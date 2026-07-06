Tóth Andi és Mihályfi Luca után Nagy Bogi is levetkőzve állt közönség elé – Őrjítő fotókon a szépséges énekesnő

A nyári hőség nemcsak a hétköznapokat, hanem a koncertszínpadokat is meghódította, és úgy tűnik, Nagy Bogi pontosan tudja, hogyan lehet egyszerre kényelmes és elképesztően látványos egy fellépőruha. Mihályfi Luca és Tóth Andi után Nagy Bogi legfrissebb koncertfotói is pillanatok alatt felkeltették a rajongók figyelmét, hiszen olyan merész szettben állt színpadra, amely alig hagyott valamit a fantáziára.

Nagy Bogi minden fellépésen csodásan fest (Fotó: Vida Márton Péter/Hajdú-Bihari Napló)

Nagy Bogi koncertjén brutál szexi szerelésben lépett fel

Nagy Bogi ezúttal is bebizonyította, hogy nem fél a különleges megjelenéstől. Öltözéke egyszerre idézte a fesztiválok felszabadult hangulatát és a nemzetközi popsztárok színpadi világát. A szett központi eleme egy apró, fekete felső volt, amely inkább emlékeztetett egy bikinifelsőre, mint hagyományos topra. A vékony pántok és láncok finoman keretezték a vállait és a hátát, miközben a dekoltázsa is hangsúlyos szerepet kapott.

A merész felsőhöz egy alacsony derekú, bő szabású, farmernadrágot választott, amelynek zsebei és laza szabása vagány, utcai stílust kölcsönöztek az összeállításnak. A nadrág dereka mélyen a csípőjén ült, így a tónusos hasa is teljes egészében látható volt. A sportos és nőies elemek különleges párost alkottak: miközben a nadrág lezser hatást keltett, a felső igazi dögös karaktert adott az egész megjelenésnek. Az összhatást tovább fokozta a hullámos frizurája és a karakteres sminkje, amely kiemelte ragyogó tekintetét. A színpadon felszabadultan mozgott és énekelt és teljes energiával adta át magát a koncert hangulatának. Látszott rajta, hogy remekül érzi magát a bőrében, és ez a magabiztosság a közönségre is átragadt.

Nagy Bogi a Csináljuk a fesztivált című műsorban zsűriként is kipróbálta magát (Fotó: MW Bulvár)

Nagy Bogi Instagram-oldalán lévő fotó felrobbantotta az internetet

A fotók alapján nem csoda, hogy a kommentelők sorra dicsérték az énekesnő megjelenését. Sokan azt írták, hogy Bogi fantasztikus formában van, de többen szavakat sem találtak a merész szett láttán. Nagy Bogi az elmúlt időszakban egyre gyakrabban mutat olyan összeállításokat, amelyek egyszerre divatosak és figyelemfelkeltők. Legyen szó egy hétköznapi fotóról vagy egy nagyszínpados fellépésről, mindig sikerül valami olyat villantania, amiről még napokkal később is beszélnek a rajongók.