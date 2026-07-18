„Ez lesz a legdurvább Ázsia Expressz évad” – Ördög Nóra elárulta, miért!

Ördög Nóra igencsak pörgős időszakot él éppen, bár ebben őt ismerve nincs is semmi meglepő. Jelenleg éppen a Megasztár 9. évadát forgatja, melyben az új műsorvezetőtársa Lékai-Kiss Ramóna lett. Az Origo ellátogatott a műsor egyik felvételi napjára, ahol összefutottunk a műsorvezetővel. Hát persze, hogy első körben arról a kíméletlen tempóról kérdeztük, amit önmagának diktál.

Ördög Nóra akkor pihen, amikor épp a legkeményebb meló „szakad a nyakába” (Fotó: Tumbász Hédi)

Ördög Nóra: „Azon is jár az agyam, hogy Mici eljutott-e a lovardába, vagy Vencit ki hozza el a barkácstáborból”

„Azt a tempót, amit az élet minden területén diktálok, vagyis inkább diktálunk magunknak Palkóval, csak sok segítséggel lehet tartani és jól menedzselni. Valóban, kicsit kutakodnom kell a memóriámban, ha azt keresem, hogy mikor csináltam utoljára a „semmit”. Pont amiatt, hogy ennyire sok mindent csinálok, csinálunk, meg kell találnom azokat a picike időket, amikor ki tudok szakadni a rohanásból. Ezeket igyekszem kihasználni, hiszen tudom, hogy egy adott időszakban erre ennyi jut és nem több. Lehet ez egy nap néhány órája, vagy egy hét egyetlen napja is akár. Érdekes, hogy például egy Ázsia Expressz forgatás, ami az egyik legfárasztóbb időszaka az évnek, valahogy pihentetően hat rám.”

Miközben, szinte minden áldott nap hajnalban kelek és estig meg sem állok, mégis csak elérkezik egyfajta nyugodt állapot, hiszen minden hétköznapi feladatom Magyarországon marad.

„Egy Megasztár forgatási nap, mint mondjuk éppen a mai, egészen más helyzetet teremt. Most például azon is jár az agyam, hogy Mici eljutott-e a lovardába, vagy Vencit ki hozza el a barkácstáborból, és hogy lesz az este, amikor DR BRS fellép a Nekem a balaton színpadán. Sok szálon futnak a dolgok, de ha minden sikerül a nap végén, az elégedettséggel tölt el” – kezdte az Origónak Ördög Nóra.

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra párosa bőven tartogat meglepetést (Fotó: Tumbász Hédi)

Ördög Nóra: „Szó szerint nem kaptunk rendesen levegőt...”

Ha pedig már érintettük az Ázsia Expresszt, rákérdeztünk, mitől is lett ez az egyik legemlékezetesebb évad a műsorvezető számára. „Az Ázsia Expressz évadait mindig meghatározzák, hogy milyen körülmények várnak a versenyzőkre és persze a stábra. Az idei pedig mindközül a legextrémebb lett.”

Eleve négyezer méter, tengerszint feletti magasságon kezdtünk, ami elképesztő módon hat a szervezetre az egyébként is extrém, fizikai és mentális terhelés mellett.

„Szó szerint nem kaptunk rendesen levegőt, vagyis folyamatos légszomjunk volt, még az aklimatizálódás után is. Még egy lépcső megmászása is komoly terhelést jelentett mindenki számára. Bolíviában ráadásul nagyon hideg idő fogadott bennünket. Egészen más kihívást jelent a versenyzők számára az egész napos forróság utáni enyhülésben szállást keresni, mint úgy, hogy folyamatosan fáztak, majd este még hidegebb idő jött, amikor egyszerűen nem volt opció, hogy meghúzódnak bárhol, egy védett helyen a hálózsákjukkal. Bolíviában esténként kiürült az utca és a szokottnál is nyomasztóbbak voltak az esti szálláskeresések. Időnként a mi szálláshelyeinken is rettenetes hideg volt éjjel”– mesélte Ördög Nóra, akitől azt is megkérdeztük, hogy szerinte mi lehet a Megasztár több, mint húsz éve tartó, töretlen sikerének titka. „Sokat gondolkodtam már ezen. Azt hiszem az, hogy bár a keret változatlan, vagyis tehetséges embereket látunk és hallunk, akik jól, vagy még jobban tudnak énekelni, de a történetek, a sorsok és az indíttatások is mindig mások.”

Természetesen a tehetség a legfontosabb, de az emberi történetek töltik meg plusz tartalommal a mesét, meséket

– mondta a TV2 műsorvezetője.