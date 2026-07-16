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sorozat

Szóhoz sem jutottak a rajongók: díjra jelölték Meghan Markle sorozatát

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A sussexi hercegné Netflix-sorozata korábban meglehetősen kemény kritikákat kapott, mielőtt elkaszálták. Ennek ellenére Meghan Markle Daytime Emmy-jelölést kapott a Szeretettel: Meganhért, ami előtt sokan értetlenül állnak.
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sorozatharryjelölésMeghan Markle

Amióta maguk mögött hagyták a királyi családot, a sussexi hercegi pár, Harry és Meghan Markle kapott hideget-meleget. Nem volt ez másként a hercegné saját Netflix-sorozata esetében sem, amelyet a kritikusok igencsak kemény szavakkal illettek. A Szeretettel: Meghan ráadásul a nézőket sem tudta bevonzani: a 2025-ös debütálás után tettek még egy kísérletet egy második évaddal, valamint egy karácsonyi különkiadással, de még az olyan nagy nevek, mint Chrissy Teigen modell és Mindy Kaling humorista sem tudta megmenteni a szériát az alacsony nézettségtől, így a Netflix elkaszálta. 

Meghan Markle, MeghanMarkle RELEASE DATE: March 4, 2025. TITLE: With Love, Meghan. STUDIO: Netflix. PLOT: Markle shares personal tips and tricks, embracing playfulness over perfection, highlighting how to create beauty in unexpected ways. STARRING: MEGHAN MARKLE, Duchess of Sussex in episode 108.
A kritikák ellenére díjra jelölték Meghan Markle sorozatát / Fotó: Northfoto - Netflix

Díjra jelölték Meghan Markle megosztó sorozatát

Mindezek dacára a sorozatot nemrég Daytime Emmy-díjra jelölték a kiemelkedő életmód műsor kategóriában a Television Awards díjátadón. A hírt teljes elképedéssel fogadták a televíziós műsorok rajongói, akik szerint Meghan szériájának esélye sincs a többi jelölt mellett.

A Szeretettel: Meghan a szórakoztatás antitézise volt

- jelentette egy kommentelő X-en (korábban Twitter).

Legjobb esetben is csak egy nyomorúságos, unalmas kínlódás volt, egyetlen epizódon is fájdalmas volt túljutni

- emelte ki egy másik felhasználó.

Ez abszurd! Az a műsor borzalmas volt

- háborgott egy újabb kommentelő.

Harry herceg és Meghan Markle még 2020-ban kötött szerződés a Netflixszel, miután maguk mögött hagyták az Egyesült Királyságot és lemondtak a vezető királyi tisztségükről. Közös sorozatuk, a Harry és Meghan hatalmas nézettséget produkált, ezt a sikert azonban a későbbiekben nem sikerült megismételniük.

Az Emmy-díjakat október 30-án hirdetik ki a Los Angeles-i Hollywood Palladiumban tartandó ünnepségen - írja a Daily Star.

 


 

 

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