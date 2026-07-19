Ifjabb Növényi Norbert így készül következő meccsére: minden esélye megvan, hogy bekerüljön az UFC-be

A hétfői bejelentés után minden arról szólt, hogy ifjabb Növényi Norbert lehet a következő magyar ketrecarcos, akinek lehetősége lesz megméretni magát a legrangosabb elitben, az UFC-ben. Az Origo megkereste a fiatal tehetséget, aki részletesen beszámolt az előkészületekről és a mentalitásáról.

Ifjabb Növényi Norbert nem érzi a nyomást a meccs miatt (Fotó: Ifjabb Növényi Norbert/Instagram)

Így néznek majd ki a következő hónapok ifjabb Növényi Norbertnek

A következő hetek is olyanok lesznek, mint az eddigiek, csak edzeni fogok végig. Keményebbek lesznek az edzések és le is kell fogynom, mivel tíz hetem van, és még 20 kilót kell leadnom. Abban reménykedtem, hogy a Hexagone döntőjét megnyerem és év végén már megyek az UFC-be, de a sérülésem miatt ez nem így alakult, szóval más utat kell bejárnom, hogy oda kerüljek

— mondta az Origónak a ketrecharcos.

Így ez az évszak viszont kiesett, mivel Norbi tervei között egy szabad nyár szerepelt, sok pihenéssel. „Majd jövőre azért remélem eljutok nyaralni, mert eléggé felborította a terveket ez a meccs, ami miatt egész nyáron edzeni fogok” – jegyezte meg Növényi Norbert fia.

Kevesebb magabiztosabb ember van a világon, mint Ifjabb Növényi Norbert (Fotó: Facebook)

Ifjabb Növényi Norbert nem így szeretett volna bekerülni

A következő meccsemen az lesz a legfontosabb, hogy jól nyerjem meg a mérkőzést, így akkor tudok kapni egy szerződést. Ezért sem így terveztem bejutni az UFC-be, mivel az én rekordommal és az én karrieremmel másokat simán leigazolnak. Viszont sokan mondták, hogy az UFC szeret így leigazolni embereket, mivel így jobban tudják őket felépíteni marketing szempontból

— árulta el a tehetséges sportoló.

Hétfő óta rengetegen gratuláltak Norbinak és szinte egész Magyarország azért fog szorítani szeptember 22-én, hogy később majd egy magyarnak tudjanak szurkolni az UFC-ben. „Nagyon szépen köszönöm a sok üzenetet, azért nem válaszolok sok mindenkinek, mert megpróbálom a meccsek előtt kizárni a külső dolgokat, és csak magammal szeretek ilyenkor foglalkozni. Nagyon hálás vagyok, amiért ennyien szurkolnak nekem és remélem, hogy büszkék lesznek majd rám” – tette hozzá.

Édesapja állapotáról annyit tudott elárulni, hogy jelenleg is stabil az állapota, és nem történt semmi komolyabb probléma.