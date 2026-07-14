Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ketrecharc

Növényi Norbert kórházba került – fia jelentette be

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az olimpiai bajnok magyar birkózó fia, ifjabb Növényi Norbert új szintre lép a ketrecharc világában. A bejelentés közben azonban azt is elárulta a tehetséges küzdősportoló, hogy édesapja, Növényi Norbert kórházba került és jelenleg is ott ápolják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ketrecharcIfjabb Növényi Norbertnövényi norbertkórház

A küzdősportok és a ketrecharc szerelmesei folyamatosan követik ifjabb Növényi Norbert karrierjét, akinek nagy esélye van, hogy egyszer az Ultimate Fighting Championshipben, rövidítve UFC-ben, a sport legrangosabb körében is harcolhasson. Tegnap pedig arról számolt be, hogy Dana White, az UFC elnökének versenyén fog részt venni, ahol ha jól teljesít, akár egyik nagy álma is valóra válna. Azonban egy olyan aggasztó mondatot is elrejtett a nagy bejelentés közben, amire sokan felkapták a fejüket.

Ifjabb Növényi Norbertet imádják a női rajongók.
Növényi Norbert fia nem akármilyen lehetőséget kapott (Fotó: Ifjabb Növényi Norbert/Instagram)

Növényi Norbert állapotáról egyelőre nem sokat tudni

Biztos nem szeretné, hogy elmondjam, de édesapámat kórházba szállították. Szerencsére minden rendben van, szerintem csak eljátszotta az egészet. Csak hülyéskedek, de lényeg, hogy kórházba került és szeretném, hogy apukám lásson engem egy UFC övet nyerni, ugyanúgy, ahogy az ő apuja látta őt olimpiai aranyat nyerni

– mondta videójában ifjabb Növényi Norbert.

Az ifjú titán nem akármilyen eseményre készül. Keveseknek adatik meg a lehetőség a világon, hogy megmutassa magát a ketrecharc legnagyobb eseményén és olyan nevek mellett szerepeljen, mint Conor McGregor. Ám Növényi Norbert fiának ott van ez a lehetőség és szeptemberben bebizonyíthatja, hogy a magyarok közül is be lehet kerülni.

Növényi Norbert állapotáról fia vallott.
Növényi Norbert jelenleg is kórházban van (Fotó: YouTube/Frizbi)

Ennyi pénztől lépett vissza eddig ifjabb Növényi Norbert

Az utóbbi két évben olyan félmillió dollárt hagytam magam mögött minimum. Sőt, akár egymillió is lehet az a szám. Csak a meccseim alapján ennyit biztos ott hagytam már, mert visszaléptem vagy valami. Ha lenne most ennyi pénzem, akkor azt minden egyes héten magamra költeném, mert hiszek magamban

– árulta el a fiatal ketrecharcos.

Növényi Norbert állapotáról eddig többet nem tudni, csupán annyit, hogy minden rendben van vele és nem kell aggódni a rajongóknak. Reméljük, hogy hamarosan hazatér az olimpiai bajnok és még láthatja, ahogy fia nemcsak szerepel az UFC-ben, de bajnok is lesz saját súlycsoportjában.

@magicnorbi Ma reggel arra ébredtem, hogy több posztban is megjelöltek, szóval azt hiszem, kibújt a szög a zsákból. A következő mérkőzésemet a Dana White’s Contender Seriesen vívom, ahol egy UFC szerződésért fogok harcolni. Nagyon izgatott vagyok emiatt a lehetőség miatt, és mindent bele fogok adni, hogy megmutassam a világnak, mire vagyok képes. Találkozunk szeptember 22 én! 👊 @activé FiberShake® #foryou #fyp #mma ♬ asl audio - Infinite Universe🌍

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!