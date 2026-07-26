Ifjabb Növényi Norbert: „A pénz elvette a fókuszt”

Bár még csak 26 éves, de már most olyan szerződések és lehetőségek vannak előtte, amikről sokan csak álmodozni tudnak. ifjabb Növényi Norbert nem szerencsével, hanem óriási akarattal és rengeteg munkával jutott el ideáig. Azonban az ő elmondása szerint az utóbbi 1-2 évben döntései mögött nemcsak a ketrecharc legrangosabb körébe való bekerülés, hanem az anyagi helyzet is állt. Azon kevés sport közé tartozik a ketrecharc, amiből nem mindenki tud megélni, aki tehetséges benne. Emiatt is gondolta úgy a fiatal tehetség, hogy nem árt, ha egy kicsit a pénzre is odafigyel.

Ifjabb Növényi Norbert meccse közel sem lesz egyszerű, ám semmi kétsége afelől, hogy ismét az ő kezét emelik majd magasba (Fotó: Facebook)

Ifjabb Növényi Norbert őszintén vallott az utóbbi időszakról

Nekem mindig az volt a szemem előtt már gyerekkorom óta, hogy UFC bajnok legyek. Az utóbbi időben azonban több nagy összegről is lemondtam, mivel tudatosan azt az utat szerettem volna választani, amivel a legnagyobb esélyem van oda kerülni. Ezek az ajánlatok azonban majdnem eltérítettek egy időre a célomról

– mesélte lapunknak a fiatal sportoló.

Az már nem titok, hogy ifjabb Növényi Norbert szeptemberben ismét oktogonba lép, ahol nagy esélye van, hogy szerződést kapjon. Most azt is elárulta, hogy mégis hogyan történt a megkeresés. „Amikor az edzőmet megkereste az UFC, akkor másik két nagyon komoly szervezet is megkeresett minket. Kevesebb mint 12 óra alatt ketten írtak, amiből az egyik az UFC volt. Ez a sok megkeresés pedig más szervetektől és a pénz elvette a fókuszt” – jelentette ki Növényi Norbert fia.

Ifjabb Növényi Norbert életében ismét háttérbe szorult a pénz (Fotó: Instagram)

Ifjabb Növényi Norbert azonban megtalálta az útját

Édesapám nem volt jól és belegondoltam, hogy már lassan 70 éves lesz. Ha most, ne adj isten, bármi történne vele, akkor nem látna engem az UFC-ben és abban a pillanatban úgy voltam vele, hogy akkor ismét erre fogok összpontosítani. Megint lemondtam egy kicsit a pénzről, mivel szeretném, ha látná, hogy övet nyerek a legnagyobb színpadon

– mondta lapunknak a ketrecharcos.

A fiatal sportoló pedig nem adott magának sok időt, hogy övet nyerjen. „Tisztában vagyok a képességeimmel és tudom, hogy bármikor ott tudok lenni a legnagyobbak között. Szeretném, hogy a következő hat évben elérjem ezt a célomat és a testvéreimnek és szurkolóimnak is szeretném megmutatni, hogy mit tudok. Ez nemcsak magamról szól, hanem mindenkiről, aki mellettem volt ezen az úton” – emelte ki ifjabb Növényi Norbert.