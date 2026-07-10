Nagy Bogi közutálat tárgya lett új videója miatt – szétszedték a kommentelők

Nagy Bogi az elmúlt években következetesen építette fel karrierjét: saját dalaival, fesztiválfellépéseivel és egyre nagyobb koncertjeivel mára a hazai popzene egyik meghatározó fiatal előadójává vált. Az énekesnő neve az utóbbi időben ráadásul többször is összeforrt a BSW-vel és Desh-sel, akikkel szakmailag is sikeresen dolgozott együtt, így a közösségi médiában is egyre nagyobb figyelem övezi minden megmozdulását. Most azonban nem egy új sláger vagy koncert miatt beszélnek róla, hanem a társaság miatt, amibe "belekeveredett".

Nagy Bogi dala, a Jól leszek újra óriási sikert aratott, toplistákat vezetett (Fotó: Kovács Liliána/Dunántúli Napló)

Nagy Bogi rengeteg bántást kapott a felvétel miatt

Bogi a napokban feltűnt Sofi egyik TikTok-videójában, amely első ránézésre nem több egy laza, nyári hangulatú felvételnél, amiben az egykori Ázsia Expressz sztárja, Zsigmond Angi is szerepel. A három fiatal egy tequila mellett szórakozik, a jelenet pedig Sofi legújabb dalára utal, amelynek Tequila a címe. A videó így inkább egy játékos promóciónak készülhetett, mintsem komoly üzenetnek. Az internet azonban egészen másképp értelmezte. A felvétel pillanatok alatt felkerült Redditre, ahol már nem a klipre való utalásról, hanem a szereplőkről kezdődött a vita. Többen különösen Nagy Bogit vették célba, és kemény véleményeket fogalmaztak meg. „Legalja” – írta egy kommentelő.

Ez a felvétel robbantotta ki a kommentcunamit (Fotó: TikTok)

Eddig sem volt különb ezeknél. Nem értem, miért kell csodálkozni azon, hogy milyen társaságot talált magának

– fogalmazta egy másik kommentelő. Akadt olyan hozzászóló is, aki szerint Bogi mások hátán szeretne csak felkapaszkodni.

Egyedül nem lenne így felkapva, csak ugye jól benyalja magát olyanokhoz, akikkel tud érvényesülni.

Ez utóbbi komment feltehetően azért is íródott, mivel Bogit sokan azzal támadták, hogy Desh miatt lett csak az ország egyik legfelkapottabb dala a “Jól leszek újra”, amit közösen alkottak meg. Emellett BSW-vel is volt együttműködése, ami szintént rengeteg támadást szült, sőt, elindultak a találgatások is, hogy BSW Matyi és az énekesnő összeszűrték a levet. Együttműködésükről, és hogy milyen kapcsolat köti össze őket valójában, korábban így nyilatkozott Bogi.

BSW-vel úgy indult az együttműködés, hogy én vokáloztam a Boldogtalanság című dalban, Matyi pedig kérdezte, hogyan fizessen. Én erre azt mondtam, hogy csináljunk majd egyszer egy közös dalt. Matyiról azt kell tudni, hogy mindig tartja a szavát, így pár hónappal később ő keresett fel azzal, hogy elkezdett egy dalt és akkor én írjak rá egy részletet. Azóta már nem titok, hogy készül a következő közös dalunk

– jelentette ki Bogi, aki azt is hozzátette, annak, hogy mindig összeboronálják őket, nincs semmi alapja, ez az emberek fejében egy vízió.