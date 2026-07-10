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Kihirdették minden idők 100 legjobb filmjét – a győztes máris megosztja a rajongókat

13 perce
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A világ egyik legnagyobb filmes magazinja ismét rangsorolta a filmtörténet legjobb alkotásait. A toplista első tíz helyén olyan klasszikusok szerepelnek, mint A keresztapa, A remény rabjai vagy a Star Wars – de az első hely sokakat meglephet.
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Melyik minden idők legjobb filmje? Erre a kérdésre próbált választ adni a világ egyik legismertebb filmes magazinja, az Empire, amely frissítette minden idők 100 legjobb filmjét rangsoroló listáját. A szerkesztőség döntése szerint az első helyen Steven Spielberg 1975-ös klasszikusa, a Cápa (Jaws) végzett.

Jaws Year : 1975 USA Director : Steven Spielberg Steven Spielberg Shooting picture Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Zanuck/Brown / Photo12 via AFP)
A Cápa (1975) Steven Spielberg rendezésében. Fotó: AFP

A választás azonban máris komoly vitát váltott ki a filmes rajongók körében. Bár a Cápa a filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotása, sokan úgy vélik, akadnak nála is jelentősebb mesterművek.

Az Empire toplistájának első tíz helyezettje:
1. Cápa (Jaws) (1975)
2. A keresztapa (1972)
3. A remény rabjai (1994)
4. Star Wars IV. rész – Egy új remény (1977)
5. Ponyvaregény (1994)
6. Eredet (Inception) (2010)
7. Nagymenők (Goodfellas) (1990)
8. Star Wars: A Birodalom visszavág (1980)
9. A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége (2001)
10. Batman: A sötét lovag (2008)

A teljes százas listán összesen hét Steven Spielberg-film, valamint öt Christopher Nolan-alkotás szerepel. A rangsorban Martin Scorsese, James Cameron, Francis Ford Coppola és Quentin Tarantino több alkotása is helyet kapott.

Az angol Metro filmkritikusa szerint ugyanakkor a rangsor túlságosan kiszámítható. Úgy fogalmazott, hogy szinte kizárólag a legismertebb hollywoodi klasszikusokat sorakoztatja fel, ezért inkább emlékeztet egy hagyományos „apukás filmes listára”, mint merész válogatásra.

A szerző ugyan elismeri, hogy a Cápa tökéletes thriller, amely gyakorlatilag megteremtette a nyári blockbuster műfaját, mégsem gondolja, hogy ez minden idők legjobb filmje. 

A kritikus szerint a legjobb filmes toplisták lényege: nem az, hogy lezárják a vitát, hanem hogy újabbakat indítsanak.

Ha nemcsak a filmeket, hanem a filmsztárokat is kedveli, érdemes ezt a történetet is elolvasni.

 

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