Stohl András és Kiara Lord, Jákob Zoli és Virág: az egykori Nagy Ők nem fukarkodtak a csókokkal

A Nagy Ő 2026-os évadát hatalmas figyelem övezte, hiszen amellett, hogy a műsor 3 év kihagyás után tért vissza, a frissen elvált Stohl András szerelmi kalandjaira különösen sokan voltak kíváncsiak. És persze „Buci herceg” nem is okozott csalódást, bár nem ő volt az egyetlen Nagy Ő, akinek jó néhány fülledt pillanatát végignézhettük. Most a csók világnapján felidéztük a legszenvedélyesebbeket.

A Nagy Ő Stohl András számára egy igazi érzelmi hullámvasút volt, bár először Kiarát csókolta meg, végül Krisztát választotta (Fotó: MW Bulvár)

Ha A Nagy Ő évadainak legemlékezetesebb csók-jeleneteit nézzük, akkor kétségtelen, hogy Stohl András Kiara Lorddal folytatott jakuzzis enyelgése biztosan az elsők között van. A színész és a felnőttfilmes egy pezsgőfürdős randi keretein belül került közelebb egymáshoz, méghozzá annyira, hogy azt is végignézhettük, milyen, amikor Stohl András nem csak egy színpadi csókkal örvendeztet meg egy hölgyet. És ez még nem minden!

Stohl András Nagy Ő-ként nem csak egy nőt hódított meg

Amellett, hogy Kiara Lorddal később több puszi is csattant, Stohl András Kiss Krisztával és Böbével is váltott csókot. Előbbi azért is különleges, hiszen bár végül ő lett A Nagy Ő győztese, az első alkalommal Kriszta elutasította későbbi párját. A műsor végére természetesen ő is beadta a derekát.

Jákob Zoli Nagy Ő Virág ajkaihoz került közel először

Bár a műkörömmágnás sem fukarkodott a puszikkal, elsőként Péntek-Gyulai Virág volt az, aki lekapta. A milliomost igencsak váratlanul érte, amikor egy ártatlannak szánt pusziból, hirtelen valódi csók lett, a fiatal, de annál elszántabb modell ugyanis azonnal meglátta a lehetőséget, és bizony meg is ragadta azt.

Jákob Zoltán Péntek-Gyulai Virággal csókolózott először, annak ellenére, hogy egyáltalán nem így tervezte (Fotó: BORS/Szabolcs László)

Árpa Attila bőkezűen osztogatta a csókokat

Míg a többiek igyekeztek kivárni a megfelelő pillanatot, Árpa Attila Nagy Ő-ként jócskán adott az élvezeteknek. Az akkor 50 éves színész-rendező először a nála 18 évvel fiatalabb Timit kapta le, a randijuk során nem is egyszer, majd Mimi, Bogi, Nati, majd Metta is sorra került. Utóbbival ráadásul egy sorozatbeli jelenetet játszottak volna el, aminek a végén csak színpadi csóknak kellett volna elcsattannia, ám a Kőgazdag Fiatalok sztárja a biztonság kedvéért apait-anyait beleadott, így a meglehetősen intenzív nyelves csók még a sokat látott szívtiprót is ledöbbentette.

Furcsa helyzet volt az, hogy van egy színpadi csók, annak hívjuk, ami azt jelenti, hogy a száj összeér, de a nyelv nem csúszik át… kivéve, ha Mettáról van szó

– mondta akkor Árpa Attila Mettáról, ezek után pedig nem csoda, hogy nem találtak egymásra.