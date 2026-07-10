40 éve történt a felfoghatatlan tragédia: Ezeket kevesen tudták Molnár Csilla életéről

Pontosan negyven éve, azaz 1986. július 10-én veszítette életét Molnár Csilla Andrea, aki alig 16 évesen, 1985-ben nyerte meg az első újkori magyar szépségversenyt. Az ország egyik legcsodáltabb tinédzsere egyik napról a másikra lett ismert, ám a hirtelen jött hírnévvel járó terhek végül túl nehéznek bizonyultak számára, ezért egy évvel később, 1986-ban véget vetett az életének.
- 1985-ben lett szépségkirálynő
- 16 éves volt ekkor
- Egy évvel később, 1986-ban, mindössze 17 évesen hunyt el
Molnár Csilla halála az egész országot megrendítette
Molnár Csilla tragikus halála máig az egyik legmegrázóbb esemény a magyar szépségversenyek történetében. Életéről azonban számos olyan részlet van, amelyet csak kevesen tudnak.
A szépségért komoly áldozatokat hozott a család
A szépségversenyre való felkészülés hatalmas anyagi terhet rótt a családra. Csilla fogait a verseny előtt rendbe hozatták, ami akkoriban rendkívül költséges beavatkozásnak számított. Emellett a fotózásokat is saját zsebből kellett finanszírozniuk, egy-egy alkalom pedig több mint tízezer forintba került. Ez az összeg a nyolcvanas évek közepén óriási volt.
A tanárai egészen másként látták, mint az óvónők
Gyerekként igazi öntörvényű, szókimondó kislány volt, akit az óvodában hisztis természetűnek tartottak. A gimnáziumban azonban egészen más kép alakult ki róla: tanárai szerint intelligens és érzékeny diák volt, aki kimagaslóan teljesített azokból a tantárgyakból, amelyek valóban érdekelték.
Molnár Csilla családja sokat aggódott érte
Nem mindig a tanulás érdekelte
Bár kezdetben tanár szeretett volna lenni, idővel csalódott néhány pedagógusában, ezért más jövőt képzelt el magának. Egyre inkább a kozmetikusi pálya vonzotta, miközben az iskolai teljesítménye fokozatosan romlott. Nem azért, mert ne lett volna tehetséges, hanem egyszerűen már nem a tanulás állt az érdeklődése középpontjában.
Meglepően sok baleset érte gyermekkorában
Molnár Csilla életét már egészen fiatalon több komoly egészségügyi probléma is végigkísérte. Gyermekként fejsérülést szenvedett, átesett egy súlyos tüdőgyulladáson, egyszer pedig véletlenül benzint ivott. Bár mindegyik esetből felépült, a családnak nem kevés aggodalmat okoztak ezek a történetek.
Molnár Csilla testvérére mindig számíthatott
A testvére mindig megvédte
A család szerény körülmények között élt, így előfordult, hogy alig jutott étel az asztalra. Csilla és testvére, Attila között azonban különösen szoros kapcsolat volt. Gyakran előfordult, hogy mindössze néhány szelet parizer volt az ebéd, egy alkalommal pedig Csilla megette az összeset. Attila mégis magára vállalta a felelősséget, csak azért, hogy nővérét megóvja a szülők haragjától. Ez jól mutatta, milyen mély szeretet kötötte össze a testvéreket.
A szerelemben sem a kort nézte
A fiatal szépségkirálynőnek több ismert hódolója akadt, Flipper Öcsi is udvarolt neki, Csilla szívét azonban egy nála húsz évvel idősebb férfi, Futács Károly rabolta el. Kapcsolatukat sokáig titokban tartották, mert a lány tartott édesapja reakciójától. A románc nem volt konfliktusoktól mentes, még a féltékenység is közbeszólt, de Csilla annyira komolyan gondolta a kapcsolatot, hogy a költözést is fontolgatta, csak hogy közös életet kezdhessen szerelmével.
A siker mellé irigység is társult
Miután megnyerte a szépségversenyt, nemcsak rajongók vették körül, hanem rosszindulatú pletykák is. Egyesek azt híresztelték, hogy édesapja lefizette a zsűrit, mások alaptalan szerelmi történeteket találtak ki róla, többek között a Skorpió együttes frontemberével is összeboronálták. Ezeknek a szóbeszédeknek semmilyen valóságalapjuk nem volt, mégis tovább nehezítették a mindössze tizenhat éves lány életét.
A tragédiája megihlette a zenészeket
Molnár Csilla tragédiája több hazai művészt is megihletett. Róla szól Homonyik Sándor előadásában az Álmodj, királylány című dal. Az Első Emelet pedig a Szépek szépe balladájában emlékezett meg róla.