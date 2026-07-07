„A saját világában van” – Így él az otthonban Molnár Anikó édesanyja

Molnár Anikó korábban többször is beszámolt édesanyja súlyos betegségéről, amit tavaly diagnosztizáltak nála. Az egyre csak súlyosbodó Alzheimer-kór és demencia sajnálatos módon visszafordíthatatlan, ami Anikó számára is egy óriási lelki terhet jelent. Már négy hónapja, hogy a felnőttfilmes tartalomgyártó édesanyja bekerült az idősek otthonába, ám az épületet azóta sem hagyta el. Molnár Anikó az Origónak részletesen mesélt a pokoli helyzetről.

Molnár Anikó édesanyja 24 órás felügyeletre szorul (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó nehezen dolgozta fel édesanyja „elvesztését”

Jelenleg a saját világában van. A négy hónap alatt egyszer nem említette, hogy ő hol is van és nem is tette ki a lábát az intézmény kapuin. Mégis néha meséli, hogy elment a boltba, ami ugye nem történt meg, csak a saját fejében így éli meg

– mondta el az Origónak a TV2 korábbi sztárja, aki egyáltalán nem szeretné elhanyagolni a látogatást.

„Hetente szoktam hozzá menni, vagy maximum két hetente, mert az az igazság, hogy elfelejti, hogy ott voltam. Nekem ez lelkileg rohadtul megterhelő, viszont telefonon napi szinten beszélgetünk. Minden egyes találkozás más, tehát olyan is volt, amikor találkoztunk és fél óra múlva felhív, hogy meséljen a napjáról. Ilyenkor mindig mondom neki, hogy tudom, mert most jöttem el tőle” – árulta el Molnár Anikó.

Molnár Anikó a lakását is felújította, ami sok energiát vett ki belőle (Fotó: Instagram)

Molnár Anikó megpróbál pozitív maradni

Lelkileg ez egy borzasztó helyzet, mivel ebből a betegségből nincs visszaút. Olyan szempontból azért jól vagyok, hogy tudom: már nem tudja felgyújtani a házat vagy kárt tenni magában. Ettől függetlenül a legjobb az lenne, ha egészségesen otthon lenne

– jelentette ki a korábbi Nagy Ő.

Ilyen szempontból egy nagy kő esett le Molnár Anikó szívéről, mivel nem kell folyamatosan aggódnia édesanyja miatt. Bár már lenne ideje szervezni a nyaralását, ám nem biztos, hogy ez még idén megvalósul. A felújítás anyagilag is megviselte, illetve lelkileg sem biztos, hogy készen áll rá. Ám hozzátette, hogy nagyon jól esne számára egy kis kikapcsolódás és kiszakadás a mindennapokból.