A Rocksuli egykori gyereksztárja megrázó vallomást tett – ma már az OnlyFansen is aktív

A világ 2003-ban, mindössze tízévesen ismerte meg Rivkah Reyest a School of Rock című film Katie-jeként, Jack Black oldalán. A ma 33 éves egykori gyereksztár azóta teljesen új irányt vett: a színészet helyett elsősorban a zenére koncentrál, emellett az OnlyFansen is aktív tartalomkészítőként építi karrierjét – írja a Daily Mail.
Reyes a kultikussá vált film után évekre eltűnt a reflektorfényből. Bár 2017-ben visszatért a színészethez, azóta főként kisebb filmes és televíziós szerepekben tűnt fel, többek között a Too Romantic, a Uraim, színpadra! (The Merry Gentlemen), az Off Shoot, a Bad Animal, a Monuments és az Easy című produkciókban.
Az elmúlt években a zene került a pályafutása középpontjába. Első albuma, a Forgot Your Name 2019-ben jelent meg, ezt több kislemez követte, legutóbb idén májusban adta ki a Miss Congeniality című dalt.
Emellett jelentős követőtábort épített ki az OnlyFansen is, ahol exkluzív, felnőtteknek szóló tartalmakat, valamint zenéjéhez kapcsolódó és kulisszák mögötti bejegyzéseket oszt meg előfizetőivel.
– tudta meg a The Sun.
Egy nemrég közzétett videójában ironikusan megjegyezte, hogy volt gyereksztárként pontosan érti, miért ilyen népszerű az oldala:
szerinte sokan azért fizetnek elő a tartalmaira, mert gyerekként a Rocksuliban ismerték meg.
Megrázó vallomás a gyereksztárság árnyoldalairól
Reyes korábban a Christy Carlson Romano által vezetett Vulnerable podcast vendégeként beszélt arról, milyen súlyos lelki terhet jelentett számára a korai hírnév. Elmondása szerint már gyerekként szexuális tartalmú üzeneteket kapott felnőtt férfiaktól.
Mint felidézte, miközben sokan dicsérték az alakítását, mások olyan üzeneteket írtak neki, hogy „18 éves korára nagyon szexi lesz”, sőt akadtak olyanok is, akik nyíltan visszaszámlálást emlegettek.
Reyes – aki korábban nyíltan felvállalta, hogy meleg – azt is elmondta, hogy a film sikere utáni években úgy érezte, férfiakkal kell kapcsolatot létesítenie, noha valójában nem hozzájuk vonzódott. Saját bevallása szerint emiatt túlszexualizálta és tárgyiasította önmagát, majd alkohollal és drogokkal próbálta elviselni, illetve élvezni a férfiakkal való szexet.
Ez vezetett ahhoz, hogy a kötelező heteroszexualitás mintáját követtem: férfiakkal randiztam, pedig tudtam, hogy valójában nem ez az, amire vágyom. Túlszexualizáltam és tárgyiasítottam magam olyan módon, ami nem volt összhangban azzal, amit magamnak szerettem volna
– mondta.
Hozzátette, hogy végül az Anonim Alkoholisták közösségében talált segítséget, ahol sikerült maga mögött hagynia a függőségeit. Úgy fogalmazott, amikor felhagyott az ivással és a droghasználattal, „kitárult előtte a világ”, és végre képes lett egészséges határokat húzni a kapcsolataiban.
Függőség, öngyilkossági kísérletek és iskolai zaklatás
Egy korábban a Mediumon megjelent személyes írásában Reyes arról írt, hogy 14 és 24 éves kora között étellel, alkohollal, drogokkal, szexszel és önsértéssel próbálta csillapítani lelki fájdalmát. Azt is elárulta, hogy
ebben az időszakban számos toxikus kapcsolatban volt, és három öngyilkossági kísérletet is túlélt.
A gyereksztárság az iskolában sem hozott számára könnyebb éveket. Elmondása szerint a film után még több bántalmazás érte az osztálytársai részéről. Egyik legfájóbb emléke, hogy egy lány aláírást kért tőle, majd a szeme láttára darabokra tépte a papírt, és a kukába dobta.
Mindezek ellenére Reyes ma is hálával gondol vissza a Rocksuli forgatására. Kiemelte, hogy
a stáb végig támogató volt vele, Jack Blacket pedig „nagyszerű embernek” nevezte.
„Csupa szeretetet és támogatást kaptam. Soha egyetlen pillanatig sem bántam meg, hogy részese lehettem ennek a filmnek” – fogalmazott.