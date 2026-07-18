Őrültségnek tartották, de Nyári Károly megcsinálta: olyat vitt az Operaházba, amire senki sem számított

Az elegáns öltönyök, a telt házas koncertek és a színpadi fények mögött sokszor olyan küzdelmes pillanatok bújnak meg, amelyekről a közönség szinte semmit sem sejt. Nyári Károly évtizedek óta a hazai zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, de a sikerhez vezető útja korántsem volt egyszerű. A híres jazz-zongorista és énekes arról mesélt az Origónak, hogyan küzdött meg a nehézségekkel, milyen utat járt be a füstös jazzkluboktól az Operaházig, és mi az a titkos menedék, ami a legmélyebb pontokon is mindig kisegítette a bajból.

Nyári Károly életútja igencsak kanyargós volt a világot jelentő deszkákig (Fotó: Nyári Károly)

Nyári Károly élete legemlékezetesebb koncertjéről vallott

A külföldi sikerek után az egyik legnagyobb mérföldkő az életében a Magyar Állami Operaház meghódítása volt: „Sok olyan fellépésen vagyok túl, amiről mindig azt hittem az adott helyzetben, hogy innen már nincs tovább. A külföldi koncerteken túl nagyon nagy mérföldkő volt az életemben, amikor 2017-ben a Magyar Állami Operaházban léphettem fel a saját alapítású Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekarommal. Fergeteges sikert arattunk, hat hét alatt elfogytak a jegyek” – emlékezett vissza. Az estét egy igazi legenda jelenléte tette még emlékezetesebbé.

Csodálatos szoprán operaénekes volt a meghívott vendégem, Tokody Ilona, akivel duetteket is énekeltem. Nagyon nagy dolog volt számomra, és egy óriási visszajelzés a közönségemtől és a szakmától, hogy igenis létjogosultsága van ennek a műfajnak akár egy Operaházban is

– fejtette ki.

Közönségkedvenc műfaj lett a jazzből

A művész szerint a jazz mára teljesen átalakult, és a korábban idegennek ható stílus mára igazi, tömegeket vonzó ünneppé vált a közönség számára: „Amikor gyerekkoromban jártam a jazzklubokat, kevesebb nyitott fül volt a jazzre. Ez mostanra teljesen megváltozott, az emberek nyitottabbak, többen járnak koncertekre. Régen a jazz szinte idegen szó volt, de ahogy az emberek elkezdtek koncertekre járni, rájöttek, olyan zenének az örömében vesznek részt, ami ott születik meg. Az improvizációnak átadni magunkat különleges élmény”– részletezte Nyári Károly.