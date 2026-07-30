"Nem vagyok magányos, van párom" - Noszály Sándor a magánéletébe engedett betekintést

Néhány hete érkezett a hír, hogy kórházba került Noszály Sándor. Az egykori teniszező korábban őszintén mesélt arról, hogy bipoláris zavarral küzd, mialatt arra is igyekezett felhívni a figyelmet, mentális betegséggel is lehet teljes életét élni. Amikor korábban meglehetősen furcsa videókkal jelentkezett a közösségi oldalán, a nővére közbelépett és mentőt hívott hozzá. Noszály Sándor azóta már hazamehetett, nemrég pedig mesélt arról, hogyan telnek a hétköznapjai.

Újabb küzdelmen van túl Noszály Sándor / Fotó: MW archív/Mirkó István

Az egykori teniszcsillag elárulta, egy kicsit átállították a gyógyszerezését, és a lítium mellé még kétféle tablettát szed az új orvosa tanácsára, majd kitért arra is, hogy áll jelenleg a szívügyekkel.

Eddig kisebb gondom is nagyobb volt annál, mint hogy csajozzak, de majd most jön a ‘Karma-Szútra’, és nem numerológus leszek, hanem numeralógus. Viccet félretéve, még ha tudom is, hogy az utóbbi időben az őszinteségem kapcsán megosztó lettem, nem vagyok magányos, van párom. De mivel a jövő engem izgatottá tesz, a múlt pedig depresszióssá, így a jelenben élek. Nekem már nincsenek vágyaim. A pillanatnak élek, azt élvezem ki maximálisan

- mondta el a Story megkeresésére a korábbi sportoló, akiről a lap örömmel állapította meg, hogy már sokkal jobban van.

Újabb küzdelmen van túl Noszály Sándor

Noszály Sándor még korábban őszintén beszélt arról, hogy a bipoláris zavar milyen szélsőséges hangulatingadozásokkal járhat.

Ha feljebb van az ember, akkor mániába eshet, ha lejjebb, akkor depresszióba torkollhat

– mondta el akkor Noszály Sándor a Tények Plusznak.

Mindent betartottam, nekem a triggerekre, trigger pontokra kell nagyon figyelnem, de nem ittam alkoholt, kerültem a stresszt, írtam a könyvemet, amiben nagyon sok spirituális rész van. Lehet, hogy ettől lettem izgatott

- tette hozzá az egykori teniszező, aki szerint ez okozhatta nála a problémát.

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