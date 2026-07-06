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énekesnő

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű énekesnő

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Mindössze 37 éves korában elhunyt a népszerű lányegyüttes énekesnője.
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énekesnőlauren bennettelhunyt

Lauren Bennett, a GRL sztárja 37 éves korában elhunyt.

Fotó: G_4 / Pexels

Az angol énekesnő az amerikai GRL lányegyüttes tagja volt, akik 2013-ban debütáltak a Vacation című dalukkal, a Hupikék törpikék 2 filmzenéjével. A zenekar nemzetközi hírnévre tett szert, és szerepelt Pitbull 2014-es slágerében, a Wild Wild Love-ban.

Lauren halálhírét hétfőn (július 6-án) jelentették be egy szívszorító Instagram-bejegyzésben. Egy közleményben ezt írták: „Megtört a szívünk, és nem tudjuk szavakba önteni, mennyit jelentett nekünk. Örökké nagy becsben fogjuk tartani a szeretetet, a nevetést és a számtalan emléket, amit adott nekünk. Gyönyörű szelleme oly sok ember életét érintette meg, és mélyen hiányozni fog, és örökké szeretni fogjuk.”

Laurent gyászolja lánya, Harlow, aki 2019-ben született. 

A GRL eredetileg Simone Battle-ből, Emmalyn Estradából, Natasha Slaytonból és Paula van Oppenből állt. Battle sajnos 25 évesen öngyilkos lett, miután depresszióval küzdött – és a GRL neki ajánlotta a Lighthouse című kislemezét.

 

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