Szóhoz sem jutottak a rajongók: díjra jelölték Meghan Markle sorozatát

Amióta maguk mögött hagyták a királyi családot, a sussexi hercegi pár, Harry és Meghan Markle kapott hideget-meleget. Nem volt ez másként a hercegné saját Netflix-sorozata esetében sem, amelyet a kritikusok igencsak kemény szavakkal illettek. A Szeretettel: Meghan ráadásul a nézőket sem tudta bevonzani: a 2025-ös debütálás után tettek még egy kísérletet egy második évaddal, valamint egy karácsonyi különkiadással, de még az olyan nagy nevek, mint Chrissy Teigen modell és Mindy Kaling humorista sem tudta megmenteni a szériát az alacsony nézettségtől, így a Netflix elkaszálta.

A kritikák ellenére díjra jelölték Meghan Markle sorozatát / Fotó: Northfoto - Netflix

Díjra jelölték Meghan Markle megosztó sorozatát

Mindezek dacára a sorozatot nemrég Daytime Emmy-díjra jelölték a kiemelkedő életmód műsor kategóriában a Television Awards díjátadón. A hírt teljes elképedéssel fogadták a televíziós műsorok rajongói, akik szerint Meghan szériájának esélye sincs a többi jelölt mellett.

A Szeretettel: Meghan a szórakoztatás antitézise volt

- jelentette egy kommentelő X-en (korábban Twitter).

Legjobb esetben is csak egy nyomorúságos, unalmas kínlódás volt, egyetlen epizódon is fájdalmas volt túljutni

- emelte ki egy másik felhasználó.

Ez abszurd! Az a műsor borzalmas volt

- háborgott egy újabb kommentelő.

Meghan Markle’s Netflix Show Scores an Emmy Nomination, Find Out What Category https://t.co/r6PT5BF04L — People (@people) July 14, 2026

Harry herceg és Meghan Markle még 2020-ban kötött szerződés a Netflixszel, miután maguk mögött hagyták az Egyesült Királyságot és lemondtak a vezető királyi tisztségükről. Közös sorozatuk, a Harry és Meghan hatalmas nézettséget produkált, ezt a sikert azonban a későbbiekben nem sikerült megismételniük.

Az Emmy-díjakat október 30-án hirdetik ki a Los Angeles-i Hollywood Palladiumban tartandó ünnepségen - írja a Daily Star.



