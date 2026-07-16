Évek után újra megjelent a világ egyik legszexibb szupermodellje

Ritka nyilvános szereplésen jelent meg Kate Upton, aki hosszú idő után ismét vörös szőnyegre lépett. A világhírű modell férjét, Justin Verlandert kísérte el az MLB All-Star-gálára, amely különleges mérföldkő volt a baseball-legenda számára: ez volt pályafutása utolsó All-Star-hétvégéje.

Justin Verlander amerikai baseballjátékos és Kate Upton amerikai modell részt vesz a 2026-os ESPY-díjátadón New Yorkban, 2026. július 15-én.

Fotó: Angela Weiss / AFP

Évek óta kerüli a reflektorfényt

Kate Upton a 2010-es évek egyik legnagyobb szupermodellje volt.

A nemzetközi áttörést a Sports Illustrated Swimsuit Issue hozta meg számára: 2012-ben, 2013-ban és 2017-ben is ő szerepelt a legendás fürdőruhás különszám címlapján.

Kate Upton modell pózol a Sports Illustrated 2012-es fürdőruhás számának népszerűsítését célzó rendezvényen.

Fotó: Don Emmert / AFP

Emellett olyan világhírű magazinok borítóján tűnt fel, mint a Vogue, a Vanity Fair, az Elle, a GQ és az Esquire, miközben Hollywoodban is kipróbálta magát olyan filmekben, mint a Csajkeverők vagy A csaj, aki minden pasit megőrjített.

Az elmúlt években azonban szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, és elsősorban a családjára koncentrált.

Kate Upton amerikai modell pózol, amint megérkezik a 2016-os Vanity Fair Oscar-gálájára Beverly Hillsben.

Fotó: AFP

2024-ben ugyan még egyszer visszatért a Sports Illustrated Swimsuit Issue címlapjára, a magazin 60. jubileumi kiadásának egyik borítómodelleként, ezt követően azonban ismét ritkán lehetett látni nyilvános eseményeken.

Éppen ezért keltett nagy feltűnést, hogy a philadelphiai MLB All-Star-gálán férjével és két gyermekükkel együtt jelent meg. A modell elegáns, fehér ruhában érkezett, hét éves lányuk, Genevieve szinte az édesanyja öltözékének mini változatát viselte, míg a család legkisebb tagja, az egyéves Bellamy édesapja karjában mosolygott a fotósokra.

Kate Upton made a rare public appearance with her children as they came out to support husband Justin Verlander during this week's MLB All-Star Game in Philadelphia.



Via: Getty#KateUpton #JustinVerlander #MLBAllStar #BaseballFamily #HungamaExpress pic.twitter.com/Kq8Ej4gFTJ — Hungama Express (@HungamaExpress) July 15, 2026

Egy korszak zárult le Justin Verlander számára

A gála azonban elsősorban Justin Verlanderről szólt. A 43 éves dobó nemrég jelentette be, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, így ez volt pályafutása utolsó All-Star-hétvégéje. Bár sérülés miatt nem lépett pályára, a liga külön tiszteletadással búcsúzott tőle.

Justin Verlander a New York Mets csapatban is játszott 2023-ban.

Fotó: Gordon Donovan / AFP

Verlander több mint húsz szezont töltött a Major League Baseballban. Háromszor nyerte el a legjobb dobónak járó Cy Young-díjat, 2011-ben az Amerikai Liga legértékesebb játékosának (MVP) választották, kétszer ünnepelhetett World Series-győzelmet, és pályafutása során az MLB egyik legnagyobb dobólegendájává vált.