Meghan vulgáris dolgot tett Diana hercegnő sírjánál

Pont, amikor az ember azt gondolná, nincs már lejjebb Meghan Markle-nek, mindig rátromfol. Ha lenne egy hely, amit Harry és a brit királyi család mindenekelőtt szentnek tartana, akkor Diana hercegnő temetkezési helye lenne az, amely ősi otthonában, Althorpban található egy szigeten.
De mit is posztolt Meghan csütörtökön? Egy fotót, amin Harry és fiuk, Archie hatalmas virágcsokrokat cipelnek, miközben lányuk, Lili követi őket – és úgy tűnik, hogy a kép az Althorp Estate-en készült, bár nem magán a szigeten.
A célzás aligha finom: Harry elvitte a gyerekeket Diana sírjához? Meghan nem tagadta. Harry sem.
A People magazin – az amerikai médium, amelyet Meghan állítólag előnyben részesít – arról számol be, hogy a sussex-iek két héttel ezelőtti brit látogatásuk során Althorpban szálltak meg Diana testvérének, Charles Spencernek a vendégeként.
Ennyit arról, hogy királyi védelem nélkül nem térhetett vissza biztonságosan az Egyesült Királyságba. Ennyit arról, hogy nem tehette be a lábát Harry hazájába anélkül, hogy paparazzik özöne veszélybe sodorta volna Harry feleségének életét, ahogy azt Harry oly sokszor állította. Miért tenne ilyet Meghan?
Alison Boshoff a múlt héten a Daily Mailben számolt be arról, hogy egy forrás, aki aligha szimpatizál a párral, leadott egy bombasztikus hírt.
„Nem hiszem, hogy Harry valaha is el akart volna idegenedni a családjától” – mondta a forrás. „Azt hiszem, amikor őrülten szerelmes volt Meghanba, elég vak lehetett ahhoz, hogy őt válassza. Most a dolgok másképp alakultak, és a fátyol kezd leomlani.”
A Daily Mail szakértői szerint fontos, hogy a forrás már múlt időben beszélt, mely szerint Harry szerelmes VOLT. Ebből kiindulva a szakértők valószínűsítik, hogy Meghan dacból posztolta a képeket. Károly király és Harry találkozásának egyik feltétele az volt, hogy a részletek és a találkozó maga nem szivároghat ki, nem születhetnek róla képek. Ha szó szerint vesszük ezt, akkor Meghan betartotta a megállapodást. Ha a szellemiségét nézzük, akkor Meghan megszegte azt.
A szakértők Meghan szemére vetik, hogy Vilmos és Katalin is ellátogatott Diana hercegnő sírjához, mégsem posztoltak róla képet, mert ők felfogták, hogy ez magánügy és szent dolog.
"Dianát azon a szigeten temették el, a családja magánbirtokán, pontosan azért, hogy sírhelye ne váljon cirkusszá, turisztikai látványossággá, árucikké. Véleményem szerint Meghan részéről ez több mint érzéketlen. Ez vulgáris. Ugyanolyan obszcén, mint az a videó, amit Párizsban készített, látszólag egy sofőrös autó hátuljából filmezve, az alagút közelében, ahol Diana meghalt – Meghan lábai a hátsó ülésen, keresztbe téve őket, mintha csak unatkozna.
Károly király egyetlen feltétellel engedte vissza tékozló fiát az életébe: ne törje össze a bizalmat. De ez a cselekedet, amely online és a jó emberek körében is felháborodást váltott ki, további bizonyítéknak tűnik arra, hogy Vilmosnak igaza van: Harryben és Meghanban nem lehet megbízni" - írta a Daily Mail szakértője.