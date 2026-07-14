Kijöhetett a kórházból, megszólalt az állapotáról Noszály Sándor

Megnyugtató hírekkel jelentkezett Noszály Sándor. Az egykori teniszező tavaly beszélt először nyilvánosan arról, hogy bipoláris zavarral és depresszióval küzd, az elmúlt hónap pedig ismét komoly megpróbáltatásokat tartogatott számára. Egy hónappal ezelőtt a mentők vitték kórházba, most azonban már maga árulta el a Tények Plusznak, hogy két nappal ezelőtt elhagyhatta az intézményt, és jó úton halad a felépülés felé.

Noszály Sándor a kórházi kezelés után már jobban van (Fotó: Mediaworks)

Noszály Sándor bipoláris zavara miatt került kórházba

Noszály őszintén beszélt arról, hogy a bipoláris zavar milyen szélsőséges hangulatingadozásokkal járhat.

Ha feljebb van az ember, akkor mániába eshet, ha lejjebb, akkor depresszióba torkollhat

– mondta Noszály Sándor a Tények Plusznak.

Az egykori sportoló egy hónapja rakott ki furcsa videókat a közösségi oldalára, majd a teniszklubba, ahol dolgozik, mentőket hívott hozzá Noszály Sándor nővére.

„Szerencsére figyeltek rám, a nővéremék szóltak, és a legfontosabb, hogy most már jó helyen vagyok, és jó helyen leszek” – mondta.

Beállították a gyógyszereit, így remélhetőleg már nem lesz problémás a viselkedése (Fotó: MW archív/Mirkó István)

Noszály Sándor betegsége új fordulatot vett

A kórházi kezelés eredményesnek bizonyult, Sándor pedig már ismét a jövőre koncentrál. Elárulta, hogy szerinte mi okozhatta nála a gondot. Az elmúlt időben ugyanis sokat foglalkozott készülő könyvével, amelyben a saját története mellett spirituális gondolatok is helyet kapnak.

„Mindent betartottam, nekem a triggerekre, trigger pontokra kell nagyon figyelnem, de nem ittam alkoholt, kerültem a stresszt, írtam a könyvemet, amiben nagyon sok spirituális rész van. Lehet, hogy ettől lettem izgatott” – fogalmazott.

Noszály azt is elmondta, hogy orvosai finomítottak a gyógyszeres kezelésén, amelytől azt várják, hogy még kiegyensúlyozottabbá válik az állapota.

Hozzá fognak adni még egy kiegyenlítő gyógyszert a lítiumhoz, ami még stabilabbá teszi a neurotranszmittereket.

A következő napokban a pihenésé lesz a főszerep, emellett tovább dolgozik régóta készülő könyvén is. A sportoló szeretett volna mindenkit megnyugtatni: jól van, és bízik benne, hogy a megfelelő kezelésnek köszönhetően továbbra is stabil marad az állapota.