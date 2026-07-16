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kate upton

Évek után újra megjelent a világ egyik legszexibb szupermodellje

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Ritka pillanatnak lehettek tanúi a rajongók: hosszú kihagyás után ismét nyilvánosan mutatkozott Kate Upton. A legendás szupermodell férje pályafutásának egyik legfontosabb estéjén állt újra a kamerák elé.
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kate uptonjustin verlandergálaszupermodell

Ritka nyilvános szereplésen jelent meg Kate Upton, aki hosszú idő után ismét vörös szőnyegre lépett. A világhírű modell férjét, Justin Verlandert kísérte el az MLB All-Star-gálára, amely különleges mérföldkő volt a baseball-legenda számára: ez volt pályafutása utolsó All-Star-hétvégéje.

US baseball player Justin Verlander and US model Kate Upton attends the 2026 ESPY Awards at the David H. Koch Theater at Lincoln Center in New York on July 15, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Justin Verlander amerikai baseballjátékos és Kate Upton amerikai modell részt vesz a 2026-os ESPY-díjátadón  New Yorkban, 2026. július 15-én.
Fotó: Angela Weiss / AFP

Évek óta kerüli a reflektorfényt

Kate Upton a 2010-es évek egyik legnagyobb szupermodellje volt. 

A nemzetközi áttörést a Sports Illustrated Swimsuit Issue hozta meg számára: 2012-ben, 2013-ban és 2017-ben is ő szerepelt a legendás fürdőruhás különszám címlapján. 

Model Kate Upton poses for photos during an event to promote the 2012 Swimsuit Issue of Sports Illustrated February 14, 2012 in New York. Upton is featured on this year's cover. AFP PHOTO/DON EMMERT (Photo by DON EMMERT / AFP)
Kate Upton modell pózol a Sports Illustrated 2012-es fürdőruhás számának népszerűsítését célzó rendezvényen.
Fotó: Don Emmert / AFP

Emellett olyan világhírű magazinok borítóján tűnt fel, mint a Vogue, a Vanity Fair, az Elle, a GQ és az Esquire, miközben Hollywoodban is kipróbálta magát olyan filmekben, mint a Csajkeverők vagy A csaj, aki minden pasit megőrjített.

Az elmúlt években azonban szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, és elsősorban a családjára koncentrált.

US model Kate Upton poses as she arrives to the 2016 Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, California on February 28, 2016. (Photo by ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ / AFP)
Kate Upton amerikai modell pózol, amint megérkezik a 2016-os Vanity Fair Oscar-gálájára Beverly Hillsben.
Fotó: AFP

 2024-ben ugyan még egyszer visszatért a Sports Illustrated Swimsuit Issue címlapjára, a magazin 60. jubileumi kiadásának egyik borítómodelleként, ezt követően azonban ismét ritkán lehetett látni nyilvános eseményeken.

Éppen ezért keltett nagy feltűnést, hogy a philadelphiai MLB All-Star-gálán férjével és két gyermekükkel együtt jelent meg. A modell elegáns, fehér ruhában érkezett, hét éves lányuk, Genevieve szinte az édesanyja öltözékének mini változatát viselte, míg a család legkisebb tagja, az egyéves Bellamy édesapja karjában mosolygott a fotósokra.

Egy korszak zárult le Justin Verlander számára

A gála azonban elsősorban Justin Verlanderről szólt. A 43 éves dobó nemrég jelentette be, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, így ez volt pályafutása utolsó All-Star-hétvégéje. Bár sérülés miatt nem lépett pályára, a liga külön tiszteletadással búcsúzott tőle.

New York Mets starting pitcher Justin Verlander #35 throws during the fifth inning of a baseball game against the Washington Nationals at Citi Field in Corona, New York, Sunday, July 30, 2023. (Photo by Gordon Donovan/NurPhoto) (Photo by Gordon Donovan / NurPhoto via AFP)
Justin Verlander a New York Mets csapatban is játszott 2023-ban.
Fotó: Gordon Donovan / AFP

Verlander több mint húsz szezont töltött a Major League Baseballban. Háromszor nyerte el a legjobb dobónak járó Cy Young-díjat, 2011-ben az Amerikai Liga legértékesebb játékosának (MVP) választották, kétszer ünnepelhetett World Series-győzelmet, és pályafutása során az MLB egyik legnagyobb dobólegendájává vált. 

A szupermodell családi élete

Kate Upton és Justin Verlander 2012-ben ismerkedtek meg egy reklámforgatáson. Négy évvel később eljegyezték egymást, majd 

2017 novemberében, néhány nappal Verlander világbajnoki címe után Olaszországban mondták ki a boldogító igent. 

Első gyermekük, Genevieve 2018-ban született, második gyermekük, Bellamy pedig 2025-ben.

Visszavonulását bejelentő üzenetében Verlander külön köszönetet mondott feleségének is, aki – saját szavai szerint – pályafutása minden fontos állomásán mellette állt. A mostani All-Star-gála így nemcsak egy ritka családi szereplés, hanem egy kivételes sportolói karrier egyik utolsó ünnepi pillanata is volt.

 

 

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