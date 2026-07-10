40 éve történt a felfoghatatlan tragédia: Ezeket kevesen tudták Molnár Csilla életéről

Pontosan negyven éve, azaz 1986. július 10-én veszítette életét Molnár Csilla Andrea, aki alig 16 évesen, 1985-ben nyerte meg az első újkori magyar szépségversenyt. Az ország egyik legcsodáltabb tinédzsere egyik napról a másikra lett ismert, ám a hirtelen jött hírnévvel járó terhek végül túl nehéznek bizonyultak számára, ezért egy évvel később, 1986-ban véget vetett az életének.

Az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla lett, mögötte az udvarhölgyei, balra Füstös Veronika, jobbra Kruppa Judit látható (Fotó: Fortepan/Gábor Viktor)

1985-ben lett szépségkirálynő

16 éves volt ekkor

Egy évvel később, 1986-ban, mindössze 17 évesen hunyt el

Molnár Csilla halála az egész országot megrendítette

Molnár Csilla tragikus halála máig az egyik legmegrázóbb esemény a magyar szépségversenyek történetében. Életéről azonban számos olyan részlet van, amelyet csak kevesen tudnak.

A szépségért komoly áldozatokat hozott a család

A szépségversenyre való felkészülés hatalmas anyagi terhet rótt a családra. Csilla fogait a verseny előtt rendbe hozatták, ami akkoriban rendkívül költséges beavatkozásnak számított. Emellett a fotózásokat is saját zsebből kellett finanszírozniuk, egy-egy alkalom pedig több mint tízezer forintba került. Ez az összeg a nyolcvanas évek közepén óriási volt.

A tanárai egészen másként látták, mint az óvónők

Gyerekként igazi öntörvényű, szókimondó kislány volt, akit az óvodában hisztis természetűnek tartottak. A gimnáziumban azonban egészen más kép alakult ki róla: tanárai szerint intelligens és érzékeny diák volt, aki kimagaslóan teljesített azokból a tantárgyakból, amelyek valóban érdekelték.

Mindössze 17 éves volt, amikor elhunyt (Fotó: Fortepan/Gábor Viktor)

Molnár Csilla családja sokat aggódott érte

Nem mindig a tanulás érdekelte

Bár kezdetben tanár szeretett volna lenni, idővel csalódott néhány pedagógusában, ezért más jövőt képzelt el magának. Egyre inkább a kozmetikusi pálya vonzotta, miközben az iskolai teljesítménye fokozatosan romlott. Nem azért, mert ne lett volna tehetséges, hanem egyszerűen már nem a tanulás állt az érdeklődése középpontjában.

Meglepően sok baleset érte gyermekkorában

Molnár Csilla életét már egészen fiatalon több komoly egészségügyi probléma is végigkísérte. Gyermekként fejsérülést szenvedett, átesett egy súlyos tüdőgyulladáson, egyszer pedig véletlenül benzint ivott. Bár mindegyik esetből felépült, a családnak nem kevés aggodalmat okoztak ezek a történetek.