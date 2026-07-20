Elképesztő örömhír: „Javulok...” – Molnár György Elefánt megtörte a csendet egészségi állapotáról

Molnár György még tavaly ősszel, nem sokkal a 76. születésnapja előtt került kórházba, majd egy brutális, nyolcórás nyitott szívműtéten esett át. Akkor a zenekar menedzsere is megszólalt, és elárulta: „amit kellett és lehetett, azt kicserélték” a zenész szívében. A beavatkozást követően hosszú és küzdelmes gyógyulási időszak vette kezdetét, folyamatos orvosi felügyelet mellett. Molnár György egy ideje már nem beszélt a nyilvánosságnak állapotáról, azonban a minap az Origónak adott interjúban kivételt tett.

Molnár György műtétje az egész országot megrázta, az Omega gitárosáról sokáig nem lehetett semmit tudni (Fotó: MW Bulvár)

Így van most Molnár György Elefánt

Györgyöt az életmentő beavatkozását követően hazaengedték, akkor a Borsnak így nyilatkozott:

Nem a műtéttel volt problémám, hanem ami utána történt. Úgy kezdődött, hogy többszörös tüdőgyulladásom lett, majd a kórházban egyszer újra is kellett éleszteni, akkor meghaltam röviden, egyszerűen. Ezután vérmérgezést kaptam, és ez sok volt egyszerre, feküdtem majdnem hat hónapig.

Molnár György az újraélesztését követően átkerült egy harmadik kórházba, ahol csak nehezen tudták talpra állítani, így mesélt erről: „A segítségemre használt eszközöket nem használom már hál' Istennek. Ez nagyon komoly javulást jelent ahhoz képest, amilyen állapotban voltam.” Molnár György Elefánt most az Origónak beszélt jelenlegi állapotáról.

Molnár György egészségi állapotáról sokáig aggasztó híreket lehetett hallani (Fotó: MW Bulvár)

Hál' Istennek már tudok sétálni a kertben. Persze odébb van még, hogy jó erőben legyek, de javulok. Három havonta megyek vissza kontrollra a kórházba, EKG-t és ultrahangot csinálnak. A színpadra visszatéréssel még várok egy kicsit, de készítettünk most egy szerzői lemezt Szini Péter barátommal. Azokat a dalokat választottuk ki, amiket mi ketten írtunk annak idején az Omegának, és egy történelmi áttekintést csinálunk belőle. Ez egy dupla nagylemez lesz

– nyilatkozta Molnár György.