Megható fotókat tett közzé Meghan Markle: Diana hercegné sírjánál járt Harry herceg és családja

Számtalan találgatás övezte a sussexi hercegi pár, Meghan Markle és Harry herceg angliai útját: többek közt kérdéses volt, vajon a gyerekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő ezúttal csatlakoznak-e hozzájuk, valamint, hogy találkoznak-e III. Károly királlyal, aki ekkor már négy éve nem látta az unokáit. A Buckingham-palota végül megerősítette, hogy a király és Kamilla királyné a Highgrove House-ban fogadta a családot. További részleteket ennek kapcsán nem, a nyaralásuk fontosabb állomásairól azonban Meghan a napokban néhány fotót osztott meg a közösségi oldalán.

Diana hercegné sírjánál jártak Meghan Markle és Harry herceg gyermekei / Fotó: REMKO DE WAAL / ANP

Diana hercegné sírjánál jártak Meghan Markle és Harry herceg gyermekei

Nyári szünet

- írta a képeket tartalmazó posztjában a hercegné, és amik közt egy olyan felvétel is megtalálható, amelyen Harry, a hétéves Archie és az ötéves Lilibet látható, amint egy fákkal szegélyezett ösvényen sétálnak az Althorp-birtokon, a Spencer család ősi otthonában, ahol a sussexi herceg édesanyja, Diana hercegné felnőtt. A szemfülesek azt is kiszúrhatják, ahogy hatalmas csokrokat cipelnek magukkal, így feltételezhető, hogy Diana sírját látogatták meg a birtokon.

Mutatjuk a felvételeket: az említett fotó a kilencedik lesz a sorban!

A család egyébként Harry nagybátyjának, Charles Spencernek a vendégeként szállt meg a northamptonshire-i birtokon, Anglia egyik legismertebb nemesi kúriájában. A 13 ezer holdas birtok több mint 500 éve a Spencer család tulajdonában áll. Diana a szülei válásától egészen a későbbi Károly királlyal kötött házasságáig élt itt. A néhai walesi hercegné sírhelyén egy dór stílusú templom található, amelynek tetején szerepel a neve - írja a Vogue.