Pont, amikor az ember azt gondolná, nincs már lejjebb Meghan Markle-nek, mindig rátromfol. Ha lenne egy hely, amit Harry és a brit királyi család mindenekelőtt szentnek tartana, akkor Diana hercegnő temetkezési helye lenne az, amely ősi otthonában, Althorpban található egy szigeten.

Meghan vulgáris dolgot tett Diana hercegnő sírjánál

Fotó: Northfoto - Netflix

De mit is posztolt Meghan csütörtökön? Egy fotót, amin Harry és fiuk, Archie hatalmas virágcsokrokat cipelnek, miközben lányuk, Lili követi őket – és úgy tűnik, hogy a kép az Althorp Estate-en készült, bár nem magán a szigeten.

A célzás aligha finom: Harry elvitte a gyerekeket Diana sírjához? Meghan nem tagadta. Harry sem.

A People magazin – az amerikai médium, amelyet Meghan állítólag előnyben részesít – arról számol be, hogy a sussex-iek két héttel ezelőtti brit látogatásuk során Althorpban szálltak meg Diana testvérének, Charles Spencernek a vendégeként.

Ennyit arról, hogy királyi védelem nélkül nem térhetett vissza biztonságosan az Egyesült Királyságba. Ennyit arról, hogy nem tehette be a lábát Harry hazájába anélkül, hogy paparazzik özöne veszélybe sodorta volna Harry feleségének életét, ahogy azt Harry oly sokszor állította. Miért tenne ilyet Meghan?

Alison Boshoff a múlt héten a Daily Mailben számolt be arról, hogy egy forrás, aki aligha szimpatizál a párral, leadott egy bombasztikus hírt.

„Nem hiszem, hogy Harry valaha is el akart volna idegenedni a családjától” – mondta a forrás. „Azt hiszem, amikor őrülten szerelmes volt Meghanba, elég vak lehetett ahhoz, hogy őt válassza. Most a dolgok másképp alakultak, és a fátyol kezd leomlani.”

A Daily Mail szakértői szerint fontos, hogy a forrás már múlt időben beszélt, mely szerint Harry szerelmes VOLT. Ebből kiindulva a szakértők valószínűsítik, hogy Meghan dacból posztolta a képeket. Károly király és Harry találkozásának egyik feltétele az volt, hogy a részletek és a találkozó maga nem szivároghat ki, nem születhetnek róla képek. Ha szó szerint vesszük ezt, akkor Meghan betartotta a megállapodást. Ha a szellemiségét nézzük, akkor Meghan megszegte azt.