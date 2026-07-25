Ebbe az ismert férfiba szeretett bele a TV2 frissen elvált sztárja: „Nem gondoltam, hogy valaki így fellobbantja a szívemet”

A Next Top Model Hungary 2024-es évadában ismerhették meg a tévénézők Papp Gabit, aki édesanyaként indult és állt helyt a kőkemény versenyben. A műsor után nem sokkal pedig már arról szóltak a hírek, hogy a gyönyörű modell hamarosan férjhez megy, sőt a hazaköltözést is fontolgatja, miután 15 évig Angliában élt. Végül az esküvőre és a hazatérésre sor került, de nem minden úgy alakult, ahogy tervezték. Gabi az elmúlt egy évben rengeteg nehézséggel küzdött meg, miután elvált, de most végre újra boldog. Erről mesélt lapunknak.

A Next Top Model Hungary Papp Gabijára újra rátalált a szerelem, nem hitte, hogy a válás után boldogság vár rá (Fotó: Instagram.com/ellazafira)

Papp Gabi férjével és kislányával együtt tért vissza Magyarországra, de a kapcsolatuknak időközben vége szakadt. És bár a válás okait megtartotta magának, azt boldogan elmesélte, hogy nemrég, amikor egyáltalán nem számított rá, újra szerelembe esett, ráadásul egy ismert férfival.

Nem gondoltam, hogy valaki így fellobbantja a szívemet a válás után, azt hittem, ez már nem lehetséges ilyen hirtelen, de végül mégis így alakult. Ő pedig nem más, mint Harnos Tomi, aki az RTL Határtalan szerelem című műsorában szerepelt, tehát szintén ismert embernek mondható. Egy ideje már együtt vagyunk és most is éppen Szicíliában nyaralunk. Amíg a kislányom az apukájával van Franciaországban, elszöktünk egy kicsit kettesben, hogy elszakadjunk a budapesti élettől és a hétköznapoktól

– leplezte le kedvesét.

Papp Gabi és Harnos Tamás jelenleg Olaszországban nyaralnak együtt (Fotó: Papp Gabi)

A Next Top Model Hungary Gabiját kétszer is felültették

A két szerelmes története nem csak abban a tekintetben nem hétköznapi, hogy mennyire váratlanul találtak egymásra, hanem mint kiderült, Papp Gabi párja a modell türelmét is próbára tette.

„Két évvel ezelőtt már találkoztunk egy box gálán, ahova egy fotós ismerősömmel mentem, de utána gyakorlatilag évekig nem is nagyon beszélgettünk. Egy-két Instagram like volt, ami ment oda-vissza, de semmi extra. Utána nemrég volt a TV2 műsora, A Kísértés, ahol castingolni segítettem, és ott kerültünk újra kapcsolatba, mert hívták a műsorba” – idézte fel a legelső pillanataikat.

„Miután elkezdtünk beszélgetni, elhívott randizni, de kétszer mégsem vitt el, mondhatni felültetett. A harmadiknál úgy gondoltam, hogy ha megint nem jön össze, akkor többet nem beszélünk, de végül sikerült, és utána el is kezdtünk találkozgatni, azóta pedig együtt vagyunk. Tulajdonképpen csak azért voltam ilyen kitartó, mert tényleg nagyon szimpatikus volt, és külsőre is teljesen az ideálom. Úgy látszik, megérte” – mesélte nevetve.