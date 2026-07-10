Kihirdették minden idők 100 legjobb filmjét – a győztes máris megosztja a rajongókat

Melyik minden idők legjobb filmje? Erre a kérdésre próbált választ adni a világ egyik legismertebb filmes magazinja, az Empire, amely frissítette minden idők 100 legjobb filmjét rangsoroló listáját. A szerkesztőség döntése szerint az első helyen Steven Spielberg 1975-ös klasszikusa, a Cápa (Jaws) végzett.

A Cápa (1975) Steven Spielberg rendezésében. Fotó: AFP

A választás azonban máris komoly vitát váltott ki a filmes rajongók körében. Bár a Cápa a filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotása, sokan úgy vélik, akadnak nála is jelentősebb mesterművek.

Az Empire toplistájának első tíz helyezettje:

1. Cápa (Jaws) (1975)

2. A keresztapa (1972)

3. A remény rabjai (1994)

4. Star Wars IV. rész – Egy új remény (1977)

5. Ponyvaregény (1994)

6. Eredet (Inception) (2010)

7. Nagymenők (Goodfellas) (1990)

8. Star Wars: A Birodalom visszavág (1980)

9. A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége (2001)

10. Batman: A sötét lovag (2008)

A teljes százas listán összesen hét Steven Spielberg-film, valamint öt Christopher Nolan-alkotás szerepel. A rangsorban Martin Scorsese, James Cameron, Francis Ford Coppola és Quentin Tarantino több alkotása is helyet kapott.

Az angol Metro filmkritikusa szerint ugyanakkor a rangsor túlságosan kiszámítható. Úgy fogalmazott, hogy szinte kizárólag a legismertebb hollywoodi klasszikusokat sorakoztatja fel, ezért inkább emlékeztet egy hagyományos „apukás filmes listára”, mint merész válogatásra.

A szerző ugyan elismeri, hogy a Cápa tökéletes thriller, amely gyakorlatilag megteremtette a nyári blockbuster műfaját, mégsem gondolja, hogy ez minden idők legjobb filmje.

A kritikus szerint a legjobb filmes toplisták lényege: nem az, hogy lezárják a vitát, hanem hogy újabbakat indítsanak.

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