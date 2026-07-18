Altatni kellett Ördög Nóra lányát: megszólalt a műsorvezető a drámai pillanatokról

Bár a televíziós kulisszák mögött és a magánéletben is a harmóniára törekszik Ördög Nóra, a sors nemrégiben váratlan, szívbemarkoló kihívás elé állította. A TV2 sztárjának olyan drámai pillanatokat kellett átélnie, amelyektől minden szülő joggal retteg, tehetetlenül, a távolból kellett végigizgulnia, ahogy kislányát, Micit kórházba szállítja a mentő.

Ördög Nóra lánya balesetet szenvedett (Fotó: Tumbász Hédi)

Így kezdődött Ördög Nóra kálváriája

A fájdalmas incidens egy ártatlan délutánon kezdődött. Mici éppen az egyik barátjánál vendégeskedett, ahol a felhőtlen játékot és szórakozást egy szerencsétlen baleset törte meg hirtelen. A Megasztár műsorvezetője a Glamour Talks-ban idézte fel élete egyik legnehezebb estéjét, amikor egy romantikusnak induló utazást szakított félbe a sokkoló telefonhívás.

Tavaly a születésnapomon Palkó (Nánási Pál – a szerk.) elrabolt Dél-Olaszországba. A születésnapi vacsorámon üldögéltünk éppen, amikor hívott az anyuka, akiknél Mici volt, hogy most viszi el a mentő. Rémálom történet

– árulta el az ijedt édesanya. A kezdeti rémületet és az aggodalmat csak fokozta a diagnózis, bár a körülményekhez képest szerencsére nem történt tragédia. A gyerekek körében oly népszerű kerti játék sajnos komoly sérülést okozott. „Egy trambulin baleset történt. Mici nagyon rosszul ugrott és a könyöke kiugrott a helyéről. De annyira, hogy kórházba került, és csak altatásban tudták visszarakni a helyére” – mondta Nóri.

Kiszolgáltatott helyzetben érezte magát

A távolság és a fizikai jelenlét hiánya elviselhetetlen mentális terhet rótt a házaspárra. A születésnapi vacsora örömét egy csapásra felváltotta a bénító aggodalom és a kétségbeesés. „Egy teljesen kiszolgáltatott helyzetben ültünk Olaszországban, hiszen nem tudtam odamenni. Eszeveszett tehetetlenség érzés volt. Az járt a fejemben, hogy életében először van kórházban, ráadásul altatni fogják, és én nem tudok mit csinálni.”

A belső erő és az átkeretezés

Bár a trauma mély nyomot hagyott a szülőkben, a műsorvezető idővel megpróbálta magasabb szempontból szemlélni a történteket. Rájött, hogy a sors talán éppen azért alakította így az eseményeket, hogy Mici felfedezhesse saját, eddig rejtett belső erejét és bátorságát. Az anyai jelenlét hiánya – bármennyire is fájt – végül lehetőséget adott a kislánynak a felnőtté válás egy apró, de fontos lépcsőfokára. „Mici teljesen máshogy működik, ha mi a közelében vagyunk, mint amikor neki egyedül le kell küzdeni a saját félelmeit, és bátornak kell lennie. Annyira parázik az orvosoktól, hogy nagyon kellett neki egy ilyen élmény, amikor azt érezhette, bátor lesz, és helytáll. Alapvetően egy pozitív kórházi élménnyel lett gazdagabb. Büszkék voltunk rá, még akkor is, ha nekünk életünk egyik legrosszabb élménye” – zárta le a történetet Nóri.