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színésznő

Megmutatta terhes hasát Natalie Portman – hamarosan megszületik a baba

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A világhírű színésznő egy meghitt bejegyzéssel jelentkezett várandóssága utolsó időszakában. Natalie Portman harmadik gyermekét várja, és ritka fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját.
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színésznőnatalie portmangyermek

Natalie Portman már számolja vissza a napokat a szülésig, és egy meghitt felvétellel engedett bepillantást életének különleges időszakába. A színésznő számára ez a várandósság új fejezetet nyit, hiszen jelenlegi párjával első közös gyermeküket várják.

Natalie Portman harmadik gyermekét várja, ritka fotón mutatta meg gömbölyödő hasát
Natalie Portman harmadik gyermekét várja, ritka fotón mutatta meg gömbölyödő hasát Fotó: VALERIE MACON / AFP

Natalie Portman harmadik gyermekét várja, ritka fotón mutatta meg gömbölyödő hasát

Emlékszünk még a mindig elbűvölő és csodálatos színésznőre, Natalie Portmanre? Olyan filmekben láthattuk, és olyan alakításokkal varázsolt el minket, mint a Star Wars előzménytrilógiája, a Fekete hattyú vagy a Közelebb, amelyben szinte minden báját megmutatta. A szépséges színésznő ismét gyermeket vár, ezúttal a harmadikat.

A 45 éves Natalie Portman az Instagramon mutatta meg gömbölyödő hasát. A felvételen egy bő, kék ingben áll egy erkély előtt, miközben gyengéden átöleli a hasát.

A képhez azt írta, már számolja a napokat, amíg végre találkozhat gyermekével. A bejegyzésre több híresség, köztük Macaulay Culkin és Jennifer Garner is reagált.

A színésznőnek korábbi férjétől, Benjamin Millepiedtől már van egy 14 éves fia és egy kilencéves lánya. Harmadik gyermeke lesz az első közös babája jelenlegi párjával, Tanguy Destable-lel.

Portman korábban arról beszélt, hogy rendkívül hálás a várandósságért. Úgy fogalmazott, pontosan tudja, milyen nehéz lehet sokak számára a gyermekvállalás, ezért különleges ajándékként tekint az új családtag érkezésére – írta meg a People.

A Star Wars-sztárjának titkai

Natalie Portmant a világ leginkább a Star Wars-filmekből és a Fekete hattyúból ismeri, ugyanakkor karrierje számos különleges történetet és kevésbé ismert érdekességet rejt.

 

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