Mi kis falunk: javában zajlik az új Pajkaszeg keresése, ezek a kritériumok

Mint arról korábban beszámoltunk, költöznie kell az RTL sikersorozatának, A mi kis falunkból ismert Pajkaszegnek, miután a település, ahol a produkciót forgatták éveken át közölte: eddig és ne tovább. A fiktív Pajkaszegnek Pilisszentlélek adott otthont, azonban a helyiek és a produkció közötti konfliktusok miatt a készítőknek új forgatási helyszínt kell találniuk. A település lakói ugyanis régóta sérelmezték a rendszeres forgatásokkal járó kellemetlenségeket. Az állandó forgalomkorlátozások, a zaj, valamint a faluba érkező rajongók egyre nagyobb terhet jelentettek számukra. A kialakult helyzet miatt pedig az önkormányzat lakossági szavazást tartott, amelynek eredményeként a többség úgy döntött: "Pajkaszegnek távoznia kell".

Csuja Imrének, a Mi kis falunk, Pajkaszeg polgálmesterének és kollégáinak költöznie kell Pilisszentlélektről. Fotó: MW Bulvár

A jelenlegi, 11. évad forgatását még a megszokott helyszínen fejezik be, ezt követően azonban a stáb új falut keres. A sorozat rendezője, Kapitány Iván elmondta, hogy már javában zajlik a megfelelő helyszín felkutatása

- írja a Story.

Mi kis falunk: ezek a kritériumok

Az új település kiválasztásánál több szempontot is figyelembe vesznek. Először is, fontos, hogy Budapesttől legfeljebb körülbelül egyórás autóútra legyen, hiszen a stáb és a színészek munkarendje ezt teszi lehetővé. Emellett pedig persze elengedhetetlen, hogy az új falu hangulata hasonlítson a nézők által már jól ismert Pajkaszegre. De a lényeg: fontos, hogy a helyi közösség nyitottan és együttműködően fogadja a filmeseket. Épp ezért a készítők azt sem zárják ki, hogy a jövőben több településen forgatják majd a külső jeleneteket.