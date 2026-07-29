„Nem vagyunk barátnők” – Megyeri Csilla őszintén vallott férje exéről

Ritka az olyan nyitottság, amellyel Megyeri Csilla fordul a követőihez. Az ismert influenszer Instagram kérdezz-felelek során engedett betekintést a mindennapjaiba, ahol a rajongók nem kímélték a tabutémákkal. Csilla a tőle megszokott őszinteséggel reagált a felmerülő kérdésekre, legyen szó a szülés utáni kilókról vagy a párkapcsolati egyensúlyról. A leginkább meglepő gondolatokat azonban az a téma váltotta ki belőle, amely sok családban feszültségforrást jelent. Őszintén mesélt a párja korábbi kapcsolatából született kisfiúról és a gyermek édesanyjáról.

Megyeri Csilla férje, Nicola Sarcia előző kapcsolatából hozott egy kisfiút (Fotó: MW Bulvár)

Megyeri Csilla Nicola Sarcia exéről vallott

A követőket régóta furdalta a kíváncsiság a családi dinamika miatt. Csilla nem ugrott el a kérdés elől, amikor valaki konkrétan nekiszegezte a kérdést: „Nico volt feleségével milyen kapcsolatban vagy”. A válaszból kiderült, hogy rendkívül éretten kezeli a helyzetet, bár egy tévedést rögtön tisztázott:

Ez ez egy jó téma, lássuk csak. Nem voltak házasok. Azt gondolom, hogy a kapcsolatunk teljesen ideális, olyan, amilyennek szerintem lennie kell. Nem vagyunk barátnők, de ez valójában nem is célunk... Nyilván voltak már súrlódási pontok is, mint sok mozaikcsaládban, de ezeket sikerült a helyükre tenni. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a gyerekek egy kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben nőjenek fel, ezért fontosnak tartjuk a kölcsönös tiszteletet és a jó viszony fenntartását. Amúgy egy jófej csaj, kivéve, amikor morci

– fejtette ki, megmutatva, hogy a gyermek érdeke a legfontosabb.

Továbbra is fontosnak tartják a páros programokat

Az exszel való viszony mellett a rajongók a nőiesség és az anyaság közötti egyensúlyról kérdezték Csillát. Arra a kérdésre, hogy „Hogyan tudod megtartani a balanszt a nő és anya szerep között?”, így felelt: „A nőnek, az anyának nem „kötelessége” a párját előtérbe helyezni, viszont (szerintünk) a párkapcsolat ápolása közös felelősség, és fontos! Nagyon nehéz ez egy újdonsült anyukának (mondhatni kihívás) főleg, amikor a hormonok dolgoznak. Viszont ilyenkor rengeteget számít, hogy pl. nálunk Nico partner ebben. Támogat, és emlékeztet rá, hogy nekünk is kell időt szánnunk egymásra. Sokszor nagy segítség nálunk mindkét nagyi. Így akár kettesben is ki tudunk mozdulni (randizni - vagy mi fene). Imádok ilyenkor elkészülni és nőnek érezni magam! Mert, ha apát teljesen háttérbe szorítjuk, annak hosszú távon senki nem örül.”