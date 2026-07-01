Meghalt a Harry Potter és az Indiana Jones sztárja

A Page Six infromációi szerint Michael Byrne június 20-án hunyt el. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Michael Byrne a Navarone ágyúi 2. – A Navarone-akció című, 1978-ban bemutatott háborús filmben szerepelt

Fotó: COLUMBIA / Collection ChristopheL via AFP

Byrne 1943. november 7-én született Londonban. Színészi pályáját 1963-ban kezdte, amikor csatlakozott Laurence Olivier első National Theatre Company társulatához. Az évtizedek során számos klasszikus színpadi darabban lépett fel, köztük a Romeo és Júlia, a Sirály és a Cseresznyéskert előadásaiban.

Mely filmek tették ismertté Michael Byrne nevét?

Michael Byrne filmes pályafutása szintén 1963-ban indult. Szerepelt többek között A sas leszállt (The Eagle Has Landed), A medúza pillantása (The Medusa Touch) és A jó apa (The Good Father) című filmekben.

1989-ben Ernst Vogel náci ezredest alakította az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című filmben, amely Harrison Ford főszereplésével készült. Később feltűnt a A rettenthetetlen, a James Bond-sorozat A holnap markában című részében, valamint Martin Scorsese New York bandái című alkotásában is.

2010-ben Gellert Grindelwald karakterét játszotta a Harry Potter és a Halál ereklyéi – 1. rész című filmben.

A színész televíziós pályafutása során olyan sorozatokban szerepelt, mint a Midsomer Murders, az American Rust, a Bodies és a The Baby. A brit Coronation Street című sorozatban 2008 és 2010 között Ted Page karakterét alakította.

Utolsó színészi szereplése 2023-ban volt, amikor feltűnt a The Phoebus Files egyik epizódjában.