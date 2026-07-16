Szóhoz sem jutottak a rajongók: díjra jelölték Meghan Markle sorozatát

Amióta maguk mögött hagyták a királyi családot, a sussexi hercegi pár, Harry és Meghan Markle kapott hideget-meleget. Nem volt ez másként a hercegné saját Netflix-sorozata esetében sem, amelyet a kritikusok igencsak kemény szavakkal illettek. A Szeretettel: Meghan ráadásul a nézőket sem tudta bevonzani: a 2025-ös debütálás után tettek még egy kísérletet egy második évaddal, valamint egy karácsonyi különkiadással, de még az olyan nagy nevek, mint Chrissy Teigen modell és Mindy Kaling humorista sem tudta megmenteni a szériát az alacsony nézettségtől, így a Netflix elkaszálta.
Díjra jelölték Meghan Markle megosztó sorozatát
Mindezek dacára a sorozatot nemrég Daytime Emmy-díjra jelölték a kiemelkedő életmód műsor kategóriában a Television Awards díjátadón. A hírt teljes elképedéssel fogadták a televíziós műsorok rajongói, akik szerint Meghan szériájának esélye sincs a többi jelölt mellett.
A Szeretettel: Meghan a szórakoztatás antitézise volt
- jelentette egy kommentelő X-en (korábban Twitter).
Legjobb esetben is csak egy nyomorúságos, unalmas kínlódás volt, egyetlen epizódon is fájdalmas volt túljutni
- emelte ki egy másik felhasználó.
Ez abszurd! Az a műsor borzalmas volt
- háborgott egy újabb kommentelő.
Harry herceg és Meghan Markle még 2020-ban kötött szerződés a Netflixszel, miután maguk mögött hagyták az Egyesült Királyságot és lemondtak a vezető királyi tisztségükről. Közös sorozatuk, a Harry és Meghan hatalmas nézettséget produkált, ezt a sikert azonban a későbbiekben nem sikerült megismételniük.
Az Emmy-díjakat október 30-án hirdetik ki a Los Angeles-i Hollywood Palladiumban tartandó ünnepségen - írja a Daily Star.