Növényi Norbert kórházba került – fia jelentette be

A küzdősportok és a ketrecharc szerelmesei folyamatosan követik ifjabb Növényi Norbert karrierjét, akinek nagy esélye van, hogy egyszer az Ultimate Fighting Championshipben, rövidítve UFC-ben, a sport legrangosabb körében is harcolhasson. Tegnap pedig arról számolt be, hogy Dana White, az UFC elnökének versenyén fog részt venni, ahol ha jól teljesít, akár egyik nagy álma is valóra válna. Azonban egy olyan aggasztó mondatot is elrejtett a nagy bejelentés közben, amire sokan felkapták a fejüket.

Növényi Norbert fia nem akármilyen lehetőséget kapott (Fotó: Ifjabb Növényi Norbert/Instagram)

Növényi Norbert állapotáról egyelőre nem sokat tudni

Biztos nem szeretné, hogy elmondjam, de édesapámat kórházba szállították. Szerencsére minden rendben van, szerintem csak eljátszotta az egészet. Csak hülyéskedek, de lényeg, hogy kórházba került és szeretném, hogy apukám lásson engem egy UFC övet nyerni, ugyanúgy, ahogy az ő apuja látta őt olimpiai aranyat nyerni

– mondta videójában ifjabb Növényi Norbert.

Az ifjú titán nem akármilyen eseményre készül. Keveseknek adatik meg a lehetőség a világon, hogy megmutassa magát a ketrecharc legnagyobb eseményén és olyan nevek mellett szerepeljen, mint Conor McGregor. Ám Növényi Norbert fiának ott van ez a lehetőség és szeptemberben bebizonyíthatja, hogy a magyarok közül is be lehet kerülni.

Növényi Norbert jelenleg is kórházban van (Fotó: YouTube/Frizbi)

Ennyi pénztől lépett vissza eddig ifjabb Növényi Norbert

Az utóbbi két évben olyan félmillió dollárt hagytam magam mögött minimum. Sőt, akár egymillió is lehet az a szám. Csak a meccseim alapján ennyit biztos ott hagytam már, mert visszaléptem vagy valami. Ha lenne most ennyi pénzem, akkor azt minden egyes héten magamra költeném, mert hiszek magamban

– árulta el a fiatal ketrecharcos.

Növényi Norbert állapotáról eddig többet nem tudni, csupán annyit, hogy minden rendben van vele és nem kell aggódni a rajongóknak. Reméljük, hogy hamarosan hazatér az olimpiai bajnok és még láthatja, ahogy fia nemcsak szerepel az UFC-ben, de bajnok is lesz saját súlycsoportjában.