A műsorvezető és humorista elárulta, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Az Instagramon közölte, hogy a kezelések miatt egy időre visszavonul a rádióműsortól.

Lesújtó hírek érkeztek, rákot diagnosztizáltak a népszerű műsorvezetőnél Fotó: unsplash.com

„Sosem gondoltam volna, hogy ilyet kell írnom” – lesújtó hírek érkeztek, rákot diagnosztizáltak a népszerű műsorvezetőnél

A 62 éves Eddie Nestor elmondta, hogy már megkezdte a kemoterápiás kezelést, és soha nem hitte volna, hogy egyszer ilyen hírt kell megosztania. Bejegyzésében így fogalmazott:

Talán észrevettétek, hogy az utóbbi időben csendesebb voltam. Daganatos betegséget diagnosztizáltak nálam. A jó hír az, hogy egy fantasztikus orvosi csapatnak köszönhetően már megkaptam az első kemoterápiás kezelésemet.

Eddie nem árulta el, hogy pontosan milyen daganatos betegséggel küzd. Korábban, 2007-ben Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála, de a beszámolók szerint már évek óta remisszióban volt.

Hálásak vagyunk, bizakodóak vagyunk, és családként előre tekintünk, reménnyel a szívünkben. Őszintén szólva nem tudom, pontosan mit hoznak a következő hónapok

– tette hozzá.

A műsorvezető követőinek azt is elmondta, hogy akkor tér vissza a munkához, amikor erre ismét képes lesz, addig pedig arra összpontosít, hogy megerősödjön. Arra kérte az embereket, hogy ne sajnálják őt.

Eddie hozzátette:

Sokkal inkább az imáitokra, a szeretetetekre, a biztatásotokra és időnként egy-egy nevetésre van szükségem. Ez az az erő, ami most előrevisz. Köszönöm a BBC minden munkatársának a szeretetet és a támogatást. Köszönöm mindenkinek, aki már felvette velem a kapcsolatot

– írja a Daily Star.