a Sick of It Allban alkotott maradandót: olyan együttesekkel is dolgozott együtt, mint a Gorilla Biscuits, az Ensign vagy a The Bouncing Souls.

Két évig harcolt a rákkal

Lou Kollernél 2024-ben nyelőcsőrákot diagnosztizáltak. Tavaly tavasszal még bizakodásra adott okot, hogy a kezelések után daganatmentesnek nyilvánították, ám néhány hónappal később a betegség ismét visszatért.

A zenekar külön köszönetet mondott mindazoknak, akik adományokkal támogatták az énekes gyógykezelését.

Mindannyian hozzájárultatok ahhoz, hogy Lou érezze, mennyire szeretik. Az elmúlt két évben rendkívüli bátorsággal küzdött. A harca most véget ért, végre megpihenhet. Reméljük, valamilyen módon még mindig látja és érzi azt a rengeteg szeretetet és pozitív nyomot, amelyet maga után hagyott a világban

– írták.

Lou Koller halálával a New York-i hardcore színtér egyik legmeghatározóbb alakja távozott. Örökségét nemcsak a Sick of It All csaknem négy évtizedes munkássága, hanem az a közösség is őrzi, amelyet zenéjével és személyiségével inspirált világszerte.

A Sick of It All a magyar közönség egyik nagy kedvence volt: Lou Koller zenekara többször is fellépett Budapesten, többek között a Sziget Fesztiválon, a Budapest Parkban, az A38 Hajón és a Dürer Kertben.

 

 

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