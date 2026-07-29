„Nem vagyunk barátnők” – Megyeri Csilla őszintén vallott férje exéről

Ritka az olyan nyitottság, amellyel Megyeri Csilla fordul a követőihez. Az ismert influenszer Instagram kérdezz-felelek során engedett betekintést a mindennapjaiba, ahol a rajongók nem kímélték a tabutémákkal. Csilla a tőle megszokott őszinteséggel reagált a felmerülő kérdésekre, legyen szó a szülés utáni kilókról vagy a párkapcsolati egyensúlyról. A leginkább meglepő gondolatokat azonban az a téma váltotta ki belőle, amely sok családban feszültségforrást jelent. Őszintén mesélt a párja korábbi kapcsolatából született kisfiúról és a gyermek édesanyjáról.
Megyeri Csilla Nicola Sarcia exéről vallott
A követőket régóta furdalta a kíváncsiság a családi dinamika miatt. Csilla nem ugrott el a kérdés elől, amikor valaki konkrétan nekiszegezte a kérdést: „Nico volt feleségével milyen kapcsolatban vagy”. A válaszból kiderült, hogy rendkívül éretten kezeli a helyzetet, bár egy tévedést rögtön tisztázott:
Ez ez egy jó téma, lássuk csak. Nem voltak házasok. Azt gondolom, hogy a kapcsolatunk teljesen ideális, olyan, amilyennek szerintem lennie kell. Nem vagyunk barátnők, de ez valójában nem is célunk... Nyilván voltak már súrlódási pontok is, mint sok mozaikcsaládban, de ezeket sikerült a helyükre tenni. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a gyerekek egy kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben nőjenek fel, ezért fontosnak tartjuk a kölcsönös tiszteletet és a jó viszony fenntartását. Amúgy egy jófej csaj, kivéve, amikor morci
– fejtette ki, megmutatva, hogy a gyermek érdeke a legfontosabb.
Továbbra is fontosnak tartják a páros programokat
Az exszel való viszony mellett a rajongók a nőiesség és az anyaság közötti egyensúlyról kérdezték Csillát. Arra a kérdésre, hogy „Hogyan tudod megtartani a balanszt a nő és anya szerep között?”, így felelt: „A nőnek, az anyának nem „kötelessége” a párját előtérbe helyezni, viszont (szerintünk) a párkapcsolat ápolása közös felelősség, és fontos! Nagyon nehéz ez egy újdonsült anyukának (mondhatni kihívás) főleg, amikor a hormonok dolgoznak. Viszont ilyenkor rengeteget számít, hogy pl. nálunk Nico partner ebben. Támogat, és emlékeztet rá, hogy nekünk is kell időt szánnunk egymásra. Sokszor nagy segítség nálunk mindkét nagyi. Így akár kettesben is ki tudunk mozdulni (randizni - vagy mi fene). Imádok ilyenkor elkészülni és nőnek érezni magam! Mert, ha apát teljesen háttérbe szorítjuk, annak hosszú távon senki nem örül.”
7 kilót fogyott a terhessége után
Arra a kérdésre, hogy terhessége alatt hány kilót hízott, elképesztő őszinteséggel reagált: „15kg-t, de ebből azonnal lement kb. 7kg. Annyit hánytam közvetlenül a szülés előtt/közben. Ami most még rajtam van (ezt többen kérdezitek), az 6kg - a szoptatás alatt én nem fogyok, hanem hízok, ezért is akarok óvatosan elkezdeni edzeni, de az anyatejes táplálást nem szeretném még abbahagyni” – szögezte le.
Végül a boldogságára irányuló utolsó kérdésre Csilla a válaszában elárulta, hogy a boldogságot nem egy állandó érzésnek, hanem inkább szép pillanatok összességének tekinti, de egyértelműen boldognak vallja magát. Az anyasággal kapcsolatban kifejtette, hogy bár rengeteget kapott tőle és sok szempontból kiteljesedett, nem tekinti azt egy végállomásnak, hiszen az élet mindig tartogat új kihívásokat és célokat. Hozzátette, hogy hálás az anyaszerepért, sokat tanul belőle, és igyekszik minden pillanatát élvezni, valamint sokat nevetni a nehezebb napokon is.