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40 éve történt a felfoghatatlan tragédia: Ezeket kevesen tudták Molnár Csilla életéről

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1985-ben lett szépségkirálynő, egy évvel később azonban véget vetett az életének. Molnár Csilla tragédiája, amely megrázta az egész országot, napra pontosan 40 éve történt, az emlékére pedig összegyűjtöttünk olyan érdekességeket, amelyeket eddig senki sem tudott róla.
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magyarország szépemolnár csillatragédiaévforduló

Pontosan negyven éve, azaz 1986. július 10-én veszítette életét Molnár Csilla Andrea, aki alig 16 évesen, 1985-ben nyerte meg az első újkori magyar szépségversenyt. Az ország egyik legcsodáltabb tinédzsere egyik napról a másikra lett ismert, ám a hirtelen jött hírnévvel járó terhek végül túl nehéznek bizonyultak számára, ezért egy évvel később, 1986-ban véget vetett az életének. 

Molnár Csilla 16 évesen nyerte meg a szépségversenyt
Az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla lett, mögötte az udvarhölgyei, balra Füstös Veronika, jobbra Kruppa Judit látható (Fotó: Fortepan/Gábor Viktor)
  • 1985-ben lett szépségkirálynő
  • 16 éves volt ekkor
  • Egy évvel később, 1986-ban, mindössze 17 évesen hunyt el

Molnár Csilla halála az egész országot megrendítette

Molnár Csilla tragikus halála máig az egyik legmegrázóbb esemény a magyar szépségversenyek történetében. Életéről azonban számos olyan részlet van, amelyet csak kevesen tudnak.

A szépségért komoly áldozatokat hozott a család

A szépségversenyre való felkészülés hatalmas anyagi terhet rótt a családra. Csilla fogait a verseny előtt rendbe hozatták, ami akkoriban rendkívül költséges beavatkozásnak számított. Emellett a fotózásokat is saját zsebből kellett finanszírozniuk, egy-egy alkalom pedig több mint tízezer forintba került. Ez az összeg a nyolcvanas évek közepén óriási volt.

A tanárai egészen másként látták, mint az óvónők

Gyerekként igazi öntörvényű, szókimondó kislány volt, akit az óvodában hisztis természetűnek tartottak. A gimnáziumban azonban egészen más kép alakult ki róla: tanárai szerint intelligens és érzékeny diák volt, aki kimagaslóan teljesített azokból a tantárgyakból, amelyek valóban érdekelték.

Molnár Csilla tervezte a jövőjét: kozmetikus szeretett volna lenni
Mindössze 17 éves volt, amikor elhunyt (Fotó: Fortepan/Gábor Viktor)

Molnár Csilla családja sokat aggódott érte

Nem mindig a tanulás érdekelte

Bár kezdetben tanár szeretett volna lenni, idővel csalódott néhány pedagógusában, ezért más jövőt képzelt el magának. Egyre inkább a kozmetikusi pálya vonzotta, miközben az iskolai teljesítménye fokozatosan romlott. Nem azért, mert ne lett volna tehetséges, hanem egyszerűen már nem a tanulás állt az érdeklődése középpontjában.

Meglepően sok baleset érte gyermekkorában

Molnár Csilla életét már egészen fiatalon több komoly egészségügyi probléma is végigkísérte. Gyermekként fejsérülést szenvedett, átesett egy súlyos tüdőgyulladáson, egyszer pedig véletlenül benzint ivott. Bár mindegyik esetből felépült, a családnak nem kevés aggodalmat okoztak ezek a történetek.

Molnár Csilla több zenészt is megihletett
A győzelem után rengeteg pletyka szárnyra kapott Csillával kapcsolatban (Fotó: Fortepan/Gábor Viktor)

Molnár Csilla testvérére mindig számíthatott

A testvére mindig megvédte

A család szerény körülmények között élt, így előfordult, hogy alig jutott étel az asztalra. Csilla és testvére, Attila között azonban különösen szoros kapcsolat volt. Gyakran előfordult, hogy mindössze néhány szelet parizer volt az ebéd, egy alkalommal pedig Csilla megette az összeset. Attila mégis magára vállalta a felelősséget, csak azért, hogy nővérét megóvja a szülők haragjától. Ez jól mutatta, milyen mély szeretet kötötte össze a testvéreket.

A szerelemben sem a kort nézte

A fiatal szépségkirálynőnek több ismert hódolója akadt, Flipper Öcsi is udvarolt neki, Csilla szívét azonban egy nála húsz évvel idősebb férfi, Futács Károly rabolta el. Kapcsolatukat sokáig titokban tartották, mert a lány tartott édesapja reakciójától. A románc nem volt konfliktusoktól mentes, még a féltékenység is közbeszólt, de Csilla annyira komolyan gondolta a kapcsolatot, hogy a költözést is fontolgatta, csak hogy közös életet kezdhessen szerelmével.

A siker mellé irigység is társult

Miután megnyerte a szépségversenyt, nemcsak rajongók vették körül, hanem rosszindulatú pletykák is. Egyesek azt híresztelték, hogy édesapja lefizette a zsűrit, mások alaptalan szerelmi történeteket találtak ki róla, többek között a Skorpió együttes frontemberével is összeboronálták. Ezeknek a szóbeszédeknek semmilyen valóságalapjuk nem volt, mégis tovább nehezítették a mindössze tizenhat éves lány életét.

A tragédiája megihlette a zenészeket

Molnár Csilla tragédiája több hazai művészt is megihletett. Róla szól Homonyik Sándor előadásában az Álmodj, királylány című dal. Az Első Emelet pedig a Szépek szépe balladájában emlékezett meg róla.

Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Jagelló út 1-3., a Budapesti Kongresszusi Központ Pátria terme, az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla. Év 1985
Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Jagelló út 1-3., a Budapesti Kongresszusi Központ Pátria terme, az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla, mögötte az udvarhölgyei, balra Füstös Veronika, jobbra Kruppa Judit. Év 1985
Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Jagelló út 1-3., a Budapesti Kongresszusi Központ, az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla. Év 1985
Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Jagelló út 1-3., a Budapesti Kongresszusi Központ, az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla. Év 1985
Molnár Csilla, MolnárCsilla, Magyarország szépe, Molnár Csilla, Hungarian misses posing with French actor, Piere Brice, after winning the first ever "National-Team-Beauty-Contest" versus Austria by 315 to 294 points in Vienna on December 18th 1985. Left t
Galéria: Molnár Csilla szépségkirálynő
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Az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla lett

 

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