„Éli a világsztárok mindennapjait” – Döbbenetes, mi történik Nyári Károly lányával külföldön

Nyári Károly gőzerővel vágott neki az idei főszezonnak. A zongoraművész naptára teljesen betelt, hiszen a legpatinásabb hazai színpadok várják fellépéseit. De a feszített tempó és a rengeteg koncert mellett a legendás zenész számára mégis a család jelenti a legfőbb biztos pontot. Gyermekei, akik mind örökölték a zenei zsenialitást, folyamatosan okot adnak neki a büszkeségre. Különösen igaz ez tehetséges lányaira, Alízra és Editre, akiket a hazai közönség évek óta a szívébe zár kifinomult művészetük miatt. A művész most őszintén mesélt sűrű mindennapjairól, hitvallásáról és a családi idillről.

Nyári Károly családja Spanyolországban pihente ki a fáradalmakat (Fotó: archív)

Nyári Károly koncertek sorával készül a nagyközönség számára

A zongorista előtt izgalmas hetek állnak, olyan kiemelt helyszíneken láthatja őt a közönség, mint a Gödöllői Királyi Kastély, az Anna-bál vagy a Fertőrákosi Barlangszínház. A sűrű napok előtt szerencsére egy kis pihenésre is jutott idő.

„A múlt héten voltunk Spanyolországban, Alicantéban. Fantasztikus nyaraláson vagyunk túl. Valamikor augusztus végén tervezünk még egy pihenőt, addig nagyon sűrű a naptáram” – mesélte a zenész majd hozzátette: „Rengeteg felkérésem van, fesztiválokon veszek részt különböző formációkban. Nagyon rangos eseményekre kaptam meghívást erre a nyárra is.”

A Nyári testvérek neve szinte összeforrt a minőségi pop- és jazz-zenével hazánkban. Bár a lányok duóként váltak országosan ismertté, ma már mindketten önálló, érett művészként is tündökölnek, miközben rendszeresen fellépnek édesapjuk grandiózus arénashowiban is. Alíz nemzetközi sikerei például egészen rendkívüliek, jelenleg is egy különleges turné kellős közepén jár.

Nyári Károly lányai a munkájukban sikeresek, illetve a magánéletükben is boldogak (Fotó: MW)

A lányát világsztárként fogadják, bárhová is megy

„Alíz lányom nemzetközi szintre lépett, rengeteget jár külföldön, most is koncertkörúton van Vietnamban, zenekarral dolgozik együtt. Európa-szerte nagy neve van már, szoktam viccesen mondani, hogy éli a világsztárok mindennapjait. Elképesztő odafigyeléssel fogadják őt, bárhová is menjen énekelni” – büszkélkedett az édesapa.

Míg Alíz a világot járja, testvére, Edit a színpad mellett a legszebb női szerepben, az anyaságban is kiteljesedett. Az ő gyermekei azok a tündéri unokák, akik bearanyozzák a híres nagypapa mindennapjait, amikor a fellépések után hazatér.

„A két unokám bearanyozza a napjaimat. Már 7 éves Kálmánka, és Editke is túl van a negyedik szülinapján” – mesélte boldogan a művész.