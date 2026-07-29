Megmutatta terhes hasát Natalie Portman – hamarosan megszületik a baba

Natalie Portman már számolja vissza a napokat a szülésig, és egy meghitt felvétellel engedett bepillantást életének különleges időszakába. A színésznő számára ez a várandósság új fejezetet nyit, hiszen jelenlegi párjával első közös gyermeküket várják.

Natalie Portman harmadik gyermekét várja, ritka fotón mutatta meg gömbölyödő hasát Fotó: VALERIE MACON / AFP

Natalie Portman harmadik gyermekét várja, ritka fotón mutatta meg gömbölyödő hasát

Emlékszünk még a mindig elbűvölő és csodálatos színésznőre, Natalie Portmanre? Olyan filmekben láthattuk, és olyan alakításokkal varázsolt el minket, mint a Star Wars előzménytrilógiája, a Fekete hattyú vagy a Közelebb, amelyben szinte minden báját megmutatta. A szépséges színésznő ismét gyermeket vár, ezúttal a harmadikat.

A 45 éves Natalie Portman az Instagramon mutatta meg gömbölyödő hasát. A felvételen egy bő, kék ingben áll egy erkély előtt, miközben gyengéden átöleli a hasát.

A képhez azt írta, már számolja a napokat, amíg végre találkozhat gyermekével. A bejegyzésre több híresség, köztük Macaulay Culkin és Jennifer Garner is reagált.

A színésznőnek korábbi férjétől, Benjamin Millepiedtől már van egy 14 éves fia és egy kilencéves lánya. Harmadik gyermeke lesz az első közös babája jelenlegi párjával, Tanguy Destable-lel.

Portman korábban arról beszélt, hogy rendkívül hálás a várandósságért. Úgy fogalmazott, pontosan tudja, milyen nehéz lehet sokak számára a gyermekvállalás, ezért különleges ajándékként tekint az új családtag érkezésére – írta meg a People.

A Star Wars-sztárjának titkai

Natalie Portmant a világ leginkább a Star Wars-filmekből és a Fekete hattyúból ismeri, ugyanakkor karrierje számos különleges történetet és kevésbé ismert érdekességet rejt.