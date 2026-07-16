Évek után újra megjelent a világ egyik legszexibb szupermodellje

Ritka nyilvános szereplésen jelent meg Kate Upton, aki hosszú idő után ismét vörös szőnyegre lépett. A világhírű modell férjét, Justin Verlandert kísérte el az MLB All-Star-gálára, amely különleges mérföldkő volt a baseball-legenda számára: ez volt pályafutása utolsó All-Star-hétvégéje.
Évek óta kerüli a reflektorfényt
Kate Upton a 2010-es évek egyik legnagyobb szupermodellje volt.
A nemzetközi áttörést a Sports Illustrated Swimsuit Issue hozta meg számára: 2012-ben, 2013-ban és 2017-ben is ő szerepelt a legendás fürdőruhás különszám címlapján.
Emellett olyan világhírű magazinok borítóján tűnt fel, mint a Vogue, a Vanity Fair, az Elle, a GQ és az Esquire, miközben Hollywoodban is kipróbálta magát olyan filmekben, mint a Csajkeverők vagy A csaj, aki minden pasit megőrjített.
Az elmúlt években azonban szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, és elsősorban a családjára koncentrált.
2024-ben ugyan még egyszer visszatért a Sports Illustrated Swimsuit Issue címlapjára, a magazin 60. jubileumi kiadásának egyik borítómodelleként, ezt követően azonban ismét ritkán lehetett látni nyilvános eseményeken.
Éppen ezért keltett nagy feltűnést, hogy a philadelphiai MLB All-Star-gálán férjével és két gyermekükkel együtt jelent meg. A modell elegáns, fehér ruhában érkezett, hét éves lányuk, Genevieve szinte az édesanyja öltözékének mini változatát viselte, míg a család legkisebb tagja, az egyéves Bellamy édesapja karjában mosolygott a fotósokra.
Egy korszak zárult le Justin Verlander számára
A gála azonban elsősorban Justin Verlanderről szólt. A 43 éves dobó nemrég jelentette be, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, így ez volt pályafutása utolsó All-Star-hétvégéje. Bár sérülés miatt nem lépett pályára, a liga külön tiszteletadással búcsúzott tőle.
Verlander több mint húsz szezont töltött a Major League Baseballban. Háromszor nyerte el a legjobb dobónak járó Cy Young-díjat, 2011-ben az Amerikai Liga legértékesebb játékosának (MVP) választották, kétszer ünnepelhetett World Series-győzelmet, és pályafutása során az MLB egyik legnagyobb dobólegendájává vált.
A szupermodell családi élete
Kate Upton és Justin Verlander 2012-ben ismerkedtek meg egy reklámforgatáson. Négy évvel később eljegyezték egymást, majd
2017 novemberében, néhány nappal Verlander világbajnoki címe után Olaszországban mondták ki a boldogító igent.
Első gyermekük, Genevieve 2018-ban született, második gyermekük, Bellamy pedig 2025-ben.
Visszavonulását bejelentő üzenetében Verlander külön köszönetet mondott feleségének is, aki – saját szavai szerint – pályafutása minden fontos állomásán mellette állt. A mostani All-Star-gála így nemcsak egy ritka családi szereplés, hanem egy kivételes sportolói karrier egyik utolsó ünnepi pillanata is volt.