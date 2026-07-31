A „tyúkos influenszer” tanácsai a hőségre: „Csináltam most egy kis barkács légkondit”

Molnár Miléna párjával, Sanyival egy birtokon él rengeteg háziállat társaságában, amiket különös gonddal és szeretettel nevelnek. A fiatal lány ráadásul éppen az állataikról posztol a legtöbbet, és sokszor tanácsokat is ad a többi gazdának. Most lapunknak árulta el, hogy hogyan lehet megfelelően vigyázni a haszonállatokra az extrém hőségben is.

Molnár Miléna tyúkjaira annyira ügyel, hogy még egy házi klímát is összerakott nekik az udvarra (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Molnár Miléna állatai, a tyúkok és birkák is nehezen bírják a melegrekordokat és rekkenő hőséget, hiszen nincs lehetőségük egy klímás szobában hűsölni, vagy mégis? Az influenszer most elárulta, hogyan segít az állatoknak átvészelni ezt a nyári időszakot.

A tyúkoknak az a legjobb ilyenkor, ha kiengedem őket, mert akkor tudnak olyan helyeket találni, ahol hűvösebb van, de fontos, hogy maga az ól is jól szellőzik, de persze mégsem jár úgy ott a levegő, mint egy szabadabb területen. Úgyhogy ilyenkor a bokrok alatt szoktak hűsölni, ahol fel szoktam locsolni a földet és az jót tesz nekik

– kezdte Miléna.

„Naponta többször locsoljuk a földet, illetve csináltam most egy kis barkács légkondit, amibe jégakkukat lehet tenni, és azt egy ventilátor fújja, ez csak egy kis saját projekt volt, mert sajnos nagyon sűrűn kell cserélni benne a jeget ahhoz, hogy tényleg hideget fújjon. Úgyhogy ameddig hideg, addig imádják, elé állnak, de nem ez lesz a végleges megoldás arra, hogy ne kapjanak hőgutát. Egyébként a friss víz és a locsolás mellett lehet nekik csinálni egy kis jégbe fagyasztott kukoricát, mint nasit, de leginkább a lábukról tudnak hűsölni” – magyarázta.

Lengyel Johanna apja, Lengyel Sándor és Molnár Miléna rengeteg állatot tartanak otthon (Fotó: Instagram)

Molnár Miléna birkáinak is jó dolga van

Mivel Molnár Miléna és Lengyel Sándor nemcsak tyúkokat, hanem sok más állatot is tartanak, köztük birkákat, így arról is mesélt, hogy velük mi a teendő.

„Lehet magukat az állatokat is locsolni, bár annyira nem szeretik, de le szoktam őket slagozni. Viszont náluk is inkább a fekhelyeket locsolom, hogy a nedves, hideg földre tudjanak feküdni. Ameddig vizes, addig nem szeretik, de amint beszívódik odamennek és lefekszenek. Egyébként napközben nagyon szenvednek, inkább csak alszanak, és csak este jönnek elő, akkor aktívabbak” – mesélte még a tartalomgyártó.