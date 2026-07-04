Mi történik vele? Németh Kristóf elvonul a világ elől: „A mobiltelefonokat szó szerint elzárjuk”

Németh Kristóf számára a nyár már egy ideje nem a pihenésről szól. Míg sokan ilyenkor szabadságra mennek, a színésznek éppen most kezdődik az év egyik legmozgalmasabb időszaka, hiszen egymást érik a próbák és a nyári színházi előadások. Ennek ellenére tudatosan figyel arra, hogy a családjára is jusson idő, és már alig várja azt a néhány napot, amikor minden mást kizárva csak a szeretteivel lehet.

Németh Kristóf Beleznay Endrével rendezi az új darabot (Fotó: Győrfi-Forgács Bea)

Németh Kristóf Fórum Színház társulatával próbál

A színész jelenleg egy új vígjáték próbáin dolgozik, amelynek a címe: Botrány a paplakban. A darabot a Fórum Színház társulatával mutatják be július végén.

Az elmúlt években teljesen átalakult számunkra a nyár. Régen talán egy színész ilyenkor többet pihent, ma viszont a nyári színházaknak köszönhetően ez az egyik legdolgosabb időszakunk. Már kilencedik éve dolgozunk együtt ezzel a társulattal, és mindig olyan darabokat választunk, amelyek már az olvasópróbán is megnevettetnek minket. Most is egy fergeteges brit vígjátékot próbálunk, amit július végén mutatunk be, ősszel pedig országos turnéra indulunk vele

– mesélte lapunknak.

Bár a munka most szinte minden idejét kitölti, Kristóf számára a család továbbra is az első helyen áll. A színházban ráadásul szinte minden kollégája gyerekes szülő, ezért különösen figyelnek arra, hogy a próbák összeegyeztethetők legyenek a családi élettel.

„Szerencsések vagyunk, mert nálunk nagyon családbarát a közeg. Tudjuk, hogy mindenki ugyanazokkal a kihívásokkal néz szembe, hiszen vége az iskolának, az óvodának, a gyerekek otthon vannak. Éppen ezért nem klasszikus próbabeosztásban dolgozunk, hanem úgy, hogy mindenki el tudja látni az otthoni feladatait is, és közben a munkát is el tudjuk végezni”.

Minőségi programokat szervez a családjával (Fotó: Szabolcs László)

Németh Kristóf családjára is szakít időt

A színész otthonában is mozgalmasak a nyári napok. A próbák után igyekszik minden szabad percét a családjával tölteni.

Most is folyamatosan szervezünk közös programokat. Nemrég cirkuszban voltunk a gyerekekkel, a hétvégén pedig a Lupán töltöttünk egy csodás napot. Fontosnak tartom, hogy dolgozzunk, de ugyanilyen fontos az is, hogy együtt legyünk.

A legjobban azonban egy különleges családi utazást vár, ahova Németh Kristóf feleségével és két kisebbik gyermekével indul majd el.