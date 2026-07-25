Meghalt a legendás banda frontembere – a magyar rajongók is gyászolnak

Gyászol a hardcore világ: 59 éves korában meghalt Lou Koller, a New York-i Sick of It All alapító énekese. A zenekar a közösségi oldalán jelentette be a lesújtó hírt, megható sorokkal búcsúzva attól az emberről, aki csaknem négy évtizeden át volt a banda meghatározó arca és motorja – adta hírül a Metal Injection.

Meghalt Lou Koller, a Sick of It All legendás frontembere – 59 éves volt

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Negyven év helyett búcsú: meghalt az ikonikus frontember

A zenekar közleményében azt írta, felfoghatatlan veszteségként élik meg Lou Koller halálát.

Mérhetetlen szomorúsággal tudatjuk a világ hardcore közösségével, hogy elveszítettük a testvérünket, Lou Kollert. A fájdalom, amit most érzünk, szavakkal leírhatatlan

– fogalmaztak.

Idén ünnepelte volna fennállásának 40. évfordulóját a Sick of It All, amelyet Lou 1986-ban alapított testvérével, Pete Kollerrel, valamint Craig Setari basszusgitárossal és Armand Majidi dobossal Queensben, New Yorkban.

A csapat hamar a hardcore punk egyik legnagyobb hatású zenekarává vált, Lou pedig karizmatikus színpadi jelenlétével generációk kedvencévé nőtte ki magát.

A zenésztársai szerint mindig ugyanazzal a lelkesedéssel állt színpadra, és egy mosollyal vagy egy szarkasztikus megjegyzéssel pillanatok alatt képes volt magával ragadni a közönséget. Pályafutása során nemcsak a Sick of It Allban alkotott maradandót: olyan együttesekkel is dolgozott együtt, mint a Gorilla Biscuits, az Ensign vagy a The Bouncing Souls.

Két évig harcolt a rákkal

Lou Kollernél 2024-ben nyelőcsőrákot diagnosztizáltak. Tavaly tavasszal még bizakodásra adott okot, hogy a kezelések után daganatmentesnek nyilvánították, ám néhány hónappal később a betegség ismét visszatért.

A zenekar külön köszönetet mondott mindazoknak, akik adományokkal támogatták az énekes gyógykezelését.

Mindannyian hozzájárultatok ahhoz, hogy Lou érezze, mennyire szeretik. Az elmúlt két évben rendkívüli bátorsággal küzdött. A harca most véget ért, végre megpihenhet. Reméljük, valamilyen módon még mindig látja és érzi azt a rengeteg szeretetet és pozitív nyomot, amelyet maga után hagyott a világban

– írták.