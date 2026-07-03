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Meghalt Szilágyi Tibor

gyászhír

Forgatás közben halt meg a Terminátor-filmek sztárja

55 perce
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71 éves korában váratlanul meghalt Moritz Borman német filmproducer, aki több hollywoodi sikerfilm elkészítésében is kulcsszerepet játszott. A Moritz Borman nevéhez fűződő alkotások között a Terminátor-filmek mellett Oliver Stone több nagy sikerű rendezése is megtalálható.
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gyászhírhalálHollywood

Moritz Borman július 1-jén, 71 éves korában halt meg Münchenben, ahol éppen egy új film forgatásán dolgozott. Hosszú éveken át meghatározó alakja volt a független filmgyártásnak, és több mint négy évtizedes pályafutása során több mint 25 játékfilm producereként dolgozott.

ritka rák, gyász, gyertya, Moritz Borman
Moritz Borman nevéhez számos alkotás fűződik
Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Halálhírét régi producerpartnerei, Eric Kopeloff és Philip Schulz-Deyle erősítették meg.

Tájékoztatásuk szerint Borman természetes okok miatt halt meg.

Közleményükben úgy fogalmaztak, hogy nemcsak kiemelkedő szakember volt, hanem nagylelkűségével, optimizmusával, becsületességével és a filmkészítés iránti rendíthetetlen szenvedélyével is maradandó nyomot hagyott a szakmában.

Kiemelték azt is, hogy producerként és vállalkozóként hidat épített Európa és Hollywood között, jelentős szerepet játszva a független filmes világ fejlődésében - írja a Daily Star.

Borman haláláig egy új, még cím nélküli Netflix-produkción dolgozott, amelyet John Lee Hancock rendez. 

A Monsanto történetét feldolgozó film fejlesztése éveken át tartott, és a producer különösen büszke volt arra, hogy végre megkezdődhetett a forgatás. Munkatársai jelezték, hogy a produkciót az ő szellemiségét követve fejezik be.

Moritz Borman számos film sikeréhez járult hozzá

Moritz Borman pályafutása során számos ismert hollywoodi film létrejöttében működött közre. Producerként jegyezte többek között a Terminátor 3: A gépek lázadása, a Terminátor: Megváltás, A holló 3. - A megváltás, valamint Oliver Stone rendezései közül az Alexander, a World Trade Center, a W. - George W. Bush élete, a Vadállatok és a Snowden című filmeket.

Dolgozott emellett a Betty nővér című alkotásokon is. A filmben Renée Zellweger, Morgan Freeman, Chris Rock és Greg Kinnear is szerepelt, premierjét pedig a 2000-es cannes-i filmfesztiválon tartották.

Kollégái szerint Moritz Borman öröksége nemcsak az általa készített filmekben él tovább, hanem azokban a filmesekben is, akiket munkájával inspirált, és akikre jelentős hatást gyakorolt pályafutása során.

 

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