A Rocksuli egykori gyereksztárja megrázó vallomást tett – ma már az OnlyFansen is aktív

A világ 2003-ban, mindössze tízévesen ismerte meg Rivkah Reyest a School of Rock című film Katie-jeként, Jack Black oldalán. A ma 33 éves egykori gyereksztár azóta teljesen új irányt vett: a színészet helyett elsősorban a zenére koncentrál, emellett az OnlyFansen is aktív tartalomkészítőként építi karrierjét – írja a Daily Mail.

Jelenet a Rocksuli című filmből, a képen Jack Black (k) mellett jobb oldalon Rivkah Reyes látható. A most 33 éves nő ma már az OnlyFans-oldalon is aktív.

Fotó: AFP

Reyes a kultikussá vált film után évekre eltűnt a reflektorfényből. Bár 2017-ben visszatért a színészethez, azóta főként kisebb filmes és televíziós szerepekben tűnt fel, többek között a Too Romantic, a Uraim, színpadra! (The Merry Gentlemen), az Off Shoot, a Bad Animal, a Monuments és az Easy című produkciókban.

Az elmúlt években a zene került a pályafutása középpontjába. Első albuma, a Forgot Your Name 2019-ben jelent meg, ezt több kislemez követte, legutóbb idén májusban adta ki a Miss Congeniality című dalt.

Emellett jelentős követőtábort épített ki az OnlyFansen is, ahol exkluzív, felnőtteknek szóló tartalmakat, valamint zenéjéhez kapcsolódó és kulisszák mögötti bejegyzéseket oszt meg előfizetőivel.

– tudta meg a The Sun.

Egy nemrég közzétett videójában ironikusan megjegyezte, hogy volt gyereksztárként pontosan érti, miért ilyen népszerű az oldala:

szerinte sokan azért fizetnek elő a tartalmaira, mert gyerekként a Rocksuliban ismerték meg.

Megrázó vallomás a gyereksztárság árnyoldalairól

Reyes korábban a Christy Carlson Romano által vezetett Vulnerable podcast vendégeként beszélt arról, milyen súlyos lelki terhet jelentett számára a korai hírnév. Elmondása szerint már gyerekként szexuális tartalmú üzeneteket kapott felnőtt férfiaktól.

Mint felidézte, miközben sokan dicsérték az alakítását, mások olyan üzeneteket írtak neki, hogy „18 éves korára nagyon szexi lesz”, sőt akadtak olyanok is, akik nyíltan visszaszámlálást emlegettek.

Reyes – aki korábban nyíltan felvállalta, hogy meleg – azt is elmondta, hogy a film sikere utáni években úgy érezte, férfiakkal kell kapcsolatot létesítenie, noha valójában nem hozzájuk vonzódott. Saját bevallása szerint emiatt túlszexualizálta és tárgyiasította önmagát, majd alkohollal és drogokkal próbálta elviselni, illetve élvezni a férfiakkal való szexet.

Ez vezetett ahhoz, hogy a kötelező heteroszexualitás mintáját követtem: férfiakkal randiztam, pedig tudtam, hogy valójában nem ez az, amire vágyom. Túlszexualizáltam és tárgyiasítottam magam olyan módon, ami nem volt összhangban azzal, amit magamnak szerettem volna

– mondta.