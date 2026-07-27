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Harry herceg

Megható fotókat tett közzé Meghan Markle: Diana hercegné sírjánál járt Harry herceg és családja

30 perce
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A sussexi hercegi pár a közelmúltban látogatott el az Egyesült Királyságba a gyermekeivel, melynek során négy év után találkozhattak a nagyapjukkal, III. Károly brit királlyal. Meghan Markle nemrég a közösségi oldalán osztott meg néhány fotót a nyaralásukról: ekkor ellátogattak Althorpba, a néhai Diana hercegné gyermekkori otthonába, és a végső nyughelyét is felkeresték.
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Harry hercegMeghan MarklesírDiana

Számtalan találgatás övezte a sussexi hercegi pár, Meghan Markle és Harry herceg angliai útját: többek közt kérdéses volt, vajon a gyerekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő ezúttal csatlakoznak-e hozzájuk, valamint, hogy találkoznak-e III. Károly királlyal, aki ekkor már négy éve nem látta az unokáit. A Buckingham-palota végül megerősítette, hogy a király és Kamilla királyné a Highgrove House-ban fogadta a családot. További részleteket ennek kapcsán nem, a nyaralásuk fontosabb állomásairól azonban Meghan a napokban néhány fotót osztott meg a közösségi oldalán.

(FILES) Britain's Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry (R) and his wife, Meghan Markle embrace at The Invictus Games in The Hague on April 16, 2022. Prince Harry, his wife Meghan and two children will stay at royal residences during their first family trip back to the UK in four years in July, a source familiar with the matter said on June 27, 2026. (Photo by Remko de Waal / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Diana hercegné sírjánál jártak Meghan Markle és Harry herceg gyermekei / Fotó: REMKO DE WAAL / ANP

Diana hercegné sírjánál jártak Meghan Markle és Harry herceg gyermekei

Nyári szünet

- írta a képeket tartalmazó posztjában a hercegné, és amik közt egy olyan felvétel is megtalálható, amelyen Harry, a hétéves Archie és az ötéves Lilibet látható, amint egy fákkal szegélyezett ösvényen sétálnak az Althorp-birtokon, a Spencer család ősi otthonában, ahol a sussexi herceg édesanyja, Diana hercegné felnőtt. A szemfülesek azt is kiszúrhatják, ahogy hatalmas csokrokat cipelnek magukkal, így feltételezhető, hogy Diana sírját látogatták meg a birtokon.

Mutatjuk a felvételeket: az említett fotó a kilencedik lesz a sorban!

A család egyébként Harry nagybátyjának, Charles Spencernek a vendégeként szállt meg a northamptonshire-i birtokon, Anglia egyik legismertebb nemesi kúriájában. A 13 ezer holdas birtok több mint 500 éve a Spencer család tulajdonában áll. Diana a szülei válásától egészen a későbbi Károly királlyal kötött házasságáig élt itt. A néhai walesi hercegné sírhelyén egy dór stílusú templom található, amelynek tetején szerepel a neve - írja a Vogue.

A sussexi hercegi pár még 2020-ban hagyta el az Egyesült Királyságot, és telepedett le Amerikában a gyermekeivel. Azóta Harry többször hazalátogatott, ám a gyermekei és a felesége a biztonságuk iránt érzett aggodalmak miatt idáig nem csatlakoztak hozzá. Ezúttal azonban a családja is a herceggel tartott, aki jótékonysági rendezvényeken és a jövőre Birminghamben megrendezésre kerülő Invictus Games népszerűsítésén is részt vett az angliai út során.

 

 

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